¿Se están multiplicando los sencillos en la música actual? -un análisis colectivo

La mañana del Viernes 30 nos recibe con la aparición de “Signs of Life”, el vibrante y excelente tercer sencillo oficial del álbum Everything Now, que saldrá completo a finales de este mes. Ya hemos escuchado el tema titular (que tanto y tan bien nos recuerda a Abba) y “Creature confort”, por lo que ahora podemos revisar al tracklist que han adelantado (aun sin escucharlo). “Everything now” aparece de entrada, salida y como segundo track. “Infinite content” está dos veces y la lista contiene 13 pistas; así que la lista se reduce.

Hago este recuento dado que me parecen demasiados sencillos previos. Venimos de una añeja costumbre de develar cuando mucho un par antes de la edición formal. Se entendía la lógica de mantenernos emocionados con lo que vendría; antaño aplicaba aquello de “una probadita”. Pero los tiempos cambian –ahora a velocidad luz-. Los departamentos de marketing pretenden “revolucionar” las tendencias una vez más.

Previamente a la aparición del Jei Beibi de Café Tacvba se conocieron hasta 4 sencillos. El álbum de los mexicanos tiene 13 canciones y ninguna se repite. Aun así se antojan demasiados los anticipos. ¿Una mera casualidad? Muy improbable en la industria musical. Todo se pretende viralizar, las redes sociales transforman el sentido del tiempo. Presuntos nuevos genios de la comercialización aplican sus preceptos.

Estos dos casos no serán los primeros ni los últimos, pero son representativos. Pero no quería quedarme únicamente con mi percepción. Me pareció que se trataba de un tema sobre el que podía recabar opiniones de gente ubicada en distintas partes del proceso de crear y difundir música. Formulé dos preguntas y contacté a una decena de especialistas involucrados. Por cuestión de espacio, en esta entrega revisaremos las respuestas a la primera de ellas.

1)En días pasados tanto Arcade Fire como Café Tacvba –por tomar dos ejemplos relevantes- fueron sacando sencillos anticipando la llegada de sus respectivos álbumes. 3 o 4 temas parecerían demasiados para lo que es un Lp promedio del presente. ¿Consideras que se trata de una decisión que hayan tomado los grupos o una estrategia de sus compañías? Si es lo segundo, ¿qué crees que es lo que pretenden con ello? Otros tantos están haciendo lo mismo.

Desde una escena morelense que se muestra positivamente en crecimiento, Nazario Meshoulam, músico en Monodram y productor e ingeniero de grabación de mucho talento local, abre fuego: “Considero que es una decisión mercadológica de las compañías. En mi experiencia como banda he notado que la vigencia de un nuevo lanzamiento es muy corta, es decir, el tiempo que se puede utilizar el pretexto de la novedad discográfica en redes sociales o eventos especiales es de apenas unos días. El lanzamiento de un álbum completo implica gastarse el “cartucho” demasiado rápido, a la vuelta de unas pocas semanas no puedes seguir usando el mismo pretexto, necesitarás otro”.

Figura de la radio y la tv mexiquenses Gaba Cabral prosigue –teniendo en cuenta que también ha tenido experiencia desde la trinchera de un sello independiente-: “Es una necesidad de sobrevivencia. Se tiene que estar a la altura de las circunstancias y eso es mantenerse vigente dosificando tu música. No quemas todas las canciones en una sola exhibición sino que se le da tiempo-espacio a cada historia convertida en track. Lo de hoy es contar historias; si puedes contar 12 en lugar de una, definitivamente es mejor. Así cada sencillo tiene su personalidad y al final cuentas toda la historia. La era digital, las plataformas digitales y todo el cambio/ajuste de cómo difundir la música te obliga a conocer más a tu público. Desde Los ángeles, el periodista Betto Arcos suelta un lapidario: “La cultura de iTunes tuvo un impacto fuerte en ese sentido…Y claro, es una especie de regreso al concepto del ‘single’, pero ya no tanto para promocionar el álbum sino para tener presencia mediática”.

Inmerso en la promoción de Navegantes –su nuevo álbum con Capo- e integrando la experiencia del trabajo periodístico free lance, Vicente Jáuregui toca aspectos medulares: “Ante una atención cada vez más dispersa, resulta más contundente dosificar un disco, desmenuzarlo para que el producto final pueda engullirse más fácil. Más que Arcade Fire o Cafeta rescataría el ejemplo de Camilo VII, una banda que sin un LP, logró sold outs en el Lunario en 2016 y Plaza Condesa en 2017. Sin una compañía invirtiendo dinero, un sencillo los ubicó en la mira de una nueva generación y con la calma de una carrera incipiente, la banda pudo confeccionar un LP debut bajo sus tiempos y con su propio presupuesto

Al final, la tirada de todo músico ambicioso es reunir el material suficiente para un disco largo, además de un repertorio que en vivo los respalde. La entrega paulatina de sencillos crea un efecto de misterio entre las bandas dinosaúricas, y en las nuevas, una manera más loable de ir avanzando sin arriesgar una gran inversión de tiempo. Al final, bandas nuevas y viejas están adecuándose a un nuevo paradigma que diario crea nuevas reglas

A la par de esta dinámica de sencillos, asistimos al fervor renovado por el vinil o el casete. Hoy, pareciera que todo es posible y todo puede estar de moda. En una época donde las series van opacando al cine, la entrega de capítulos pareciera ser una manera que la música adopta”.

Por su parte, Israel Ramírez, el músico detrás de la banda Belafonte Sensacional, disecciona al talento emergente desde las entrañas: “Hay diversidad de formas, al menos en mi entorno, tenemos grupos que exigen que su material sea escuchado como un concepto, pienso en Vyctoria o Los Monstruos son los otros, y hay proyectos que se amoldan al sistema de singles, como Dromedarios Mágicos. Lo que sí es cierto, y esto poco tiene que ver con los artistas, es que la forma de consumir ha cambiado: pienso que una gran cantidad de consumidores musicales escuchan solo canciones sueltas, esto sí tiene un impacto en la industria en la manera en qué presentará su producto, pero veo que poco influye al artista a la hora de crear. En ese sentido hay que separar a la persona que crea y la que vende”.

Desde la perspectiva de un millennial que asiste a una cantidad inmensa de conciertos y consume una cantidad ingente de música, Alfredo “Rudo” García suma su perspectiva: “cada vez los artistas más jóvenes sobre todo en el ámbito electrónico -que es al que estoy más apegado-, apuestan por sacar Ep´s más seguidos. Ahora van más directo al stream y a pegar uno o dos sencillos que vendan bien a la elaboración de un álbum entero”.

Desde Puebla, con una carrera de 10 años y un disco espléndido en alza –Sal Paraíso-, Iván García cierra esta entrega: “Como artista independiente y con libre albedrío en todas las decisiones creativas, la idea de que una empresa decida en los procesos artísticos me parece siniestro. En mi caso, el periodo de composición es un acto sagrado, ritualístico. Los álbumes no dejan de ser conceptuales debido a que son reflejo de un momento concreto en la vida del autor. Espero nunca responder al “Gran Hermano” si quiero o no hacer una balada”.

