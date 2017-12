¿Dónde está el PRI?

Es diferente ignorar las vulnerabilidades propias de una persona y un partido que hacer una campaña en función de desmentir y corregir esa visión pública arraigada durante años en un plazo de siete meses para neutralizar esas vulnerabilidades, convertir las desventajas iniciales en pérdida marginal y tener un desempeño ganador en lo electoral.

Es posible, como afirman algunos, que Meade y la coalición que encabeza empiecen esto de las precampañas desde un lejano tercer lugar. Existen encuestas de firmas serias, sin descalificar a las discrepantes, que sostienen una lectura diferente de las preferencias al día de hoy. En cualquier caso, una acusación afecta en mayor grado al gobierno más visible, que es el federal, el del PRI, el de Peña Nieto y no a los 18 gobiernos de diferentes estados del país que están gobernados por opciones distintas a las del Ejecutivo federal en turno.

Si el gobierno de un panista, históricamente un hablador como Javier Corral, acusa al PRI y al entonces presidente de ese partido en 2016 de promover una operación financiera ilegal durante la elección estatal del mismo año, el problema no es de Beltrones, y mucho menos de Meade o del PRI. El tema es que el gobierno en Chihuahua lo pruebe. El precandidato del PRI, para seguir con el juego de palabras, al que obliga la ley para evadirla, no tiene por qué ocuparse en su apenas incipiente discurso de ese asunto. Parecería no entenderse dentro de la campaña del PRI que más escaso que el prestigio personal o partidario, es el factor tiempo. Eso es lo que se invierte y lo que se gasta en una campaña, con todo el soporte financiero y de movilización que se quiera y se tenga. Por eso, es inexplicable que uno se encuentre con que el último día hábil del año, para efectos prácticos, el abanderado del PRI no tenga programadas actividades de la precampaña. Ayer 22 de diciembre, se acabó el año y se reanuda, de facto, el 8 de enero. La precampaña concluye el 13 de febrero. Esto es, Meade tiene un mes, incluidos los fines de semana, para que la estructura del PRI, su votante supuestamente duro, sepa quién es, más allá de que tiene, en los términos de la conciencia media, una buena familia, algunos títulos académicos y una trayectoria tan amplia como ambigua al haber sido por igual secretario de Felipe Calderón que de Enrique Peña Nieto. A esos niveles, la neutralidad política, es una simulación o una ingenuidad.

El presidente de la Comisión Nacional de Valores, con una larga trayectoria hacendaria, digna de reconocimiento en sus propios méritos, se suma a la campaña de Meade. Uno se pregunta qué suma esa misma trayectoria. La directora de imagen de Los Pinos se agrega también al equipo tras conducir el manejo de una imagen que no ha pasado en los dos últimos años de 20 por ciento de aceptación y una presencia del Presidente de la República en redes que, en saldo, con todo el poder que eso significa, ha sido derrotada de calle.

Tal vez, por aquello de que con el votante duro no le alcanza a Meade, a partir de marzo, ese votante puede ser desdeñable. No desde ahora. En la precampaña del PRI, ¿dónde está el PRI?

valencia.juangabriel@gmail.com