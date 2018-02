AMLO, Ebrard, campañas negativas

En el transcurso de la semana nuevamente surgió la queja respecto de las campañas negativas. Una vez más de AMLO. Cuando se habla de campañas negativas se alude a una suerte de calumnia argumentativamente estructurada respecto del pasado de naciones y personas. Esa legislación mexicana que las prohíbe surgió del chantaje y la ocurrencia.

No se puede legislar contra el recuento del pasado. Si ese fuese el caso, todos los buenos historiadores, desde Tucídides hasta nuestros días, no serían más que mercadólogos de campañas negativas. AMLO apela al olvido de su propia historia y de quienes lo rodean, dado que en privado él ya se perdonó a sí mismo y los perdonó por su obsecuencia. En la lógica política del candidato de Morena solo existen el presente y el futuro, de preferencia creados por él. No es así. La opinión pública tiene, no solo el derecho, sino la obligación de conocer trayectorias; es su privilegio hacer en lo personal un balance de ellas. Un ejemplo reciente de esa especie de alzhéimer invertido de AMLO en el que solo lo inmediato se recuerda es la incorporación a su plana mayor de Marcelo Ebrard. Si uno escucha a AMLO pensaría que quizá el mayor artífice del país que demanda una regeneración nacional es Carlos Salinas de Gortari. Si hay en el mundo una criatura política hechura del salinismo es Marcelo Ebrard, primero con el secretario Salinas de Programación y Presupuesto y luego Presidente. Qué mejor que olvidar al joven Ebrard exponiendo “El Reto Democrático” de Carlos Salinas en la ciudad de Puebla durante su campaña o hacer a un lado el rescate que hizo el presidente Salinas de él para meterlo en la Oficina de la Presidencia al final de su sexenio, tras la mediación cómplice y fallida de Manuel Camacho con el EZLN. Todavía más útil dejar de lado su desempeño omiso en el lindero del crimen ante el linchamiento y asesinato de servidores públicos en Tláhuac durante su gestión como secretario de Seguridad en CdMx. El tiradero en el que se constituyó la Línea 12 es una minucia burocrática y administrativa del neurótico de Miguel Mancera. Todo eso es público, pero nada importa más que el sometimiento a ciegas y la sensación colectiva y anónima de la cercanía del poder y del triunfo. Esas son las masas y esas son las que votan. Marcelo Ebrard es un plomero, tremendamente efectivo y de aquí para adelante lo necesitan porque las elecciones se ganan con estructura, no con carisma, en presente y no en pasado. Para eso sirve Ebrard. Y eso es lo público, solo por traer a colación algunos de los trazos destacables en su ya larga historia, la que AMLO prefiere olvidar. Un desertor más de la imaginaria mafia del poder.

Es políticamente correcto decir que lo que la gente quiere son propuestas. El repertorio de los futuros posibles es inacabable e incierto. La realidad de una clase política es su historia personal. Si recuperar ese curso de acontecimientos es legal y moralmente sancionable, se prohíbe y niega la observación de lo real y comprobable. Y eso, sin investigaciones, ni difamaciones; solo evidencia pública. Si los opositores de AMLO renuncian a una campaña negativa cometen un error definitivo.

