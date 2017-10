Sergio González Rodríguez se hace teoría, novela y un gran misterio

Pocos personajes del entorno de la cultura (¿Aún vale la palabra “intelectual?) se ganaron a pulso nuestra admiración, respeto y afectos artísticos como este hombre. Irreductible, perseverante, explorador de ideas y universos. Investigador tenaz y escritor atrevido y ambicioso. En su primer libro póstumo construye un complejo instrumento narrativo que mezcla diferentes géneros en una sumatoria fascinante e inquietante a partes iguales.

Teoría novelada de mí mismo (Literatura Random House) es un compendio de temáticas y obsesiones que se van entreverando en un anecdotario muy simbólico y minuciosamente escogido, en el que no podía evitar dar cuenta de uno de los capítulos más oscuros y terribles que le tocó vivir: “Mi memoria recupera la noche que fui secuestrado y torturado en la Ciudad de México por un grupo de criminales que buscaba detener con sus amenazas y golpiza mis investigaciones periodísticas sobre los asesinatos de mujeres en el a frontera de México y Estados Unidos. Como consigné en mi libro Huesos en el desierto, el 15 de junio de 1999 fui asaltado en la Ciudad de México en un taxi, que abordé una noche cuando me dirigía a mi hogar”.

Para nadie fue desconocido que tal trance fue un punto de inflexión en la vida de un amante de la noche y sus secretos; su salud se vio afectada y su energía vital no volvió a ser la misma. Tan es así que muy poco tiempo antes de su fallecimiento entregó el libro a los editores. Había trabajado en una obra mutante que es un fluido ensayo, una novela huidiza y un amplio sendero de apuntes memorísticos que apenas y bocetan una autobiografía mínima. Se trata de una especie de bitácora –en la que caben fotografías también- que le permiten especular sobre diferentes tópicos que tienen que ver con la escritura misma en general y su naturaleza al tiempo que tienden vínculos con el entramado de esa propia obra híbrida: “Apunta Italo Calvino que para escribir una novela hay que tener un plan de evasión que permita salir del hipertexto que rodea a toda novela”.

Dejó pasar unos días tras finiquitar la lectura de un libro que no ofrece un acceso inmediato y que tiene cierta densidad, que era consecuente dada la complejidad de temas por hilvanar. Con un poco de tiempo de por medio, algunos fragmentos van emergiendo como las partículas que se me han adherido y de las que uno no se puede desprender con facilidad dada su perdurabilidad. Me he propuesto irlas esparciendo a lo largo del texto y de esta manera ir trazando un mapa rústico de un periodista que no renunció a llevar sus pesquisas hasta las últimas consecuencias: “Sangre: me ha tocado escribir con sangre, mientras otros han escrito con vaho, con bilis, con saliva, con melcocha o con mierda. Qué más da. La sangre, en su magia profunda, nos une y nos desune a todos”.

De Teoría novelada de mí mismo uno puede concluir que su autor tiene fijación por los sueños, por la presencia cotidiana de los fantasmas y por la fascinación y misterio que acarrean los cuartos de hotel. Se nota que Sergio fue admirador puntual del cineasta David Lynch, para quién los sueños ofrecen una dimensión alterna en la que sus personajes pueden ir y venir de la realidad. Por ello hay una parte importante que explica la manera en que fue llevando a sus vivencias durante los lapsos de sueño hasta convertirlos en textos. Para lograr tal objetivo desarrolló la Teoría del Oneirograma, de la que consigno el punto 2 de sus recomendaciones: “Antes de entregarse al sueño, relajarse y pensar en la posibilidad de la aventura, la memoria y la escritura”.

En cuanto al asunto fantasmal, acudo a un pasaje que espero lo explique de la mejor manera: “Muchos han hablado del ser para la muerte y otros tópicos sutiles. Yo sólo quiero referir la absoluta enormidad del devenir fantasma. Todos estamos destinados a ser fantasmas. Fantasmas para quienes nos conocen o nos conocieron, fantasmas para la gente desconocida, fantasmas errantes o esporádicos que, de cuando en cuando, en la memoria, en los sueños, en el espanto o en la contemplación, reaparecemos sin fin en este mundo. En esto comienza nuestra verdadera condición humana. Todo eso comienza con el amor, con el afecto. El fantasma: deseo y palabra. El gran secreto”.

Este planteamiento se completa con la cita del filósofo italiano Giorgio Agambem, un autor que es clave para González Rodríguez, pues: “afirma en Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental, que el paso de lo ausente a la obsesión desata la melancolía: “la pérdida imaginaria que ocupa tan obsesivamente la intención melancólica no tiene ningún objeto real, porque es la imposible captación a lo dirige su fúnebre estrategia”.

La parte de las habitaciones de hotel y los viajes además de estar esparcidos a lo largo del libro ocupan una parte final con tomas de aquellos cuartos-no lugares por los que transitaba un autor de prestigio internacional. Este hecho le daba más valor a la sencillez con la que Sergio se movía y relacionaba con la gente –conocía los círculos de las altas esferas tan bien como los bajos fondos que tanto le gustaban-. Para muchos era sorprendente enterarse de que él inició en el ámbito del rock nacional, siendo bajista del grupo Enigma!, antes de emprender una formación académica y reunir las experiencias requeridas para iniciar la escritura tanto periodística como ficcional.

Nacido en 1950, en la capital de la república, el autor de El hombre sin cabeza (2009) y Campo de guerra (2014) hizo del estudio y análisis de la violencia uno de sus temas esenciales. Una y otra vez planteó que no había que darle la vuelta ni negar su existencia sino enfrentarla directamente: “Respondo a mi interlocutor en defensa de lo que denomino tesis Sontag: debemos permitir que las imágenes atroces nos persigan (cf. Ante el dolor de los demás). Son una forma de autoconocimiento. La censura sólo juega a favor de la manipulación de la realidad, que encubre corruptelas, ineptitud, ineficacia e irresponsabilidad de las autoridades”.

Con todo, en Teoría novelada de mí mismo hay cierta distancia con respecto a sus creaciones estrictamente de ficción, entre las que se encuentran La pandilla cósmica (2005), Infecciosa (2010) y El artista adolescente que confundía el mundo con un cómic (2014). Me doy cuenta entonces de que mi selección de fragmentos tiene que ver más con la vida pública y los males endémicos de México: “Cada día el país registra actos semejantes de barbarie en una degradación continua de índole institucional y que, por desgracia, cada vez más infesta a la ciudadanía en su ruta hacia la anomia o ausencia de ley. Los sueños se evaden para normalizar las pesadillas”.

Apenas el 3 de abril de este año este heterodoxo escritor cambió de plano existencial y ha dejado un hueco muy difícil de llenar; él era una lúcida brújula del tránsito de las ideas y el periodismo más combativo. Lo mejor que podemos hacer es seguir adentrándonos en su obra y asimilar sus directrices. Ahora lo recuerdo a través de Emmanuel Lévinas: “Mi relación con el otro como prójimo da sentido a mis relaciones con todos los otros”.

