Lo previsible: elección de dos

Tal vez demasiada conmoción mediática para ajustes previsibles. Sin sorpresas, la nota no es que Margarita Zavala se haya ido del PAN. En todo caso lo principal es que se confirmó que Ricardo Anaya será el candidato presidencial del PAN, por lo menos.

Al crearse el frente, el PAN reconoció la dificultad de ganarle a Morena. Eso lo entendió bien Anaya a partir de los resultados en el Estado de México y Coahuila. Lo que probablemente no entendió bien el presidente del PAN es que desde antes de esas elecciones no se le había dejado a Margarita Zavala otra opción que irse.

Si el PAN quería llegar intacto a 2018, tenía que ser solo y mediante algún tipo de proceso interno que sin quitarle a Anaya la candidatura, ofreciera algún tipo de contienda legítima con Margarita Zavala. El presidente del PAN únicamente aplicó a la letra las facultades que le otorgan los estatutos.

El resultado está a la vista y no habrá sorpresas. Margarita Zavala estará en la boleta presidencial, independiente o por una franquicia de la chiquillería y le restará votos a Acción Nacional. En ese terreno y cuando se trate de plantear propuestas y desplegar liderazgo y no solo discurrir sobre virtudes propias, el porcentaje de votos que le arrebate el calderonismo a Anaya será significante en la medida en que las condiciones de los próximos meses continúen su acomodo de tal forma que, en términos prácticos, el primero de julio sea una elección de dos, que es lo que quiere el PRI y lo que le conviene, una elección plebiscitaria.

La salida de Margarita Zavala afecta también al PRD, dado que debilita al partido ancla del llamado Frente Ciudadano por México, con el agravante de que Miguel Mancera ya no sabe cómo escapar indemne de la responsabilidad de la Jefatura de Gobierno hacia una candidatura presidencial. Es culpa del sismo, pero esas son las consecuencias objetivas.

La renuncia de Margarita Zavala al PAN no le genera votos al PRI, no directamente. Sin embargo, la división del PAN sí lo beneficia; en eso Anaya tiene razón, siendo el causante inmediato de esa división, mas no por ser menos virtuoso que la renunciante. A fin de cuentas, Margarita Zavala se pasa de lista o de ingenua —en política vaya uno a saber qué es peor— al decir que ella estuvo de acuerdo con la integración del frente porque se había dicho que no era electoral. ¿Si no era electoral, qué era? Ella no le iba a imponer su candidatura a Ricardo Anaya como sí lo había hecho Calderón a un presidente de la República que descuidó al partido y lo dejó en manos de quienes no tenían aspiraciones propias. Esa historia no podía repetirse.

Calculó mal Margarita Zavala y peor Ricardo Anaya. Ya no hay espacio para la candidatura presidencial de Mancera. No en el frente. Con el PRD solo, sin frente, estarán peleando por mantener el umbral de registro, no por la Presidencia de México. De manera que la lucha electoral empieza ya a arrojar sus primeras bajas rumbo a lo que será la contienda en serio a partir de febrero o marzo del próximo año. ¿López Obrador o el del PRI? Y en esa disyuntiva el nombre del priista cada vez es menos importante que el gobierno priista y su partido.

