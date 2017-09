“Volvimos a ser de carne y hueso” Testimonios de primera mano ante la post-verdad

No basta con la tragedia de 7.1 de magnitud Richter; en México sabemos retorcer aún más las cosas y convertir la situación en un agudo e incómodo zumbido que nos taladra la cabeza. Tenemos post-verdad a nuestra manera enfrentada a la inmediatez perniciosa. Tal pareciera que todo está sometido a una severa crisis de legitimidad y autenticidad. Hay una maraña multifactorial que no nos deja pensar con claridad y dejar que el 19 de septiembre del 2017 se decante.

Por más que lo intento aparece una y otra vez una frase de un escritor proscrito y maldito dando vueltas: “Hay que oír, en el fondo de todas las músicas, la tonalidad sin notas, compuesta para nosotros, la melodía de la muerte”. Louis-Ferdinand Celine es severo y puntual. Cuando deberíamos concentrarnos en toda esa gente que falleció y a la que hay que sumar los miles de damnificados, las autoridades y los grandes consorcios televisivos provocan una vorágine deleznable.

Ojalá y que el pueblo mexicano se convenza de que puede vivir sin la clase política, que ha dado muestras patéticas de su avaricia (por más que algo cedan al final y pretendan capitalizarlo). Ya lo ha reiterado muchísimo la gran Patti Smith: “People have the power”. Una vez más la ciudadanía es la que está dando la cara y dando muestra de la solidaridad de la más pura cepa. ¿Acaso pretendían que con ese bullicio mediático la gente se mareara? ¿Qué pretenden los partidos políticos en su soberbia y voracidad?

Pero no es sencillo ir despejando el panorama; es por ello que me parece importante acudir a las expresiones de periodistas y activistas que se mueven tratando de reflejar en primer lugar su propio sentir y plasmar lo que les dice la gente con la que se cruzan. Jamás se puede solo; es el esfuerzo colectivo lo que brinda mejores dividendos y una percepción mucho más amplia.

Comienzo con compartir la postura del tapatío Enrique Blanc, que en mucho se parece a la mía: “Cuando se dice “sismo”, “terremoto”, o cualquier otro sinónimo, se tiene una idea general, en México seguramente muy influida por lo que muchos vimos a través de la TV y los diarios hace 32 años. Muy diferente es ver los combates cotidianos de quienes hoy están respondiendo solidarios a esta contingencia. Las historias personales de los que arriesgan la vida por otros y los triunfos de sus esfuerzos, particulares, que se suceden en medio de una tragedia que si bien nos descorazona, también emociona por la entrega de una colectividad que, al parecer, para bien aprendió de aquella apabullante lección de 1985. No estoy en las calles de la CDMX, no estoy dando una mano como sé que lo hacen algunos amigos, pero estoy, si de algo sirve, aprendiendo de la experiencia y acompañando en la distancia, expectante, por quienes están allí, deseando que ahora la suerte o el destino o como se llame juegue de su parte”.

El extraordinario cronista argentino Leonardo Tarifeño tuvo que redactar un texto a botepronto que envío al periódico La Nación de su país y en el que anotaba: “Pero estaba demasiado exhausto como para seguir. Entré al primer café abierto con el que me topé, pedí algo en el mostrador y, al sentarme, no pude evitar que una angustia incontenible me cortara el aliento. Las imágenes de la televisión me mostraban muchos lugares conocidos completamente devastados. Mis amigos no respondían a mis mensajes por Whatsapp. Y mientras el susto 7,1 escala Richter que tenía clavado en la garganta se transformaba en un dolor asfixiante, me di cuenta de que el destino de destrucción que juega con la ciudad está atado al de aquellos que la amamos, en las buenas y en las malas, y ahora más que nunca. Como si de cierta manera todos viviéramos entre escombros latentes, que esperan cuándo desmembrarse para ponernos a prueba hasta el próximo temblor”.

Le memoria es demasiado traicionera; por lo que interesa consignar que durante ese fatídico día los primeros reportes de parte de personas en las que confío de verdad vino de Israel Pompa-Alcalá, bajista próximo a dejar Belafonte Sensacional y también escritor. Este hombre contaba muy pronto lo que había visto: “Voy llegando a casa después de estar ayudando en las zonas que se pudo. Yo vivo en la Narvarte, y a una cuadra de mi casa se cayó un edificio, imagen que se repitió en la Condesa, Roma y Centro (los lugares a los que pude ir desde las 8 pm en la bici). No sé bien que escribir. Estoy en medio de un semi-colapso nervioso. No puedo parar de llorar porque apenas medio estoy dimensionando toda la jornada que ha sido bien pinche dura. Lo de hoy en la tarde fue el momento que desde el 85 tanto temíamos... y ps ya ocurrió.

Insisto, no sé bien qué decir, pero sí sé dos cosas: que hay mucha gente allá afuera rifándose y que todos podemos ayudar. Aún se van a necesitar manos y víveres. La gente que le está dando ahorita de madrugada igual va a tener sed y hambre. Si están cerca y pueden llevarles algo, háganlo.

Al despertar aún habrá muchas cosas que organizar, hacer, repartir, preparar, así que atentxs a cualquier cosa en la que puedan auxiliar a la banda.

No difundan notas falsas, sigan las instrucciones del personal, no estorben en lugares donde haya mucha gente (mejor pregunten a los brigadistas dónde hacen falta manos), lleven comida, medicinas y cobijas (agua hay mucha, pero igual nunca falta), abran sus redes wi-fi por si la señal sigue fallando, si van en auto manejen con precaución (hay muchas personas en bici y a pie, así que abusados) y... creo que ya.

Estoy muy rebasado por todo y creo que el mensaje no es muy coherente, pero la idea es simple: todos podemos ayudar, por mínimo que sea. Amo un chingo a esta ciudad y me destroza verla así. Pero nos hemos levantado de peores. Ese es el consuelo que nos queda. Chido chilanga banda. A rifarse”.

Todos estábamos “medio-dimensionando” apenas; muchas de sus peticiones no se lograron. El joven periodista hidalguense Aaarón Enriquez me compartía un día después sus impresiones mientras seguía inserto en la capital: “Hoy soy parte de una nueva peregrinación, mientras recorro desde Polanco a la Narvarte azorado por las postales de las que voy siendo testigo. El impulso de ayudar es inmediato, me doy cuenta de que dejar al otro arreglárselas con sus propias manos no es una opción permisible a pesar de nuestros tiempos. Por un momento me inunda la esperanza, México sí tiene memoria y es dolorosa, pero hace pensar que hay luz al final del túnel. Del terremoto de 2017 quedará marcada una cicatriz atestiguada en selfies e historias de instagram. La necesidad de protagonismo de nuestros días tampoco pasa desapercibida, pero estoy seguro de que la verdadera lección, aunque dolorosa, será la que se imprima en la memoria y no en el muro de Facebook. Por momentos volvimos a ser de carne y hueso”.

