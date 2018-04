Se abrió la temporada para que los partidos políticos registren ante el Ietam a sus planillas para los 43 Ayuntamientos de Tamaulipas. Con una novedad: ahora los alcaldes, síndicos y regidores electos en el 2015 se pueden reelegir en el 2018. Recuerde que la reforma constitucional de 2014 trozó el mítico candado maderista, para dar paso a la reelección de legisladores y ayuntamientos.

El artículo 59 de la Carta Magna señala que los senadores pueden ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados federales hasta por cuatro periodos consecutivos. La reforma del 115 mandató a los Congresos locales la reforma del marco jurídico para permitir la reelección de los alcaldes, síndicos y regidores. Mientras que la reforma del 116 Constitucional dispuso la reelección de los diputados locales hasta por cuatro periodos consecutivos.

Los senadores y diputados federales electos en el 2018 estrenarán el principio de reelección previsto en el artículo 59, señala el Artículo Primero Transitorio del Decreto publicado el 10 de febrero. Mientras que los diputados de la actual LXIII Legislatura local les aplica el principio de reelección. Y los 43 Ayuntamientos en funciones están en condiciones de reelegirse, según lo disponen los artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto del decreto señalado.

Pero todo derecho que se estrena trae consigo algunas interrogantes, como en el caso de la reelección de Ayuntamientos. ¿Cuándo pueden hacer campañas quienes no se separen del cargo y busquen su reelección? ¿Tienen la opción de solicitar licencia para reelegirse?

A consulta expresa del representante del PRI ante el OPLE y del alcalde de Río Bravo, el miércoles de la semana pasada el Ietam aclaró el panorama. Primero, los integrantes de los Ayuntamientos no están obligados a separarse del cargo para hacer campaña, aunque tienen la opción de hacerlo. Segundo, tienen que respetar la equidad de la contienda, no usando recursos públicos, de acuerdo al 134 Constitucional, colocando en el filo de la navaja a quien no se separe.

Tercero, el criterio SUP-JRC-13/2018, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y lo señalado por el artículo 349 del Código Municipal, dicen que los Ayuntamientos que van por su reelección sin separarse del cargo únicamente harán campaña en sábados y domingos, así como en los días inhábiles señalados por la ley.

Y si entre el 14 de mayo y el 27 de junio, periodo de las campañas, no hay días festivos, solo tienen 6 sábados y 6 domingos. Mientras que el resto tiene 45 días para enamorar a los electores. Es de sabios pedir licencia.