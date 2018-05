Lecturas para esquivar días aciagos

Son días atribulados, revueltos y confusos. Aplaudo, por ejemplo, la campaña de una amiga para no publicar en sus redes sociales comentario o noticia alguna sobre las elecciones. Existe un amplio sector muy fastidiado y aburrido (que crece día con día). Por otro lado, esta semana hemos comprobado una vez más la baja calaña y estupidez del hiphopero Kanye West; el tipo ha dicho que los esclavos en Norteamérica lo fueron por voluntad propia. ¡Seguro cree que la tierra es plana! Este negro-blanco multimillonario es también un incondicional de Donald Trump (¡Que asco!).

Otros tantos se han volcado enloquecidos para despedazar Avengers, Infinity War, con todo y su alud de taquilla. Mientras que las semifinales de la Champions League entregan nuevamente amargas quejas sobre el arbitraje. Nos hallamos ante un circo de múltiples pistas que se alimenta del escándalo mediático. ¿Hacia dónde moverse para mantenerse a salvo? Una vez más las novedades literarias nos ofrecen parajes más estimulantes hacia los cuales encaminarnos. Aparecen libros extraordinarios que logran que las pasemos bien mientras transcurre una temporada aciaga y excesivamente zarandeada de la vida pública. Al menos el arte no traiciona.





Manuel Vilas

Ordesa

Ed. Alfaguara

El aclamado y multipremiado escritor vasco Fernando Aramburu –autor de Patria- no escatima a la hora de recomendar la nueva novela de Vilas: “Libro potente, sincero, a ratos descarnado, sobre la pérdida de los padres, sobre el dolor de las palabras que no se dijeron y sobre la necesidad de querer y ser querido”.

De Ordesa también se apunta: “Escrito a ratos desde el desgarro, y siempre desde la emoción, este libro es la crónica íntima de la España de las últimas décadas, pero también una narración sobre todo aquello que nos recuerda que somos seres vulnerables, sobre la necesidad de levantarnos y seguir adelante cuando nada parece hacerlo posible, cuando casi todos los lazos que nos unían a los demás han desaparecido o los hemos roto. Y sobrevivimos”.

El autor de obras tan notables como Aire nuestro (2009) y Los inmortales (2012) regresa en plena forma y el escritor Juan José Millás lo ha percibido bien: “Hay libros salvajes, como la lubina del Cantábrico, pura plata brillando al sol que te duele cuando la pescas. Libros que lees boqueando, como si acabaran de sacarte de la atmósfera, o que te arrastran a las profundidades del océano. Libros como Ordesa, de Manuel Vilas, al que Dios confunda por rompernos el alma”.





Pedro Mairal

Una noche con Sabrina Love

Libros del Asteroide

El gran éxito que el argentino está teniendo con La uruguaya ha llevado a la reedición de su primera novela ganadora hace 20 años del primer Premio Clarín de Novela y en el que participó un jurado de leyenda: Adolfo Bioy Casares, Augusto Roa Bastos y Guillermo Cabrera Infante.

En su opera prima, Mairal emprendió una especie de road novel: “Todas las noches, en un pequeño pueblo de la provincia de Entre Ríos, Daniel Montero, un joven de diecisiete años, se encierra en su cuarto para ver el programa televisivo de Sabrina Love, la porno star más popular del momento. Cuando un día se entera de que ha ganado el sorteo para pasar una noche con ella en Buenos Aires, Daniel no se lo puede creer; pese a que no tiene dinero y a que nunca ha viajado lejos de su pueblo, Daniel decide confirmar la cita y ponerse en camino. La experiencia del viaje y del contacto con la gran ciudad le enseñará mucho más de lo que hubiera podido imaginar”.

Se trata de una obra iniciática que apenas verá la luz esta semana en las librerías españolas (ya luego llegará a México).





Karim Madani

Jewish Gangsta

Ed. Alpha Decay

Regresamos a Nueva York durante la década de los ochenta y es como volver a la era paleozoica –así es actualmente-. Entonces había violencia y delincuencia por doquier, pero aquello era también un estallido artístico en el que el hip hop ocupaba un lugar preponderante. Lo interesante es que se trata del testimonio real de uno de sus protagonistas: “Esta es la historia de un grupo de adolescentes de origen judío aficionados al hip hop, al metal y a las películas de sangre y vísceras que harán todo lo posible por huir del barrio y su ambiente de delincuencia, depresión y precariedad por medio de la música. Como judíos y blancos que son, no encajan en el entorno que les ha tocado vivir, en unas calles controladas por las pandillas portorriqueñas y jamaicanas, una mafia de baja estofa que controla el tráfico de droga y la prostitución. Aún así, se harán un hueco en las pandillas, se ofrecerán para mover droga, se harán con armas y aprenderán que se puede ser un gánster auténtico mientras se aprenden los fundamentos de la cultura del hip hop, que podrían significar la clave del éxito y nuevas cotas de riqueza, esta vez legal”.

El libro se instala antes de la llegada de Giuliani a imponer la política de “Cero tolerancia”: “Mientras Manhattan dispara sus destellos de neón y la era yuppie de culto al dinero está en su máximo apogeo, la ciudad oculta una cara mucho más siniestra. En Queens, en el Bronx, incluso en Brooklyn, la realidad se parece demasiado a la letra de “The message”, el famoso tema de Grandmaster Flash que habla de “ratas en la puerta, cucarachas en la habitación y yonquis en los callejones con un bate de béisbol”. La calle es peligrosa: si sales, puedes recibir un disparo, te pueden atracar, puedes verte envuelto en una pelea, alguien querrá aprovecharse de ti. En este entorno deprimido, sin embargo, crecen chicos con grandes metas: escapar, triunfar, llevar una vida de opulencia”.









César Aira

Prins

Ed. Literatura Random House

Un autor tan prolífico y diverso que es todo un universo en sí mismo; un fenómeno literario en estado puro. El escritor argentino incontenible acomete una vez más con una de sus obras tan heterodoxas: “Un autor famoso dedicado exclusivamente a escribir novelas góticas decide abandonar definitivamente el oficio. Frustrado y amargado por haber permitido que sus aspiraciones literarias de juventud quedaran sepultadas bajo las exigencias del mercado editorial, decide dar un giro radical a su vida y entregarla al opio. Para conseguirlo cruzará Buenos Aires en el autobús 126 junto a una desconocida llamada Alicia -un ama de casa que bien podría ser el amor perdido de su época de estudiante en la Facultad de Ingeniería- hasta un submundo conocido como la Antigüedad, donde se encuentra el dealer que puede proporcionarle la tan ansiada llave que le permita acceder a la nueva realidad”.

Le editorial ha anticipado la novela señalando: “Prins es un viaje sorprendente, descabellado y delirante, repleto de laberintos subterráneos y puertas secretas que podrían formar parte de un legendario y terrorífico edificio gótico inacabado, pero que sin duda forman parte de la mente genial de quien es uno de los grandes autores argentinos de todos los tiempos”.

circozonico@hotmail.com