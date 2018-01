Música para paliar el comienzo de 2018

El ambiente nacional está muy agitado, los ánimos caldeados y la economía muy pero muy golpeada. Ya no se trata de una cuesta de enero sino de una cresta empinadísima, pero ya andamos escalando con técnicas extremas buena parte del primer mes del 2018. Solventar el cambio de placas, pago de derechos y otros asuntos inherentes al inicio de un nuevo ciclo es recibir una cubetada de agua casi congelada por el clima de estos días. ¡Pero si ya estamos aquí!

Y es que de repente uno se queda con la inercia de estar en el año anterior; se da una especia de sopor vacacional del que no es grato salir. Poco a poco van llegando pendientes y datos que nos llevan a ir tomando conciencia del paso del tiempo. Por ejemplo, leí una entrevista con el gran escritor Philip Roth, que regresa del retiro mediático para darle su merecido a Donald Trump, vapulearlo y hablar de aspectos varios, entre ellos la edad, ahora que está a punto de cumplir 85 años. Desde su casa en Nueva York apuntó: “Me voy a la cama sonriendo y me despierto sonriendo. Estoy muy contento de seguir vivo”. ¡Ese hombre encuentra razones varias, entre ellas la lectura!

Así de importantes son nuestras fuentes de pasión e inspiración. Nos blindan para hacer frente a la barbarie y la hostilidad que se muestra día con día. El arte nos traslada hacia esa dimensión paralela donde somos invulnerables –o casi-. Eso siento cuando escucho algunos sencillos que anticipan discos maravillosos; “Queen” de Tracey Thorn, Eels con “The deconstruction”, The Decemberists mostrando “I’ll Be Your Girl” y la delicia magna de Solea Morente, “Ya no sólo te veo a ti”.

Pero entre los melómanos somos exigentes; Desde Guadalajara, Enrique Blanc me insiste: ¡álbumes completos! Y por fortuna ya se han anticipado algunos que serán protagonistas del interés mediático durante los primeros meses, al tiempo que llenarán nuestras almas de canciones trepidantes y llenas de magia. Echemos un vistazo a esos ilustres recién llegados.





Tune-Yards

I can feel you creep into my private life

4AD

Su anterior trabajo Nikki Nack (2014) no alcanzó las cotas de creatividad y calidad que Whokill (2011) –tal vez su disco más logrado de entre los 3 que tenía-. Así que Merril Garbus emprendió un sólido proceso de refundación, que incluyó varios pasos; el primero de ellos, convertir a Nate Brenner en un miembro oficial e involucrado en todas las decisiones de producción, que como ya hemos escuchado en el disco pasado, hace mucho que se alejaron del low fi de los inicios en pos de un sonido grande y expansivo, en el que también quepa la experimentación que es marca de la casa.

Por su parte, Merrill asistió durante seis meses a un taller de meditación con la idea de entender su posición y participación como una persona blanca ante el clima de injusticia social que impera en los Estados Unidos. Trató de que el budismo le ayudará a enfrentar a los sistemas suprematistas blancos que rigen en su país. No es nuevo que el activismo y las causas sociales se filtren en sus canciones; lo que es diferente es la perspectiva desde la que se abordan.

Y en verdad se siente a lo largo del álbum el peso de toda esa música que procede de la negritud y con la que se conjuga de tal manera que le sienta como algo absolutamente propio. Y que además se mezcla con ese riguroso autoanálisis. De hecho, acerca de “Look At Your Hands”, en la que revisa los años ochenta desde su mirada, Merrit apuntó: “el mundo es un desastre, pero he estado intentando mirar más y más a mi interior: ¿de qué manera todos estos “ismos” en los que vivimos se manifiestan en mí, en mis actividades diarias y en mis interacciones?”

Se trata de un disco intenso, muy juguetón y por ello impredecible; preserva el amor por la tecnología análoga; abundan los samplers, que también ayudan a procesar la voz y luego meterla a una vieja PC. Es su particular manera de acercarse a la música Disco y al House de la vieja escuela –el de Detroit-, luego darles la vuelta y llevarlos hasta su territorio, uno en el que la lucha social y la política detona las letras. Textos inflamados puestos en ritmos afrodisiacos.





The Go team

Semicircle

Memphis Industries

Con toda sinceridad, y me parece que justicia, ninguno de sus otros discos posee la calidad y lo sorprendente de su debut. Thunder, Lightning, Strike (04), por eso se requería de una más que necesaria reivindicación de parte de la banda inglesa, dado que The scene between (15) –antecedente inmediato- fue más bien un capricho solitario de Ian Parton, que no salió avante sin el combo que lo acompaña y hace fuerte.

Regresan pues esas melodías dulces y luminosas, un ambiente de fiesta escolar y los coros extraídos del ámbito porrista (aquí de parte del coro juvenil de Detroit). Está también de vuelta Ninja con su voz y hip hop style, que se suma a las aportaciones del guitarrista Sam Dook. La suma de las partes consolida un todo muy coherente y poderoso. No en vano en “Mayday” sorprende usando hasta la señal telegráfica más famosa.

Ofertan una docena de canciones que van de la evocación del Northern soul al J-pop y, como les caracteriza, recurren a samplers raros y divertidos. A través de los años han sabido encontrar un sonido muy propio a la hora de filtrar y procesar las baterías –uno de sus mejores hallazgos-. Todo indica que conocen e identifican sus fortalezas; es así como sobre “Semicircle Song” Parton dejó entrever que se trataba de: “llevar el rollo tecnicolor de una banda de marcha colegial a un lugar más psicodélico” –y, evidentemente, lo lograron-.





Porches

The house

Domino

Las revistas y portales que imponen tendencias globales muy pronto se hacen de sus bienamados y ese es el caso de Aaron Maine, quien con su tercer álbum tiene que probar que puede trascender el hype que le ha traído también su parte fashionista. Musicalmente es hora de que demuestre de qué está hecho y se ha empeñado en el que su pop electrónico madure –al menos, el esfuerzo es evidente-. Eso sí, “Find Me” destaca por sobre todo el resto –es la joyita del álbum-.

Para solventar la misión ha recurrido también a las referencias ochenteras (en “Leave the House”, en la que colabora (Sandy) Alex G) –por una parte-, a utilizar un poco de autotune y a recibir en el estudio a Blood Orange, entre otros invitados, para que le echaran una manita. El resto fue tirar de una especie de diario convertido en canciones de distintas calidades y estilos: “algo particular me atraía de retratar estos momentos en un modo más lineal. Componer un disco fue una forma de meditación, un escape, una rutina – egoísta por momentos, ya que se convirtió en una excusa para evitar mi contexto inmediato”.

circozonico@hotmail.com