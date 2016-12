Las decisiones de 2017

¿Cómo valorar las decisiones, unas de índole político, otras de carácter administrativo, que el gobierno de EPN adoptará durante 2017? Los objetivos ya dejaron de ser los mismos que los de hace cuatro años. Los tiempos, se han vuelto más cortos; las ambiciones, limitadas; las condiciones de logros, menos promisorias; los intereses grupales y personales, pueden ser otros.

Las posibilidades de un sexenio de alto crecimiento económico se desvanecieron por condiciones externas adversas y errores técnicos de política económica, sobre todo en el segundo año. Las reformas estructurales no iban a ser ni podrían ser la causa de ese crecimiento, sino el efecto sostenido de esa expansión. Las reformas ahí están, a la espera de un entorno distinto y menos equivocaciones, como la reforma fiscal de 2014, la corrupción y el desgobierno financiero de los estados de la Federación y de las, todavía entonces, empresas paraestatales. El idilio con la opinión pública se acabó con un gobierno de mexiquenses y adoptivos de un estilo y hábitos de dominio a los que no estaba acostumbrado el país ni en el peor momento de presidencias dominantes, pero con un cierto sentido del autocontrol. La circunstancia internacional habla a gritos de riesgos, aunque haya quienes los ven como oportunidad.

Peña ya no fue, pretérito perfecto, el restaurador de un nuevo priismo en el siglo XXI. Lo saben ya. Mal que bien, como políticos profesionales ajustan metas y objetivos. Si hay cambios en el gabinete, no será por la funcionalidad a las instituciones donde se produzcan los reemplazos. Será para estabilizar percepciones que no vayan más allá de lo negativo en que se encuentran. No es casual tampoco que, en comida reciente con gobernadores afines, el Presidente de la República solo acompañado de dos secretarios, los de Hacienda y Gobernación, haya sido enfático en la necesidad de concentrar el esfuerzo en lo que será el relevo del poder político en México más importante, sin duda con mayores consecuencias que el de 2000, que será el de 2018. El engranaje ya está en marcha. Por un lado, partidos políticos opositores que solo saben ofrecer la cacería de corruptos del pasado y devolver su muy personal visión de moral pública a la vida política de la ciudadanía a la que apelan. El partido en el poder, que tiene experiencia y sabe ejercerla, decidido a no ceder la plaza. Tal vez cuatro años después han aprendido que México es para los mexicanos y no solo para los mexiquenses y adoptivos. El mensaje de esa comida fue transparente: hay que focalizar el esfuerzo en ganar.

Medidas impopulares como el aumento de las gasolinas se pueden utilizar para ganar con un adecuado manejo del gasto público y un razonable control inflacionario. Una mejor persecución de corruptos en 2017 puede aliviar presiones. Un discurso dosificado y de efectos electorales de corto plazo puede corregir la pendiente de derrota. Quizá un escenario tan adverso a la consecución de logros haya contribuido a que una clase política, local y familiar, comprenda que una de las premisas del trabajo es la perdurabilidad de un régimen. ¡Feliz Navidad a todos! A todos.

valencia.juangabriel@gmail.com