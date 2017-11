Monodram: rock desde el epicentro del temblor

Un encuentro como la Feria Internacional de la Música Profesional (FIMPRO) que se lleva a cabo en Guadalajara hace posible la interconexión entre las distintas parte que conforman la industria. Se va tramando toda una red de contactos y de esta manera se amplía el panorama de lo que está ocurriendo en Latinoamérica y otros territorios sonoros.

Esa parte funciona muy bien, pero los mejores dividendos vienen desde la parte de las relaciones humanas y lo esencial que resulta la amistad –he allí algo realmente invaluable-. Fue en este intenso evento lleno de conferencias, charlas y conciertos que conocí a Nazario Meshoulam y Max Potenza; cada uno tiene su banda, pero han unido esfuerzos para promover con fuerza a las bandas del estado de Morelos.

En este momento, Max se presenta con Neoplen en el Circulart de Colombia; mientras tanto Nazario y Monodram impulsan una versión ampliada de su álbum más reciente y se recuperan de los daños sufridos en su estudio tras el sismo del pasado 19 de septiembre. A continuación les ofrezco una conversación con una banda que ha apostado por mantener encendida la llama incombustible del rock.

Una gran cantidad de artistas apelan a las plataformas digitales; unos cuántos apuestan por el vinilo. Y ustedes apelan a una versión ampliada del Cd. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la estrategia que lo acompaña?

Nazario: Quisimos darle vida nuevamente a nuestro álbum debut y decidimos lanzar dos nuevas versiones en Cd: una versión en sobre económico con 9 canciones y otra versión Deluxe con 12 canciones. El arte del disco en la versión Deluxe es realmente notable, incluye un poster de 24 x 36 cm con las letras de las canciones y una fotografía contruida de la fotógrafa Melissa Varella con la imagen de la exhacienda Cuauhixtla incendiandose y un perro en llamas saltando por una ventana, vale la pena tenerlo.

La estratégia con el disco “Monodram Deluxe” es por un lado poder proyectar nuestra música a público nuevo, sobre todo fuera de nuestra ciudad, Cuernavaca, y por otro al notar que el Cd se ha convertido casi en un souvenir en los conciertos ahora ofrecemos dos opciones, una económica y otra de lujo. El CD es el formato con el que crecimos escuchando música todos en Monodram y personalmente aún disfruto mucho escucharla en este formato.

¿Qué nos cuentan de las 3 piezas que le han agregado? ¿Qué es lo que le aportan al disco?

Eduardo: Los tres tracks de esta nueva edición aportan mucho. “Mine” es la única canción que tenemos en inglés y fue de las primeras que existieron desde que empezamos a ensayar. Nazario la escribió hace 10 años en Canadá, cuando ganó una beca para estudiar en Banff, Canadá. Cuando presentamos nuestro primer disco en 2015 no la quisimos incluir, creímos que no era parte de ese concepto tener una canción en inglés, sin embargo, creo que se trabajó de buena forma esa mezcla y al final decidimos ponerla en esta nueva edición del disco.

Por otro lado, en gran medida la decisión de hacer esta nueva edición fue la canción tributo a Rogelio Gómez (productor de nuestro primer material y ex guitarrista de Ansia) “A través de ti”. Fue un proceso muy loco y de muchas vueltas con distintas posibilidades. Con el fallecimiento de Rogelio, el cuál fue duro y difícil de asimilar, se empezó a trabajar en un tributo en el cuál participaríamos muchas bandas de la República cercanas a él y su trabajo como productor. Dicho tributo se iba a hacer con Discos Intolerancia, pero nunca salió a la luz. Nosotros teníamos nuestra canción terminada y decidimos incluirla en este disco “Monodram Deluxe”. Toda la post producción de la canción fue un placer y honor desde mi punto de vista. Fue casi artesanal, Nazario y René Calderón se rifaron al hacer la grabación y mezcla en Estudio AU. La mezcla se hizo de una manera muy particular, en cada golpe de batería de “A través de ti” se usaron samples de baterías grabadas por Rogelio en Estudio 19 para nuestro disco. Nos costó mucho trabajo escoger la canción, porque Ansia fue una banda un poco teatral e incluso con letras con humor, tipo la Cuca, y nunca habíamos tocado algo de Monodram con ese humor, actitud o intensión.

Y por último “Influenza (Ambiente 0)” es de las pocas rolas instrumentales de Monodram y está inspirada en los soundscapes de Robert Fripp (guitarrista de King Crimson). Empieza un poco obscura, después cambia a tonalidad mayor, haciéndose más alegre y termina con un híbrido entre la felicidad dentro de la obscuridad, algo muy viajado... Se me hace una canción bellísima y en lo personal creo que da pauta a canciones instrumentales que estamos creando, los temas aún inéditos “Ambiente” 1 y “Ambiente 2”.

¿Supongo que ustedes son una banda que todavía piensa y aprecia el concepto de álbum como tal?

Eduardo: Por supuesto, nos gustan los discos conceptuales, desde el Dark Side of the Moon de Pink Floyd hasta los discos de Porcupine Tree, pasando por Radiohead, Tool, The Mars Volta y A Perfect Circle... Esas han sido nuestras influencias desde niños.

Pensar el lugar correcto para cada tema es todo un arte. Si bien no somos los grandes narradores de historias dentro de la música o dentro de un álbum, sí hemos estado acostumbrados a acomodar y ordenar el set de canciones de una forma coherente y como todo un viaje o experiencia, incluso en los conciertos.

Al escuchar el disco se siente cierta influencia de Tool, pero también algunas guitarras nos remiten a lo mejor del grunge. Se percibe también un toque de post-rock. ¿A fin de cuentas cómo definen ustedes su sonido? ¿Hacia dónde es que se mueven?

Augusto: Nuestras influencias musicales son variadas, pero todos coincidimos con algunos grupos; Tool es definitivamente es una banda que los 4 disfrutamos mucho, crecimos en una generación que aún escuchaba mucho rock, por esta razón nuestro ADN está plagado de guitarras rasposas y baterías macizas, creo que eso es Monodram.

No podríamos dejar de lado el hecho de que Rogelio Gómez aparece como productor. ¿Qué representó para ustedes trabajar con él? ¿Por dónde pasa el anecdotario de esas sesiones de grabación?

Eduardo: ¡Rogelio Gómez! Todo un personaje... lo conocimos gracias a un concurso de la Secretaría de Cultura de Morelos, dónde quedamos en tercer lugar y ahí empezó la aventura... El premio incluía grabar unos sencillos con él. Rogelio fue juez en aquel evento junto con Pato de Maldita Vecindad, y siempre le emocionó mucho nuestro proyecto, incluso llegó a comentar que él quería ponernos en primero o segundo lugar, mínimo. Las primeras sesiones fueron en Estudio 19 y después en Black Stone Records. Al final decidimos hacer el disco completo con él. Rogelio llevó el disco con Gerry Rosado de Intolerancia para hacer mastering y distribución.

Desafortunadamente falleció y se le extraña... sus consejos, comentarios, buena vibra y hasta los chistes... recuerdo que siempre le trepaba a todo volumen a sus bocinas y decía que era el disco del rock, la rola del rock, la guitarra del rock, el Monodram del rock y así todo, hasta llegaba a hacer chistes diciendo que si queríamos más reverb, distorsión o cierto efecto le subiéramos un peso o cien pesos por cada vez que le movía, algo así como “un pesito de reverb”... incluso un día le seguí la corriente y le di $500 pesos para que aplicara dicha promoción, jejeje.

circozonico@hotmail.com