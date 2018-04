La habitación roja en la Memoria

Pasan los años y no deja de sorprenderme la capacidad que tiene una canción para fascinarnos y aportar cosas maravillosas a la vida diaria. Y aun mejor cuando es relativamente barato acceder a ellas. La fuerza de una canción nos envuelve… nos colma, nos satisface, pero también nos interroga. Y a veces nos hace reiterar la estirpe a la que uno desea pertenecer… porque claro, uno mira al mundo y trata de entenderlo desde donde está parado: “Nos prohibieron ser románticos/ Y no supimos reaccionar/ A la impostura y la amenaza/ De toda una generación… Desterrados, amantes clandestinos/ Entre sombras y versos/ escapando del destino”.

Que bien guardada se tenía La habitación roja esta maravilla. Nada de ella se supo ni escuchó cuando pasaron por Pachuca el 2 de noviembre del año pasado. Aquel íntimo y memorable concierto estuvo más bien repleto de los grandes éxitos de la banda. ¡Y vaya que tiene gran repertorio y trayectoria; 20 años no son poca cosa!

En España, el grupo valenciano llena recintos muy grandes –como plazas de toros y auditorios- y en Tuzolandia tuvimos la oportunidad de verlos en un bar pequeñito y siendo apenas un puñado de asistentes. Un sonido impecable nos hizo flipar con canciones tan entrañables como “Indestructibles” y “Nunca ganaremos el mundial” (que se quedó como una fallida profecía).

Quiso la suerte que aquella noche pudiéramos pasar al improvisado camerino para charlar con ellos. La verdad es que no sabía que esperar; fui muy necio al no hacerles caso a Marco Mejía y Enrique Blanc con su reiteración de que se trata de personas fabulosas. ¡Y vaya que lo son! A las primeras de cambio ya me platicaban de las grandes comilonas –paella incluida- que preparan para los amigos que los visitan por aquellas tierras.

Jorge Martí –el líder del grupo- es un conversador fabuloso y de fácil sentido del humor. La charla se animaba con buenos tragos y anécdotas. Casi parece imposible de contar y creer que Danza Invisible (de Malaga) tocara una vez en nuestra ciudad; los mismos que robaron el show a Nacho Pop en la Plaza de Toros México y que nos cautivaran con “Sin aliento” y “El joven nostálgico”, entre otros temas. Cuando actuaron en la discoteca Vibrance (a mediados de los noventa) hicieron incluso un cover de “Yolanda” de Pablo Milanés.

Pero regresemos a La habitación roja y Jorge Martí; la verdad es que es un hombre absolutamente afable y generoso. Una fortuna conocerlo. A los pocos meses vino con Memoria –su undécimo álbum- e inmediatamente me lancé a por él. Ya había escuchado el adelanto, precisamente “Nuevos románticos”, esa canción utopista y llena de ilusión que de inmediato consiguió conquistarme: “Nos prohibieron ser románticos/ Esos malditos ladrones de cuerpos/ Nos prohibieron ser románticos/ Balas perdidas/ entre almas de metal”.

El disco iba llegando apenas y de pronto sufrí de Hipoacusia súbita; un ataque nada predecible y muy poco explicable que me privó casi por completo de la audición en el oído derecho. Tuve que ver a varios especialistas, someterme a exámenes y medicación. Hoy he recuperado en gran porcentaje la capacidad auditiva, pero me ha quedado un zumbido permanente -¡espero que desaparezca pronto!-.

El caso es que iba a correr buscando relajarme, sacar el stress y olvidarme del mal, pero de un lado escuchaba poquísimo. La experiencia era frustrante. Me quedaba con versiones incompletas de los temas que conforman Memoria y con la preocupación de que se tratara de una condición que me acompañaría para el resto de mis días. Regresaba preocupado y molesto.

He ido mejorando y esperaba estar casi al 100% para volcarme otra vez en un disco que me parece de lo mejor que han grabado en su carrera y que aunque no deja de lado esa obsesión por lo amoroso, ahora se ha tratado tan inteligentemente que no resulta empalagosa en ningún momento. Se trata de rock pop muy refinado y estilizado, que en este disco incorpora partes de sintetizador, secuencias y efectos que están muy logrados y potencian el juego melódico guitarrero que los ha encumbrado.

En esas estaba cuando en diversos medios hispanos apareció una terrible noticia a través de un parte oficial: “Lamentamos comunicar que Jorge Martí, vocalista de La Habitación Roja, ha sido ingresado hoy de urgencia en Valencia por un tromboembolismo pulmonar y, aunque se encuentra estable permanecerá en observación hospitalaria durante los próximos días.

El pronóstico actualmente es reservado… Permanecemos atentos a nuevos partes y avances de sus exploraciones médicas y esperamos comunicaros muy pronto su feliz y completa recuperación”.

Ahora repaso una y otra vez el disco y no puedo dejar de pensar en Jorge; en aferrarme en creer que se recupera a cabalidad. En lo profesional debo recomendarles “Líneas en el cielo”, indiscutiblemente una de las mejores canciones que han escrito nunca: “Dame el color de esta mañana al sol/ No puede haber otro lugar mejor/ Siéntelo bien, no habrá otro día igual/ No habrá otra vez, no se repetirá… ¿Adónde irán los aviones que sobrevuelan la ciudad?/ ¿Adónde irán?”.

Jorge debe rozar los cincuenta y ha compuesto una hermosa canción que nos muestra a un personaje que se regodea en observar, que encuentra en lo nimio casi un milagro. Y además cuenta con una excelsa sección de cuerdas haciéndola todavía más memorable y que brilla también en otros cortes.

Joge Martí y compañía han acertado; han hecho una docena de temas que juegan con la Memoria a la que recurren para titular esta entrega. Han vivido y viajado bastante, por eso es que nos transportan a “Berlín” y “Madrid” y nos hacen acordar del legendario Moloko y las noches que no se terminaban. Ellos mismos evocan aquella manera de vivir que creían que duraría toda la vida. Pero ya sabemos que el destino siempre dispone otras cosas –casi siempre jodidas-.

También dieron en el centro de la diana al escoger a Paco Loco como productor (él ha lidiado con Nacho Vegas y Triángulo de Amor Bizarro, entre tantos otros), para luego mezclar con John Agnello, quien ha firmado obras de Sonic Youth y Dinosaur Jr. Este par de decisiones hablan de fiereza y mañas por todos lados. Experiencia probada, que le llama la gente.

Así las cosas… Memoria es un disco que contiene canciones creadas en un periodo de madurez. Si como decía Norman Mailer: Los tipos duros no bailan; si pueden rockear y sacar a colación las viejas heridas, tal como ocurre en “La última noche del año”: “Sí ya lo sé, los amantes huyen/ Dicen que han de pensar las cosas/ Sí ya lo sé, necesitan tiempo/ Y tú aceptar que otro año ha muerto”.

Brindemos por Jorge Martí y porque la juventud se prolongue toda la vida –aunque el cuerpo se niegue a complacernos-.

