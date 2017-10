Lee Ranaldo, Barcelona y un viaje eléctrico

Ya ha quedado en claro que la vida sigue después de la inmensa y ruidosa leyenda de Sonic Youth; cada uno de sus miembros va a su propio aire. En esta historia no quedan lastres del pasado, por muy glorioso que sea, sino un entusiasmo incontenible por seguir creando música desde un presente muy intenso.

Lee Ranaldo no para de trabajar y ya va en el tercer Lp registrado con su nombre propio y para el que ha tomado una serie de buenas decisiones: 1.- Pasar largas temporadas en Barcelona. 2.- Hacer viajes a África del norte (el Magreb). 3.- Escoger a uno de los productores más brillantes del panorama hispanoamericano. 4.- Invitar a un tremendo escritor norteamericano para desarrollar las letras de sus nuevas canciones. 5.- Grabar sin un periodo establecido y pudiendo entrar y salir del estudio a sus anchas.

Electric Trim (Mute Records) aparece y muy pronto ha recibido unánimemente la proclama de ser el paso definitivo en la versión en solitario de un extraordinario guitarrista que ha contenido el flujo de la electricidad para explorar y estudiar las posibilidades de la versión acústica del instrumento. Entrado en los sesenta de edad se nota que sabe muy bien por dónde quiere experimentar, de qué manera quiere proceder y de quienes desea rodearse para tocar.

Fascinado por la joya del Mediterráneo, la utiliza como su base de operaciones y aprovecha su faceta multicultural. ElectricTrim apareció poco antes de que se celebrara el polémico, trascendente y crucial referéndum en pos de que Cataluña alcance la independencia. El caso es que Barcelona refleja ese halo progresista, esas ganas de hallar cosas nuevas y estimulantes… de tirar para adelante sin reparos.

En ese caldo de cultivo de lo que será el futuro conoció a Refree, productor cuyo nombre de pila es Raül Fernández Miró y quien desde hace algunos años vienen revolucionando distintos palos de la tradición musical española. Su nombre ha escalado hasta lo más alto a través de logradísimos trabajos junto a artistas tan diversos entre sí, como lo son Silvia Pérez Cruz, Kiko Veneno, Christina Rosenvinge y Rosalía. Se trata de un multi instrumentista con una gran libertad de acción y capaz de conciliar géneros y tradiciones.

Precisamente, una de las iniciativas del Festival internacional más relevante de España y con sede en Barcelona posibilitó el encuentro. Se conocieron para girar juntos durante el Primavera Sound Touring Party y mientras recorrían el país se dieron cuenta de la mutua atracción para colaborar. Y entonces se dieron a la tarea de comenzar un disco cuyas sesiones se prolongaron durante más de un año; Refree avanzaba con otros proyectos y Lee hacía presentaciones que alternaba con viajes de aprendizaje. El resultado de este sistema de trabajo lo escuchamos desde “Moroccan Mountains” –el corte inaugural-.

Ranaldo también volvía a Nueva Jersey para componer y seguir adentrándose en las entrañas de la canción como tal. Porque hay que decirlo, en esta colección de canciones hay menos ruido, menos reverberación y más búsqueda en la parte melódica. Cierto, hay rock sólido y maduro, folk extraído de latitudes diversas y mucho trabajo de arreglos y producción en el estudio. En los primeros encuentros con la prensa describía perfectamente esta parte: “Los últimos discos que hice fueron al estilo clásico de una banda en un cuarto de grabación, en el que intentas capturar el sonido del grupo en el cuarto y todos tocan juntos. Pero este trabajo fue más un producción de estudio. Estuvimos más de un año entrando y saliendo del estudio y Raúl trabaja mucho con samplers y percusiones electrónicas, más al estilo de una producción moderna. Eso es algo nuevo para mí. La idea al grabar Electric Trim fue hacerlo al estilo del Sargent Pepper, usando el estudio como herramienta”.

El sucesor de Between the Times and the Tides (2012) y Last Night on Earth (2013) es una síntesis de sus inquietudes actuales; ha logrado que la estructura de las canciones se decante y consolide. Y tampoco es que se desborde, el disco está conformado apenas por 9 temas que, por fortuna, se toman su tiempo. Sabía que estaba arropado por una banda virtuosa: el también ex – Sonic Youth Steve Shelley en la batería; el guitarrista Alan Licht, y el recientemente fallecido Tim Luntzel al bajo. Y por si fuera poco, los invitados son de lujo y atraen a escuchas de diferentes generaciones. En seis temas aparece la voz de Sharon Van Etten –musa del indie joven- y el extraordinario guitarrista de Wilco, Nels Cline, hace que el tema que le da nombre al álbum tenga su parte de locura.

Pero el verdadero viraje de timón viene con “Uncle Skeleton”, un hit inmediato que acepta una pegajosa caja de ritmos y una auténtica rara avis en este conjunto. ¿Lee Ranaldo con un dejo de electrónica pop? Es lo que hay; descoloca y emociona a partes iguales. Una canción que tiende puentes de comunicación con otro tipo de sensibilidades… por lo inmediata, por lo sincera y precisa: “You seem to replace/ Your brain with your heart/ You take things so hard/ And then you fall apart”.

Y es entonces cuando nos acordamos que por ahí pasó Jonathan Lethem; el autor de las novelas Huérfanos de Brooklyn (1999) y La fortaleza de la soledad (2003) es una figura respetada en el campo literario y de algún modo también tiene un aliento progresista y hasta disidente (en su último libro habla de la presencia de comunistas en Brooklyn). La combinación de personalidades hace que las letras fluyan sin tener que rebuscarse de más. Sobre la aportación del también académico y autor de Chronic City (2009), el músico abundó: “La idea era que no quería que todo fuera hecho desde mi punto de vista. Quería introducir la visión de otras personas dentro de esta historia y en lo que las letras podían ser. Además, desde hace rato quería trabajar con Jonathan, y todo salió muy bien. Las letras las hicimos entre los dos y algunas son muy abstractas, en otras tenía una idea y la desarrollamos. Fue genial, estoy seguro de que seguiremos trabajando en el futuro”.

Aquí lo importantes es la aventura que ha emprendido para asegurarse la vitalidad; el proceso importa tanto como el resultado y vaya que las canciones son estupendas. He aquí a uno héroes de los años de gloria de la Nación Alternativa reafirmando su vigencia y haciéndonos sentir que el rock que produce la madurez es tan o más potente y explosivo del que puede surgir de un tipo que huela a espíritu adolescente.

Lee Ranaldo es alguien que se ha ganado a pulso nuestro respeto y admiración; pero de que sigue teniendo el brío de sus primeros años ni duda cabe y lo mejor es que ahora carga un enorme cúmulo de experiencias hechas canciones inapelables.

