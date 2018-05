El joven sin alma frente al despertar del sexo y el arte

Al momento que las personas escogen que tatuaje desean hacerse existen dos grupos muy marcados; están los que en un arranque de locura, intoxicación o borrachera eligen lo primero que se les viene a la mente o lo que les indican sus compañeros de francachela o alucine. El otro gran segmento lo conforman todos aquellos que eligen minuciosamente la imagen que han de llevar en la piel.

Debo de contar que me precio de estar entre los segundos; así que cuando me di a la tarea de pensar cuál sería mi tercer tatuaje -el primero tipográfico- la selección del texto no era cosa sencilla; siempre deben ser elementos muy representativos para la persona. Así lo he hecho siempre y es por ello que me da mucho orgullo que el segundo que me hice fuera la adaptación de una obra del artista plástico hidalguense Enrique Garnica.

Pero regresemos al tercero; me di a la tarea de investigar y ya había cantidad de tatuajes a partir de líneas de Jack Kerouac e Irvine Welsh. Siempre he aplaudido la decisión de mi amiga Lupiyi por elegir frases y símbolos alusivos a la obra del gran Thomas Pynchon. A la hora de pedirle a otra amiga –la diseñadora Itzel Cruz- una tipografía que no fuera un lugar común- no vacilé en recurrir a una frase del poema A Francisco, escrito por ese loco genial que fue Leopoldo María Panero e incluido en Last night together de 1980.

Suave como el peligro es también el título de un libro de poemas de mi autoría y en el que escribí a partir de la obra gráfica que ya tenía hecha Garnica. En aquel librillo es la única cita y todo lo demás creación propia. La figura del escritor, nacido en Madrid en 1948, ejerce en mí gran atracción por la manera en que aglutina un halo de malditud con referencias clásicas que le permitieron detonar una escritura libérrima en la que le podía dedicar un poema a una discoteca si le daba la gana.

Panero cuenta con una obra, en la que brillan libros como Así se fundó Carnaby Street (1970), Poemas del manicomio de Mondragón (1987), Contra España y otros poemas de no amor (1990), Agujero llamado Nevermore (1992) y Heroína y otros poemas (1992), que ha influido en escritores de las generaciones subsecuentes y en músicos como Nacho Vegas, Santiago Auserón y Bruno Galindo (que hace ambas cosas). Ellos lo visitaron en el Manicomio de las Palmas y le facilitaban salir al pueblo para conversar, mientras él tomaba sin parar Coca-colas y fumaba.

El miembro del grupo Los novisimos llamó la atención desde los años sesenta y su trabajo destacó debido lo que extraordinariamente apuntara el escritor Pere Gimferrer en 1971: “El tema de su poesía no es la destrucción de la adolescencia: es su triunfo, y con él la destrucción y la disgregación de la conciencia adulta”.

Leopoldo María Panero no es un autor para todos… es un escritor que buscó lugares y motivos distintos para potenciar su trabajo, que recurrió a figuras y estructuras poéticas muy propias; un irreverente lleno de inspiración; un transgresor que terminó por autorecluirse en un manicomio para organizar estrechos combates entre la lucidez y la locura.

Así que cuando aparece una novela en que la figura de Panero juega un papel determinante como compañero de las correrías iniciáticas del autor era preciso hacerse con el libro con premura. El joven sin alma –una novela romántica- de Vicente Molina Foix es una especie de biografía ficcionada que sostuvo una férrea lucha con aquello que se ha llamado autoficción o literatura del yo. Esta entrega cierra una trilogía conformada por El abrecartas y El invitado amargo, que escribió en coautoría con Luis Creamades, que también es su pareja.

El libro se centra en sus años de infancia en Alicante, el descubrimiento del sexo y la literatura, su subsecuente periodo de formación hasta llegar a la entrada a la Universidad, cuando debe desplazarse a Madrid para estudiar, ingresar en la política clandestina (comunista) y hacer el servicio militar. Mismo tiempo en que viaja a Barcelona para conocer a sus amigos; tres más de los que se terminarían llamando El grupo de los seis.

En torno a Vicente se encuentran Pedro (Pere Gimferrer), los hermanos Moix (Ramón —antes de asumir Terenci como nombre artístico— y Ana María), Guillermo Carnero y al final el excéntrico Leopoldo María Panero. Todos comparten una cinefilia crónica (la revista Film Ideal reunió a 3 de ellos), voracidad lectora y ansías por acumular experiencias vitalistas al viejo estilo de los intelectuales.

A la distancia, el propio Molina Foix recupera la naturaleza del grupo al tiempo que perfila el hilo conductor de la novela: “Los seis se unieron para confabular. Todos eran valientes, niños en diferentes grados de curiosidad infantil, que no perdieron al madurar. Su capricho, saber más que nadie, su lugar de celebración, los cines, sus ídolos tangibles, los libros, el sacramento de culto, las imágenes de algunas películas preferiblemente importadas de Francia, de Japón, de Italia o Rusia, y las americanas, no siempre hechas por americanos. El sueño de sus días, escribir poemas y relatos que no tuvieran igual, su aspiración personal amar fuera de lo común, sin cauces, aunque el amor sentido o rechazado acabara teniendo los mismos gozos y las mismas penas comunes al resto de la gente”.

El joven sin alma completa pues el ciclo de lo que ha llamado “novelas documentales” y permite recuperar toda una época de la historia española reciente, una manera de ser los artistas en ciernes y de paso asomarnos a la sensibilidad de un intelectual que posteriormente se pronunciaría abiertamente gay y sería activista del movimiento. Aquí lo acompañamos saliendo de la pubertad y probando experiencias iniciáticas en todos sentidos.

Así nos instalamos junto al autor-protagonista para viajar a Barcelona, París, Lisboa e Italia, pero también en diversos cuartos de hoteles de alta gama, como escenarios de una relación fetichista con una artista lesbiana. Todo habría de sumar para alguien a quien cuelgan el epíteto de insensible. A la postre, en 1970, Josep M. Castellet editaría la compilación de los Nueve novísimos y arrancaría su faceta profesional ya en serio. Acá nos instalamos en los antecedentes.

Se trata de una novela que hace las veces de un álbum fotográfico en el que se combina el desarrollo artístico con muchas referencias a la vida sentimental. ¿Qué es pues lo que aquel grupo ambicionaba y pretendía? Ana María envío la respuesta en una carta que el escritor recupera cuando ya tiene 70 años: “Estaremos solos, hacia adelante, frente a un universo que nos espera para que volvamos a descubrirlo, a amarlo, a aborrecerlo, y a volverlo a amar, porque eso es al fin y al cabo el arte de escribir: una gran defensa del mundo, en la que nosotros mismos ponemos en peligro nuestra vida”.

