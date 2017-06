A recorrer el mundo sin salir de casa

No saldré de vacaciones este verano; no me gustan las aglomeraciones en torno a las instalaciones turísticas. De las concentraciones humanas masivas tan solo me interesan las que tienen que ver con los grandes conciertos y los estadios de futbol –y eso que ahora asisto mucho menos a ellos-. Aun así, año con año no dejo de admirarme de la sana tradición europea de hacer una pausa obligada de la rutina laboral. En el viejo continente llega el verano y es menester procurarse unos días para despreocuparse de todo y permanecer tirado en algún sitio recreativo –de montaña o mar-.

Hay mucha gente que prepara a detalle sus salidas vacacionales, pero hay tantos otros que se lanzan a la aventura y lo colapsan todo –jodiendo al de junto-. No son pocas las razones para que la temporada alta pueda repeler. Quedarse en casa también puede ser una excelente opción para recorrer el mundo e incluso el mismísimo espacio exterior. Basta con tomar las decisiones correctas y hacerse de los estimulantes adecuados; y no me refiero a alguna experiencia psicotrópica sino al placer que los libros y los discos traen consigo.

Se trata pues de una temporada en la que las novedades se acumulan y al poner concentración en la repesca se obtienen magníficas obras de arte que sencillamente catapultan la experiencia sensible. A continuación ofrezco una selección para emprender viajes maravillosos aun sin salir de casa. Un confortable sillón también hace las veces de una nave espacial o te traslada hasta el backstage de un festival como Glastonbury –que se lleva a cabo este fin de semana en la campiña inglesa-.

Christophe Galfard

El universo en tu mano

Ed. Blackie Books

El sistema educativo tradicional logra que temas tan apasionantes como la ciencia nos parezcan repulsivos y aburridos. Si un mérito tiene este francés que estudió en Cambridge, bajo la tutela de Stephen Hawking, es el de transmitir el conocimiento con una claridad y sencillez extraordinarias. De tal suerte que no hay tema que se le resista: del cosmos y su vastedad hasta la física cuántica. Puede reflexionar sobre el tiempo y el espacio y hacer que tengamos una noción asequible de la antimateria.

Si tuviera que pasar una parte de las vacaciones rodeado de jóvenes utilizaría este libro como un puente para establecer una conversación que les pueda atraer. La complejidad de los temas científicos aquí se vuelve algo apasionante y muy aterrizado. Otro atributo que no es común en esta clase de obras es la manera en que el autor va a llevando al lector para que utilice su entendimiento. Además, la edición –como es usual en esta editorial- es una auténtica belleza.

Lorde

Melodrama

Republic Records

El fenómeno afterpop de la temporada; dado que lo que pareciera destinado a ser ligero y superficial cobra una densidad inusitada. Han rodeado a la neozelandesa de productores varios de primer nivel –entre los que se encuentra Flume- para explorar otros ritmos y hacer más complejas las estructuras de las canciones sin que por ello pierdan su esencia y capacidad de seducción del público adolescente.

Señalemos que “Green Light” es uno de los mejores temas del año y tiene un piano buenísimo que le ayuda a los momentos en los que logra un subidón tremendo. Una canción que pone en marcha a las hormonas y que suma puntos a un disco al que le interesa revisar las relaciones afectivas en pleno siglo XXI y también la veloz manera de superar el fin de un romance. Sumemos a “Perfect Places” y “Supercut” entre las piezas que darán forma a una estación candente.

Ray Loriga

Rendición

Ed. Alfaguara

De paso por México durante estos días para hacer las tareas de promoción de la novela que ha merecido el premio que otorga la editorial, el español ha dejado ver que ha tomado distancia de ese enfant terrible que se alimenta de la cultura rock y el tremendismo. Es ya un veterano de sobrados recursos narrativos que ha entregado una obra que no pocos señalan como extraordinaria.

Es oportuno clavarse en una distopía que ha sido perfilada de la siguiente manera: “En una sociedad en la que lo privado es de dominio público, en un mundo feliz y asfixiante que ataca pasivamente a la dignidad del ser humano, emergen los más estremecedores augurios de nuestro futuro.

Las puertas de la metrópoli muestran una clara advertencia: el aire mece los cuerpos sin vida de los traidores. En su interior, la ciudad transparente es casi un paraíso que provee a sus habitantes de todo aquello que cualquiera desearía en un hogar: armonía, limpieza y protección. Impera un orden riguroso, una calma autoritaria y una absoluta transparencia: no están permitidos los secretos ni las paredes”.

El autor de Caídos del cielo y Tokio ya no nos quiere deja en claro que todavía le restaba mucho que contar.

Afghan Whigs

In Spades

Sub Pop

Si algo nos reafirmó la pasada edición del Festival Primavera Sound de Barcelona, es que la banda encabezada por Greg Dulli atraviesa un periodo de madurez expresiva y poderío sonoro. Para su octavo álbum han sumado instrumentos de cuerda, mellotrón e incluso un saxofón. Y no por ello pierden algo de la garra guitarrera que les caracteriza ni muchos menos ese halo oscuro y siniestro.

Nadie hubiera pensado que un grupo al que metieron con calzador en aquellos años del grunge encontrara un segundo aire con tanta cohesión y calidad compositiva. “Arabian heights”, “Copernicus”, “The spelle” y “Light as a feather” son notables. Tienen una base rítmica con la fuerza de un tanque de guerra y un uso muy actual de los pedales y efectos de guitarra. En directo llegan a sumar 4 músicos en las liras. Se trata de un trabajo robusto y contundente.

Epílogo misceláneo

Por si no bastara con que los canadienses de Arcade Fire acaban de sacar otro sencillo estupendo llamado “Creature confort”; tal parece que algunos artistas se han preparado para la temporada, los mexicanos de Sotomayor y CLUBZ han editado dos temas de mismo título: “Afrika” –que curioso-. Por su parte, Vaya Futuro tendrá nuevo álbum con el significativo título de Tips para viajar –así ya no soy el único tocando el tema-. No se pierdan tampoco Gargoyle, el Lp más reciente del rudo Mark Lanegan.

¿Algunos libros más para el verano? Sexto Piso nos propone Porcelaine, las memorias del siempre polémico y querido Moby. Mientras que Anagrama nos permite conocer la sensibilidad de Viv Albertine –una leyenda del punk- en Ropa Música Chicos y recorrer la vida de la bajista de The Slits. Hay mucho por descubrir en la estación más caliente del año.

circozonico@hotmail.com