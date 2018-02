Un asunto de agresión irresuelto

Me imagino que muchos de los lectores de estas líneas identificarán a los personajes de esta historia sin la necesidad de que me refiera a ellos por sus nombres y situaciones propias. Tiempo de imaginarse, como se hace en una prueba proyectiva, qué pasó, qué está pasando qué va a pasar. Veamos:

La fecha: el pasado 23 de enero. Un joven es atrapado en el Estado de México por cuatro policías, dos intervienen directamente: hay fotografías que muestran al adolescente tirado e indefenso. Él iba acompañado de un amigo (quien tomo las fotografías). Al joven de apenas diecisiete años se lo llevan porque fue acusado de haberse robado algo. A estas alturas no sabemos si un celular con el que tomaba fotos de un mural o cualquier otro objeto. Luego declararía su anónimo amigo que un golpe en la cabeza lo había dejado sin conciencia.

El muchacho detenido desaparece y los padres comienzan una intensa búsqueda que termina viralizando las redes sociales. No aparece hasta que la presión es mayor por parte de la sociedad; se organiza una manifestación en el Ángel de la Independencia. Las autoridades declaran que ha sido hallado y lo presentan en una delegación a cuarenta kilómetros de donde fue detenido, al parecer una estación del metro o algo así, no importa mucho. Lo que importa es que como no hubo una ratificación de hechos (en apenas dos calles de distancia) los dos policías que participaron de la detención se erigen en jueces y piensan para qué lo llevamos a ninguna parte: lo dejan en libertad, según declaración viral hecha por ellos.

Luego al joven se le ve deambular por unas siniestras calles de El Estado de México, confuso y rengo. Lo vuelven a atrapar ya que antes quiso tomar un taxi pidiendo que lo llevaran a su casa sin saber dónde vivía. Se dejan ver las tomas en una delegación cuando sale por su propio pie.

Raro asunto: se le dejó a dos calles de la detención al no haber pruebas contundentes en su contra de haber cometido una falta, dijeron los encargados de la impartición de justicia.

No pasó mucho tiempo para que los noticieros radiofónicos y televisivos dijeran que en este México se buscan víctimas al por mayor, que no fue ilegal la detención aunque no hubiera quién lo señalara de algo, que no fue golpeado (el archivo fotográfico dice otras cosas) y que no se trató de una desaparición forzada porque ésta incluye otras cosas.

Al volverse un asunto que indigna a la sociedad, al enterarse que el joven es estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM, el jefe supremo ordena que en todos lados se diga lo mismo: no pasó nada, al contrario: el joven, días después de su detención, fue rescatado ya que trataba de suicidarse en un puente que da a un bulevar.

Se reconoce que se le detuvo pero que se garantizaron sus derechos y que esos golpes que aparecen en su cara no se explican nunca.

Lo curioso es que un diario de circulación nacional apunta que el joven detenido y puesto en libertad inmediatamente porque no se encontraron pruebas en su contra, fue valorado en el hospital psiquiátrico para niños y adolescentes "Ramón N. Navarro" y que tiene un severo cuadro de confusión.

¿Qué provocó ese cuadro? No pudo ser el agua bendita que le arrojaron cuando no se le encontró culpable.

Una historia que trascendió. Debe haber otras que no se registran ni en los archivos. Sólo falta esperar que futuro le depare a ese joven estudiante de preparatoria.

