SodaCirque, el documental que muestra cómo se originó SEP7ÍMO DÍA

Un espectáculo del Cirque du Soleil sobre las canciones de Soda Stereo





“En este tiempo anfibio temo perderte/ por volar, por volar. El reino de los cielos/ la llave del averno es igual, es igual. En el séptimo día/ el abismo y la luna/ en el séptimo día”. Y que la canción sea… ahora convertida en un espectáculo del Cirque du Soleil. SÉP7IMO DÍA –no descansaré- llega México con el cierre del año. El montaje inspirado en las canciones de Soda Stereo ha tenido una formidable acogida –como era de esperarse-.

Pero tras de la primera función –acontecida el 9 de marzo del 2017 en el Luna Park de Buenos Aires- había una larga y muy interesante historia por contar. Hacía poco más de tres años que había comenzado una aventura para contactar con un compañía canadiense que realiza puestas en escena fascinantes y sondear la posibilidad de que el repertorio del trío pudiera propiciar un show a la altura de lo que nos tiene acostumbrados una marca de clase mundial.

Lo que comenzó con un primer viaje de acercamiento a Montreal ahora se convierte en #SodaCirque, un documental que HBO estrena entre el 18 y el 24 de octubre. Con tal motivo se llevó a cabo un pull internacional de periodistas para conversar con Diego Sáenz (manager de producción de Soda y actual CEO de la empresa PopArt Music), quien junto a Daniel Kon (Manager del grupo y director de Triple Producciones) y Roberto Costa (Presidente de PopArt) fueron la triada que propicio el proyecto.

Sáenz es alguien que podía plasmar ese recorrido puntual, que se fue registrando un documental que se detiene unos cuántos días antes del estreno en la capital Argentina; por supuesto que se trató de un proceso en el que las canciones fueron el génesis de muchas de las cosas que se crearon. La charla sirvió para remontarnos al origen mismo de SÉP7IMO DÍA.

“Desde la perspectiva de haber visto el proyecto desde que se gestó. Desde muy adentro de la cocina. El circo, lo primero que hizo, fue elegir las canciones. El punto principal para ellos fueron la música y las letras. Era tan importante la poesía dentro de las canciones, como las canciones en sí mismas. Hicimos un ejercicio junto con ellos de ir pensando que canciones deberían estar dentro de la obra. Lo bueno es que cuando los dos comparamos los resultados, estábamos muy cerca el uno del otro.

Habíamos incluido canciones que no son como los grandes éxitos de Soda; no están solamente los más grandes hits sino también composiciones que le agregaban algo diferente a la obra. Una vez que tenían las canciones, ellos imaginaron el desarrollo artístico que podría coincidir con estas o cómo crear un cuadro del circo con esa canción. En una llamada que tuvimos con Giles Martin, hijo de George Martin, que había trabajado con el circo en Love, la versión de The Beatles, nos quedó muy grabado algo que dijo: -cuando la gente vea por primera vez el show, le quedarán grabadas las canciones en los ojos. Van a ver por primera vez la música-.

Al principio, queríamos hacer versiones muy diferentes a las originales. Entre más nos alejábamos de éstas, se perdía la conexión con el tema. Y eso era algo fundamental. Lo que tiene este show, es que artísticamente tiene el complemento visual y acrobático basado completamente en las canciones de Soda”.

Por supuesto que para un grupo periodístico conformado por gente de los países latinoamericanos en los que Soda Stereo dejó una fuerte impronta, era impensable que los planteamientos no se posaran en torno de la figura de Gustavo Cerati y lo que habría podido aportar al universo del Cirque du Soleil.

“Cuando está involucrado un artista como Gustavo, siempre piensas que algo pudo haber sido diferente al final del proyecto. Aunque no sabemos qué. El final del show, la elección de algún track. Teníamos la visión de Charly y Zeta. Juntos eran un mismo universo, se complementaban todo el tiempo. Uno pensaba algo; el otro una cosa diferente y después llegaban a un punto en el medio. Era ir desechando cosas, eligiendo otras, tomando decisiones.

A Gustavo le hubiera encantado revisitar todo el material de Soda. Cuando empezamos el proyecto en 2013, él todavía estaba en coma. Siempre hablamos todo con la familia. Era muy importante que la música y Gustavo se mantuvieran vivos. Siempre quise que Soda pasara a la siguiente generación y este proyecto se trata de eso. En 2007, reconocimos que hay toda una generación de chicos que son fans de Soda pero que nunca los vieron en vivo. Ahora en el show, son esos chicos los que vienen a verlo. Nos da un montón de orgullo que salgan del lugar tarareando la música y escuchándola de vuelta. Para mí ese es el reto que Gustavo también hubiera querido superar”.

El espectáculo que tendrá un largo recorrido pasando por Lima, Santiago, Bogotá, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México; se tiene planeado que el año que viene tenga una segunda vuelta que incluya Estados Unidos y otros países del continente. Por todas esas ciudades pasará una puesta conformada por 27 canciones y una introducción inédita; por supuesto que se escucharán temas como “Corazón delator”, “Prófugos”, “La ciudad de la furia”, “Hombre al agua”, “Signos” y “Sueles dejarme solo”, entre tantas otras.

Aprovechamos pues el contacto con Diego Sáenz para conocer las particularidades de este montaje con relación a otras propuestas del Circo: “Cuando empezamos el proyecto, los del circo tenían ganas de que este, a diferencia de los anteriores, tuviera una conexión más fuerte con los fans. En los conciertos de rock, la gente está parada. Querían que fuera así en estos shows. Fue una novedad. De hecho, es la primera vez que hay gente parada dentro del campo. La realidad es que fue hasta el 9 de marzo que iniciaba el show, no teníamos idea de cómo iba a funcionar. Creíamos y creemos que resultó algo increíble debido a que hay muchas partes del espectáculo donde la gente interactúa mucho. Es un lugar privilegiado en el show porque pasa muy cerca todo. Lo que sucede es esa cosa contagiosa, que tienes gente al lado cantando, saltando. Esa zona del show hace que el concierto sea muy vivo. Es el lugar de la celebración”.

Es así que a manera de preámbulo durante estos días se puede ver el documental a la espera del arranque del show en la capital de la república, que promete memorables noches de nostalgia y recreación multidisciplinaria. SEP7ÍMO DÍA nos sumergirá en el universo de Soda Stereo hasta que hacia el final se vaya diluyendo el recuerdo con “Terapia de amor intensiva”, la última canción que se escuchará cada noche: “Lo sucedido nos lastima/ nuestro pasado nos suele matar/ credulidad/ sólo puede sobrevivir/ nuestro amor en terapia intensiva”.

