Sergio González Rodríguez –una evocación

Inicia la semana (lunes 3) y leo un post de la escritora y promotora Paola Tinoco: ha muerto Sergio (acompañado de una foto nostálgica). Consternación total. Nos hemos quedado sin uno de los intelectuales más queridos y respetados del panorama internacional y una figura que hizo de la heterodoxia una forma de vida. Para muchos de nosotros era un faro inalcanzable que nos iluminaba con la luz de su conocimiento para entrever el sentido tanto de la escritura como de la investigación periodística más incisiva y lúcida. Muy pronto se multiplicaron las publicaciones que reconocen su valía y comenzaron a aparecer los textos que revisan la obra y personalidad de un hombre que poseía un inmenso talento. No me sorprende que en todos aparezca la mención a la generosidad que siempre le caracterizó.

En un medio donde priva la hipocresía y el egoísmo, Sergio siempre rompió los moldes y se decantó por apoyar y formar a una gran cantidad de noveles que comenzábamos en diferentes tipos de escritura. La dimensión y trascendencia del trabajo de Sergio irá cobrando aun mayor aprecio del que ya tiene actualmente; siempre se le relacionará con la probidad, con el rigor y con la reflexión puntual y ácida. Lo usual es que alguien como él resultara una figura de difícil acceso; tal vez renuente a compartir su conocimiento. Pero, por fortuna, era todo lo contrario: afable, cercano, dispuesto a la conversación.

Cuando me dispongo a evocar algunos de nuestros encuentros y agradecer de esta manera su apoyo y enseñanzas, encuentro una frase de Eduardo Galeano: “El mundo se construye de pequeñas historias, y no de grandes edificios”. No pertenezco a los elegantes salones de la República de las letras y sus instituciones. No puedo sino evocar a Sergio desde las distancias cortas y los ambientes en que me tocó convivir con él.

Comenzando por la oportunidad de escucharlo platicar desenfadadamente con Guillermo Fadanelli, Héctor de Mauleón, Mauricio Montiel y Enrique Blanc en restaurantes como El Covadonga, en que solían citarse para intercambiar opiniones, varios tragos y gastronomía. Uno lo que tenía que hacer era escuchar atentamente los hilos narrativos y aprender. Encontrar el momento de verdad oportuno para soltar un breve comentario que no desentonara. Esas veladas eran verdaderos torrentes de aprendizaje. Todavía recuerdo cuando conocí al gran Rafael Pérez Gay y nos dejamos ir con nuestras pasiones futboleras. Siempre tuve la certeza que había que saber decantar aquellas noches que se prolongaban entre efluvios etílicos y saberes varios. He ahí la verdadera Universidad desconocida.

Nadie mejor que otro avezado y entrañable periodista como Leonardo Tarifeño para dimensionar al hombre del bigote fino y las gafas alargadas en su inmediato texto preparado para el diario español El País: “En todas sus batallas, documentadas especialmente en la trilogía compuesta por Huesos en el desierto (2002), El hombre sin cabeza (2009) y Campo de guerra (2014, Premio Anagrama de Ensayo) denunció el “régimen de control y vigilancia” impuesto por Estados Unidos, el rol del Estado nacional en las desapariciones forzadas masivas y la “normalización” tecnológica del horror. En tiempos como los actuales, de crímenes impunes y anestesia digital, su repentino fallecimiento significa ni más ni menos que México acaba de perder a quien llegó a liderar una de sus tantas guerras”. Sergio emprendió una larga cruzada en contra de la barbarie y nos contagió –jamás me cansaré de repetirlo-.

Debo decir también que durante los años ochenta consumir rock nacional no tenía nada de glamoroso. Recurrir al rock en español era más bien motivo de chacoteos y bromas diversas de parte de amigos que de por sí ya pecaban de valientes al preferir el rock. Pachuca era una ciudad timorata y conservadora que satanizaba a esa música que había provocado una especie de Avandarazo local durante el malogrado concierto de Johnny Winter.

Luego estalló el llamado Rock en tu idioma y de ser un apestado pasabas a ser un visionario en instantes. Para ese entonces tenías que documentarte a través de las revistas Conecte y La Banda Rockera; cuando apareció Sonido aquello fue una revolución. Para ese entonces Enigma ya era una banda de trayectoria en la escena nacional. Su disco “Bajo el signo de Acuario” había aparecido la década anterior, pero aun confrontaba por su rudeza, por ofrecer un heavy hosco y tozudo que procedía de los hoyos funkys –que sólo conocíamos por terceras personas-.

Ya en los dosmiles costaba a imaginar a Sergio en su faceta de músico rockeando al bajo en Enigma con sus hermanos. Hoy diríamos que lo que hacían se acercaba al stoner que ahora conocemos. En la canción que titulaba aquel disco se decía: “Mi signo solar/ Me hizo buscar la verdad/ Y sabes muy bien/ Que no pienso nunca cambiar…”. Ya en los setenta, Sergio vociferaba la que sería su vocación: esa búsqueda inquebrantable de la verdad. Y la persiguió en diversas disciplinas, eran pocos los temas que le fueran ajenos. Seguía con puntualidad las tendencias actuales de muchísimos tópicos al tiempo que conocía muy bien la tradición de cada uno –parecía que lo había leído y escuchado todo-.

Este aspecto también es destacado por Diego Enrique Osorno en el texto “Sergio González Rodríguez. Un obituario para Acuario”, que publicó en el portal Horizontal.mx, y en el que también mencionaba que habían conversado a propósito de la escritura de obituarios: “A la par de esta vida de periodista investigador, Sergio diseccionaba el arte y la cultura general en sendas columnas que escribía cada semana para los espacios culturales y literarios de Reforma, donde también elaboraba cada año una lista con los mejores y peores libros del año, la cual le trajo algunos amigos y muchos enemigos. Con bastante destreza, podía pasar de un minucioso relato de psicología forense a uno sobre la pintura latinoamericana contemporánea. Esta característica le daba a su escritura una fuerza sorprendente en muchas ocasiones”.

Recuerdo que me sorprendió su conocimiento detallado de la obra del hidalguense Efrén Rebolledo –del que presentó sus “Obras reunidas”- pero me quedé paralizado cuando acudió a un bar de la Colonia Condesa en compañía de Carlos Martínez Rentería a la presentación de “Loop traicionero”, un libro en el que combiné poesía y la técnica de la música electrónica para hacer remixes de autores que me han fascinado desde siempre. Aquella noche –supongo que del 2006-, en la que Álvaro Enrigue fungía como presentador, los comentarios se pusieron candentes. Su sola presencia me emocionó mucho.

Sergio fue mi vínculo directo durante años con el suplemento cultural del Diario Reforma (mi editor virtual). “El ángel” poseía una gran diversidad temática y una vitalidad periodística relevante. Siempre se notó el sello que un verdadero outsider con pinta de profesor universitario le imprimía.

No puedo sino expresarle mi agradecimiento eterno, porque seguramente Sergio, tal como ocurría en su novela “La pandilla cósmica” (2005), encontró la manera de entrar a una dimensión paralela o la posibilidad de trabajar en sincronía con investigadores venidos del espacio. Ha resuelto pues otros Enigmas. La Era de Acuario ahora lo envuelve con su manto sideral.

