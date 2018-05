¡Caray, Luis! Todas las encuestas colocan a Pepe Meade muy lejos de López, le dice preocupado el Presidente al Canciller. Mira, Parametría le da una ventaja de 29 puntos a El Peje y Ricardo nos saca 13 puntos. Nuestro candidato no prende y faltan 54 días para la votación. Además, agrega molesto, Ochoa trae muy mal ambiente en el PRI y mi gobierno está reprobado. Urge tomar medidas drásticas o nos carga el chamuco, Luis. El dinosaurio puede desaparecer.

Busca a René y dile que lo espero mañana a las 9:00. Me urge platicar con él, le dice al Canciller antes de salir de Los Pinos. Me late que Juárez Cisneros es la solución. Es amigo de Gamboa, trabajó con Osorio y Manlio lo ve bien.

René llega puntual a la cita. Me han dicho que eres un buen político, que llevas buena relación con los cuadros que se sientes excluidos por mi gobierno, a los que por cierto, no incluí en la lista de diputados y senadores pluris. Me están jugando las contras. No apoyan a Meade, unos le guiñan a Ricardo y otros de plano, preparan maletas para sumarse al proyecto de López.

Sé que has ganado varias elecciones allá en Guerrero, continua el Presidente, y que en el Senado apoyaste a Gamboa y en Gobernación a Osorio, otro que está muy molesto conmigo porque no fue el elegido. Una decisión personalísima que el Presidente no le explica a nadie, René. Si me equivoqué, pues ya ni modo y precisamente por eso estás aquí.

Escucha bien lo que te voy a decir: el Presidente te pide que te vayas al PRI y construyas el equivalente al Empire State de Nueva York. Como bien lo sabes, es un edificio de 102 pisos y 443 metros de altura. Tienes ocho semanas para construirlo, René. ¡Confío en ti, cabrón! No me falles.

¡Ah, chingá!, se queda pensando el guerrerense. Se me hace que al Presidente se le olvidó que soy economista y no arquitecto. Pero bueno, al Presidente no se le contradice. ¿Querrá una nueva sede para el partido?

Es una parábola, René, le dice Peña. Quiero que te hagas cargo del PRI y que en 54 días construyas la victoria de Pepe Meade.

¿Cambiar de cuaco a mitad del río? ¡Ya valió queso!, pensó René.

Construir el Empire State es más fácil. También leo encuestas. Los mexicanos están muy encabronados con el Presidente y el PRI. ¡Está del carajo!

No hay declinación ni alianza con el PAN, le advierte el Presidente antes de salir de su oficina. Lleva suficiente pegamento y curitas, porque tendrás que unir a los CDE y a los grupos principales del partido. Cierras las heridas, le pide Peña.

Juárez sale de Los Pinos y saca su iPhone 6. Llévame a la Basílica, le pide a su chofer, mientras le llama a Manlio Fabio.

¿Sucederá el milagro?