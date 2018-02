Y con ustedes, su majestad… el taco árabe

Este asunto se concentra en la heterodoxia poblana; bien lo ha concebido y apuntado Ricardo Cartas, escritor con quien llevo muchos años de amistad y complicidad. Durante varios años se encuentra al frente de la estación radiofónica de la Universidad Autónoma de Puebla y me ha invitado a colaborar con una sección a la que hemos nombrado Ácido, cruel y pop. Por supuesto, que él también ha pasado por las páginas de la revista Marvin y juntos hemos hecho todo tipo de presentaciones editoriales. A Cartas debo la publicación de mi novela La vida sexual de Pj Harvey con la editorial de la Benemérita. Y aprovecho el espacio para agradecerle. Ricardo también aparece en la Colección Rock para leer y así nos hemos ido uniendo esfuerzos.

Por otra parte, he tenido la suerte de publicar en distintos espacios periodísticos de Puebla, entre ellos Los Subterráneos; así que de alguna manera he participado de la vida cultural de aquel estado; en el que he encontrado propuestas artísticas tan excitantes como la música de Iván García y los yonkis. Se trata del asentamiento de otros autores tan interesantes como José Luis Zárate, Jaime Mesa y Víctor Carrancá. Allá vive igualmente el espléndido ilustrador David Ruíz, mejor conocido como “Calandrajo”. Puebla tiene mucha onda. No sólo se echa de menos a “El chino” y la mezcalería Coyoacán, al “Churroman” y su guía por el under y el expendio de churros, en ningún otro lugar se encuentran tan exquisitos tacos árabes.

Y ahí brota la heterodoxia poblana, porque Cartas ha decidido compilar un libro que aborda a dicho manjar desde perspectivas diversas. Es eso lo que se entiende como sus narrativas -que se nombran en el subtítulo-. Por supuesto, que en el libro aparecen especialistas que dan cuenta del rastreo histórico del platillo, pero también participamos otros que partimos desde la pura ficción. Ahí está el gran Rogelio Garza y su prosa lisérgica y precisa, alternando con las crónicas ondescas de Juancito Nicolás Becerra, ese viejón libresco que todo lo anota y lo hace del interés público.

Y ahí estoy yo con un cuento que incluye un guiño al enorme músico de origen sirio Omar Souleyman, y que aparece acá convertido en un anuncio espectacular. Pero para plasmar a detalle lo que este ecléctico ejercicio representa, recurro a ofrecerles un fragmento del prólogo de Ricardo Cartas de tan suculenta edición:

“Durante más de 20 años viví en San Baltazar Campeche, Junta Auxiliar marginada de la Ciudad de Puebla. Durante la década del noventa en la Av. Eduardo Cue Merlo se fueron instalando algunos puestos de tacos árabes, el primero fue en una esquina del Mercado de San Baltazar, posteriormente en la Calle X y Av. Eduardo Cue Merlo, sí, me refiero a los tacos del Cuñado que hasta la fecha sobreviven y de los cuales soy parroquiano. Después, gran parte de la calle se fue poblando de taquerías de distintos tipos y yo era el hombre más feliz del mundo.

El auge de los tacos en aquellos años, hizo que varios de mis amigos bautizaran a la Av. Cue Merlo como la Taco Street. Se rumora que durante esos años era tanta la demanda de tacos que la gente no sacaba bajo ninguna circunstancia a sus perritos a pasear.

El olor de los tacos árabes formaba parte de mi atmósfera cotidiana y consideraba su presencia tan natural que por un momento pensé que estos tacos se habían creado en mi querido pueblo San Bayú; o bueno, por lo menos tener a sus mejores alquimistas.

A pesar de mi omnívora pasión por cualquier tipo de preparado entortillado, los tacos árabes son lo reyes que he aprendido a venerar en el transcurso de mi vida. Sin embargo, poco me había preocupado por su origen y su evolución. Poco a poco entre plática y chorcha con amigos, me fui enterando sobre los pormenores de la historia que desembocaron en la creación del taco árabe. No quisiera ahondar en los temas históricos en este momento. Esperen un poco, nuestro querido amigo Paco Coca se encargará de contarnos esa historia.

Además de mi amor por los tacos árabes, tuve otros motivos para emprender este proyecto ¿sabían que en la taquería del cuñado le pedí a mi esposa que se casara conmigo? Bueno, eso no es cierto, pero siempre me quedé con las ganas de hacerlo. Hubiera sido una maravilla ¿no creen? Bueno, en realidad lo que me orilló a armar este libro fue la aparición del libro de Déborah Holtz y Juan Carlos Mena, claro, me refiero a La tacopedia, enciclopedia del taco, editada por Trilce. Desde que la vi en los estantes de la librería supe que se trataba de esos libros en donde te hubiera gustaba participar. Inclusive la reseñé para la revista Chido BUAP; sin embargo, la información sobre los tacos árabes se resumió a un mísero e insípido párrafo:

Los tacos árabes y orientales aún perviven en Puebla, donde se continúan haciendo de la manera original en varios establecimientos; pero no tendrían mucho éxito en Arabia, pues acá la carne de cerdo se desplazó definitivamente al cordero. La carne se condimenta en un estilo “oriental” –con ajo, pimienta, cebolla, sal y, sobre todo, sin chile-, se sirve en pan árabe, en tortillas de harina o también en tortillas de maíz. En todo el país se venden unos “tacos árabes” que no se atienen ni a la receta original ni a la de los tacos al pastor, simplemente se les llama así porque se sirven en pan árabe o tortillas de harina y se elaboran con todo tipo de carnes, asadas al carbón o a la plancha. (92)

Creo que el centralismo también aplica en los tema culinarios. Así que después de sorprenderme por el excelente trabajo que se había hecho en La tacopedia, también comencé a manejar la posibilidad de hacer un libro exclusivo para esta joya de la poblanidad….

Coordinar un libro como estos, te aleja de los compromisos académicos y te acerca a esa emoción primaria, de los primeros textos publicados, la pasión por hacer llegar a los lectores un producto que será (ojalá) bien apreciado. Y yo creo que así será porque por lo menos los poblanos sabemos el lugar que ocupa el taco árabe en nuestra vida cotidiana (¡y vaya que si sabemos de buena comida!)…

Así es que es un honor coordinar este humilde libro en donde se intenta dar una muestra de la historia, lo que se dice por ahí y una perspectiva de las narrativas que se producen alrededor del poblanishment y de la heterodoxia poblana…

Y recuerden que el mejor taco árabe es el que a usted le gusta; no hay más, usted escoja. No entre en discusiones estériles. Discutir sobre los mejores tacos y religión es la mejor forma de perder amigos.

Buen provecho ¿qué tal la salsa?”

