Antídotos contra el Zika y la literatura inverosímil

Ha declarado el secretario de salubridad del estado en "The Mixteca Times", que esa zona poblana es la más vulnerable al zika, el dengue y el Chikungunya por la época de lluvias y alertó que la zona más propensa está en la región de Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio. Los moscos se propagan y son peligrosos. Ante lo alarmista de algunos medios los habitantes andan un poco inquietos, de tal modo que me han enviado un comunicado a mi bandeja personal. Dice: "Si vives en Tulcingo del Valle y no te ha dado dengue o zika, basta con que preguntes a tus vecinos, familiares o amigos y verás en qué dimensiones nos encontramos". Luego piden a las autoridades el derecho a la salud.

A manera de un juego les respondí que usen repelentes o placas de esas que se conectan y se queman de la Bayer pero me han dicho que es imposible conseguirlas. Mandan otra vez un S.O.S. Parece que esta vez sí le temen a las consecuencias de los moscos.

Dejo entonces el dato.

En algunos lugares sí hay antídotos para lo que la medicina llama lo preventivo.

¿Pero cómo defenderse de la propagación de un tipo de mala literatura que aparece en los suplementos culturales? No importa que sean ¿cuentos? que adelantan lo que será una novela.

Me apropio de las palabras de Gilga y digo lo leí en mi periódico "La Razón" el sábado anterior. Me interesé por un texto sobre un buen recuento musical de todas las épocas que firma Carlos Velázquez en "El Cultural" y ahí mismo aparece un apunte bajo la firma de un autor falto de autocrítica.

No se trata más que de una mala copia de la novela Aura Xilonen, "Campeón Gabacho". Pero aquí aparece un personaje de cartón que aprende de todo, hasta a matar sin culpas y sin agua va, sólo porque sí. La literatura que apuesta ahora por temas de la violencia puede caer de manera gratuita y sin esfuerzo en lo inverosímil; son más creíbles los libretos que escribía Mauricio Kleiff para Los Polivoces.

El supuesto argumento se da en el norte aunque de entrada y en poco espacio no se justifican las acciones de los personajes: viajes con rodeos, tomas de decisiones injustificadas, etcétera. No aburriré el lector más con esta historia.

Por fin un narrador sureño que quiere hacer hablar a sus personajes como chavos que ocupan el caló fronterizo como el de Mexicali.

El personaje central no tiene un nombre propio pero aquí el lenguaje es inapropiado porque su mismo autor lo desconoce: "Ni madres vatito eso no puede ser" / "iba" en su búsqueda (...) y a su familia le 'iba' bien".

Los moscos son los transmisores del zika y Jaime Mesa el autor que comienza narrando: "la leyenda es muy popular en la frontera" Contra el zika el antirrepelente; la mala literatura nunca se sostiene. Lo que natura no da (consejo a tono) no hay que buscarlo ni debajo de las piedras.

jgsampe@me.com