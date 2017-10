Nieto: pólvora en infiernitos

Podría especularse cualquier cosa sobre las motivaciones del ex fiscal Santiago Nieto para retirar del Senado su solicitud de revisión del procedimiento por el que fue removido del cargo. Se dice a sí mismo hombre de leyes. Eso debió haberlo pensado antes de enviar su solicitud de revisión. Se describe a sí mismo como alguien que no se presta a juegos políticos, cuando ya ocupó el espacio mediático durante siete días con el sainete en turno. En su caso, como en cualquier otro, debería haber consecuencias, y eso le correspondería a la PGR, por violaciones al Código de Procedimientos Penales, y a Emilio Lozoya, el implicado por el ex fiscal, quien, si está absolutamente seguro de su desvinculación al caso Odebrecht, tendría que demandar a Santiago Nieto. Pero el personaje del ex fiscal es anecdótico. Ya tuvo sus 15 minutos de gloria y se retira, descalificado por unos y ante la vergüenza, si la tienen, de otros, empezando por AMLO, que decía que la libertad de expresión está por encima de la obligación de reserva en el ejercicio de la función pública.

El caso del ex fiscal evidenció otras cosas. Ante el procedimiento inicialmente planteado por la Mesa Directiva del Senado para ventilar la solicitud de revisión, los frentistas junto con Morena (alias PT en el Senado) protagonizaron en el pleno de la Cámara una escena de verduleras y condicionaron la discusión de la Ley de Ingresos a que se modificara el procedimiento indicado. La Ley de Ingresos se aprobó en 24 horas. La razón es muy sencilla: dinero. Ahí no se trataba de “maicear” a dos o tres legisladores, como habían prevenido los opositores al gobierno confesando un profundo conocimiento de sí mismos. No, se trataba de dinero para todos, gobernadores, presidentes municipales, legisladores federales, partidos políticos, candidatos. Eso es lo que vale el frente, dinero. Esa es la fortaleza de la ciudadanía que dicen representar. Lo de Santiago Nieto también evidencia la puerilidad, la falta de reflexión y de información de los que a estas alturas se oponen a todo. Por sus antecedentes, el ex fiscal no iba a resistir un examen público con o sin voto secreto.

El hecho es que por una causa indefendible todos se aliaron contra el PRI, de lo que el gobierno y su partido tendrían que tomar debida nota. El hecho de que López Obrador sea inmune a verdades biográficas y argumentativas irrefutables no significa que Morena sea intocable. Pero esa información la tiene el gobierno. Que Ricardo Anaya le gane en primera instancia un litigio a un diario nacional no significa que Anaya sea inatacable y menos el círculo de gente de la que se ha rodeado. Que Alejandra Barrales siga escondida en la sombra de Mancera no quiere decir que ni ella ni el PRD salgan bien librados de un debate de hechos, pruebas, argumentos.

Es una pena para las nobilísimas causas que defienden las autonombradas organizaciones ciudadanas que el caso de Santiago Nieto se colapse porque le dio miedo o simplemente se le quitaron las ganas. Pero el gobierno y su partido deben tomar nota. Apenas es un anticipo del juego.

valencia.juangabriel@gmail.com