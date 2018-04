Soleá Morente: exquisitez del flamenco pop y mucho más

Debo reconocer que me encanta que se hagan pasar por mí; usualmente le pido a mis amigos que mantengan conversaciones telefónicas en mi nombre con gente que no me conoce. Alguno incluso mantuvo una junta por Skype tapando la cámara para que no enviará video. Es algo cómodo y permite avanzar más en el trabajo. Posteriormente me ocupo personalmente del material y/o los encargos que obtienen mis dobles y asunto resuelto.

Algunas veces he tenido que recurrir a un seudónimo por diversas causas; he optado por Carlos Baca –haciendo una combinación de mi nombre y apellidos reales-. Me gustó porque también evocaba a un periodista de la época del Festival de Avándaro –que además hacía textos esotéricos-. Aquel otro Carlos tenía V en lugar de B en Baca. Es funcional y me da risa conectarme con la onda jipiteca.

Pero ya que estoy contado intimidades, también hay que decir que la fascinación por la impostura la terminó por potenciar Enrique Vila Matas –sus libros y desplantes personales-. Resulta muy literario replicar la costumbre del catalán de hacerse pasar por otro o que se hagan pasar por él. Pero este arte de la mentira tiene sus variantes.

En un ejemplar de la revista Rockdelux apareció publicada una fotografía del inmenso cantaor Enrique Morente; una figura que despierta devoción entre los melómanos y los poetas. De inmediato me di cuenta que guardaba cierta relación con mi fisonomía. La recorté, mandé a enmarcar y durante fiestas y juergas se las mostraba a mis amigos y acompañantes diciéndoles que se trataba de mi abuelo. Todos los que no conocían al granadino aceptaban gustosos tal afirmación. Los que conocían a Morente dejaban que la broma hiciera su efecto durante unos minutos. Luego, sacaba la foto verdadera de mi abuelo Antonio y nada que ver entre ambos personajes.

De tal suerte que si Enrique Morente hace las veces mi abuelo putativo, entonces Soleá sería pariente –tal vez mi tía-. Pienso en ello cada vez que escucho Ole Lorelei y lo lamento, porque de ser así no debería sentir atracción por ella; cuando es un hecho de que es una verdadera hermosura. Cualquiera se prendaría de ella a la menor provocación.

Valga toda esta digresión confesional para llegar al espléndido segundo álbum de la hija menor de Don Enrique (aunque en rigor Kiki Morente es más joven), que con este trabajo consolida una personalidad propia y sus inquietudes estéticas. Habrá quien la pensaría tirando del flamenco más tradicional, y otros más sacando jugo al flamenco rock; y hay un poco de ello. Pero la sorpresa mayúscula es toda la frescura que el universo pop le aporta y que matiza con algunos arreglos jazzy y pasajes influidos por ritmos latinos.

Ole Lorelei es una delicia; todo un manjar para los escuchas más gourmets. Delicatesen musical absoluto que se alimenta de temas muy cotidianos y actuales, que incluye, por supuesto, mucho regodeo en los asuntos amorosos y sus fracturas. Lo que quedó muy claro desde el sencillo que anticipó la llegada del disco completo: “Ya no solo te veo a ti/ me estoy viendo con otro a ver si te olvido así/un día de pronto, enfrente de tu ventana y otra cama/ donde espero mientras veo que no me llamas”.

Y es que es innegable que en “Ya no sólo a ti te veo” y en algún otro corte el homenaje es, nada menos, que a la eterna Jeanette, diva indiscutible del pop español desde los sesenta y hasta la fecha. Algo que resulta tan inmensamente tentador e irrenunciable como un gin tonic en una tarde de más de 37 grados a la sombra –una necesidad y un deleite-.

El sucesor de Tendrá que haber un camino (2015) por un lado es más arriesgado y atrevido y por otro se acerca con respeto y amor profundo a la tradición flamenca. De hecho, arranca con un martinete, “La alondra”, que toma algunas líneas que cantara su padre al iniciar sus conciertos, y en la que las guitarras luces impecables. Algo tan apegado al pasado contrasta notablemente con “Baila Conmigo”, que bien puede coquetear con el pop electrónico refinadísimo de Javiera Mena.

Y podemos seguir pareando; “La misa que yo voy” es un cante por soleares al que se han atrevido pasar ¡a través del Auto-tune. Mientras que “Por qué será”, inserta en su aliento contemporáneo unos arreglos de cuerda muy llegadores. Por eso cuando buscamos las razones de tal amalgama de los palos tradicionales del flamenco en un contexto de pop, la propia Soleá se lo explicó perfectamente al periodista español Raúl Guillén: “El cante jondo forma parte de mi educación, y soy muy, muy aficionada. Pensé “¿por qué no?”. Para mí un fandango tiene la misma importancia que una canción pop. Busqué letras que tuvieran relación con el resto del disco. Por ejemplo, “Por tu querer como un niño”, el fandango de Vallejo, precede a “Anoche me preguntabas” y tienen mensajes muy similares. Me llama mucho la atención poder decir lo mismo con diferentes lenguajes, porque no pasa nada. Es una manera de romper con la uniformidad, y yo lo hago con la misma naturalidad, cantar una soleá que “Yo sólo te veo a ti” que una alegría. Introducir el flamenco con esa naturalidad me parecía atractivo y me apetecía hacerlo”.

Pero no se pueden soslayar las aportaciones de la pareja que completa la triada que se encargó de la concepción y producción del proyecto entero. Alonso Díaz, de la banda Napoleón Solo, arregla, produce y se encarga de la dirección musical, mientras que Lorena Álvarez –quien también es solista- participa sumando letras, haciendo coros y como parte de las palmas del clan Morente entero.

Tal esfuerzo conjunto ha logrado un disco de un eclecticismo perfectamente logrado y engarzado; una brillante pieza de orfebrería musical terminada con un baño de pop y funk y en la que, como era de esperarse, siguen privando las enseñanzas dadas por el maestro Morente; tal y como lo explica Soleá que siempre se mostró: “a favor de la evolución, de la traducción de la tradición, de la libertad, del respeto, del progreso y absolutamente en contra del corrosivo anquilosamiento que no nos lleva a nada. Ábranse las puertas de la percepción. Viva la escuela de Enrique Morente, quien nos ha enseñado que no hay que tener miedo si antes te has preparado y si de verdad lo sientes”.

Lo que resta es repetir una y otra vez Ole Lorelei y dejarnos imbuir por su magia: “Dices que te quiero a ti, que nunca sentiré por nadie/ lo que he sentido por ti, pero ya es tarde/ haces que me sienta mal, por estar compartiendo mi alma/ no fui yo quien empezó a darte lo que te sobraba”.

