AMLO puede perder

La confianza mató al gato. Un sabio refrán que podemos aplicar perfectamente, a la elección presidencial 2018. Sin duda alguna, las encuestas levantadas hasta principios de abril, señalan que López Obrador se mantiene como puntero de la competencia, con amplia ventaja sobre sus adversarios. Que Anaya y Meade se disputan el voto anti AMLO. Que Margarita aún no pinta y El Bronco menos. Con alrededor de 19% de ciudadanos, que no revelaron su preferencia electoral.

Así llegaron al primer debate, del cual salió triunfador Anaya. Pero lo importante, es conocer su impacto en la intención del voto. Seguramente lo sabremos en los próximos días. No es necesario ser adivino, para adelantar que el candidato de Morena mantendrá su liderato. Puede ser que Anaya acorte la distancia que lo separa del puntero y ampliarla respecto de Meade.

Pero si el AMLO se confía, lo pueden alcanzar y rebasar. Recuerde tres cosas: una, que las encuestas son fotografías que captan el sentir y pensar delos ciudadanos, en el momento que se toman. Dos, que los electores se exponen durante las campañas a mensajes que pueden modificar su intención del voto. Tres, que aún restan 61 días para la jornada electoral.

Es decir, nada está escrito de manera definitiva. Quienes conocen de aguacates, saben que dos meses es tiempo más que suficiente, como para darle la vuelta al marcador. Una combinación de errores en la campaña de AMLO, que ya sucedió en elecciones anteriores, y de aciertos enla de Anaya y/o Meade, pueden hacer realidad una remontada aparentemente difícil.

Como lo hizo la Roma sobre el Barcelona, me dijo un amigo futbolista. Resulta que el equipo de Messi llegó como amplio favorito ganando 4-1 al partido de vuelta. Y lo eliminaron de la UEFA Champions League, con un 3-0 inesperado en la capital de Italia. La confianza mató a los culés.

AMLO peca de confiado. El arroz ya se coció, dijo el viernes pasado, al salir del encuentro con los capitanes del CitiBanamex. ¡Cáspita!

Ningún púgil levanta los brazos en señal de victoria, cuando la pelea apenas va en el round 4 de 12, aunque vaya ganando. ¡Recórcholis!

Difícil pero no imposible, alcanzar y vencer a AMLO. Para lograrlo, es necesaria la combinación de aciertos y errores, pero también de otro ingrediente. Anaya no puede alcanzar al líder, mientras dispute con Meade el voto anti López Obrador o viceversa. Los dos pelean el mismo electorado. Declinar o pactar una alianza de facto es requisito sine qua non.

Claro, esperando que sus simpatizantes sigan en automático la misma ruta. Que los del PRI voten por el PAN, o viceversa. ¿Lo harán?