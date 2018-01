Las noches de locura y corrupción de César Aira

No cabe duda que los buenos libros pueden provocar cualquier tipo de comparación –por más alocada o imposible que parezca- y más cuando se trata de un excéntrico entre los escritores excéntricos; César Aira (Coronel Pringles, 1949) es un laberinto argentino en sí mismo. Y en Las noches de flores -una novela breve- muestra sus facultades en total plenitud.

Es por eso que pareciera que nos encontramos ante una magnífica pieza de post-rock. Tal vez alguno de los himnos más famosos de Mogwai. Porque esta historia centrada en el popular barrio de Flores de la capital argenta comienza lenta y suavemente –como lo hace el post-rock y esos rasgueos lánguidos de guitarra-, pero hacia el final se convierte en una vorágine que lo arrasa todo –como si irrumpiera un crescendo mediante feedback a toda potencia-.

Por algo es candidato anual al Nobel –aunque probablemente jamás gane-, recurre a una escritura diáfana y sencilla, que para algún exquisito pudiera ser incluso demasiado simple, pero que le sirve perfecto para plasmar el contexto de lo que parece una historia costumbrista. Flores dentro de Buenos Aires se comporta como un pequeño pueblo dentro de la gran urbe; con todo y sus viejos refranes –pueblo chico, chisme grande-.

En el centro de la novela se encuentran Aldo y Rosita Peyró, un matrimonio de adultos maduros y jubilados, que ante las presiones económicas de una crisis que se recrudece día con día deciden tomar como empleo complementario el reparto de pizzas a domicilio. En una actividad dominada por adolescentes en motocicleta, ellos destacan por hacerlo andando. Les reservan las entregas más cercanas y también las dudosas y difíciles.

Se traza un vínculo alimentado por la extrañeza y la atracción entre la pareja y el grupo de jóvenes. Aquello se sazona con la noticia del secuestro de Jonathan –otro de los chicos en moto- y que vuelca a los medios de comunicación sobre un barrio, por lo regular, tan tranquilo que incluso tiene una casa de retiro para ancianos que es controlada por un grupo de monjas a las que les encanta ordenar pizza casi a la medianoche.

Casi tres cuartas partes de un novela breve –apenas 140 páginas en total- transcurre casi con un encanto pueblerino y dónde un secuestro trastorna una cotidianidad pasiflorina. Aira se toma un poco de tiempo para que el lector se enganche y crea que aquello va de auscultar la pobreza y los aprietos de la jubilación en contraste con los arranques juveniles de unos mozalbetes que quieren saldar su pleito con los repartidores de helado (el bando contrario) corriendo carreras con las motos acelerando sobre las banquetas (llamadas veredas por aquellos lares).

Pero aquí es donde se manifiesta algunas de las características de la prosa de Aira; el crítico Luisgé Martín apunta: “Posee una voz inconfundible, un estilo en el que lo metafísico, lo existencial y lo paródico se combinan en proporciones regulares, pero los mundos de sus libros son tan diferentes que siempre resultan imprevisibles”.

Entonces aparece la figura del fiscal Zenón Mamaní Mamaní (con ese extraño doble apellido) a punto de asumir el caso del secuestro de Jonathan, haciendo de anfitrión de un escritor boliviano del que es muy amigo y al que se le complica todo debido a un accidente automovilístico de su hijo en contra del vehículo de un músico popular. Entonces damos un salto hasta el entorno de las altas esferas y los ambientes de la alta cultura. Hay espacio para disertar un poco sobre literatura y más sobre el arte contemporáneo y sus contradicciones. En la propia novela el autor anota: “Nadie puede combatir a la realidad porque es ella misma la que está combatiendo”. Las cosas comienzan a complicarse casi hasta el delirio, el escritor acelera en la parte final –ese crescendo del post-rock- y nos damos cuenta que la corrupción y el delito ha corroído todos los intersticios de la sociedad argentina –no queda títere con cabeza-.

Si no era suficiente con saber que Rosita era ciega, que los chicos sospechaban que uno de ellos era una mujer encubierta y las monjas podían tener gustos culposos a deshoras, entramos en una vorágine de negocios turbios, de una vieja y misteriosa arquitectura oculta en Flores, de especulación inmobiliaria y de una red criminal que se extiende y alcanza cada rincón, cada estrato social y humano. Hasta la figura de un enano disfrazado de pájaro oculta mucho más que la simple representación de la locura.

A propósito de esto y su recurrencia en la literatura airesca, Ernesto Escobar le pregunta para The Barcelona Review: ¿Tienes atracción por personajes que no son precisamente estereotipos, enanos, monjas, curas, ignorantes, travestidos, delincuentes de poca monta?

A lo que respondió: “Me parece que estamos usando definiciones distintas de la palabra “estereotipo”. Para mí, no hay nada más estereotipado que un enano, una monja, un travesti o un asesino serial. La literatura popular, la televisión, la imaginación colectiva, se han encargado de tipificarlos hasta la caricatura, y ahí es donde los tomo yo. Todos los mitos de la profundidad y la psicología se concentran en el hombre común, cuyos misterios insondables me asustan y desalientan”.

Todo es camuflaje y representación; esa aparente cotidianidad apacible no es sino la cubierta de un sofisticado sistema delincuencial y una avalancha de corrupción que arrasa por igual a ricos que a pobres. No lo deseamos reconocer, pero la ordinaria locura es la única norma.

¡Vaya fortuna la de poder acceder ahora con mayor facilidad a los libros de este enorme escritor! Acá volvemos a una novela de 2004 que con el tiempo ha ganado en potencia y aparece reeditada. Literatura Random House está distribuyendo con mayor entusiasmo los títulos de la Biblioteca César Aira, que comenzó en 2015 con la aparición de El Santo y que incluye también El cerebro musical –una recopilación de cuentos- y los ensayos de Sobre el arte contemporáneo seguido de En la Habana (2016).

Apenas una manera mínima de acercarnos a un escritor incontenible y extremadamente diverso; no en vano su obra es muy extensa y rebasa las 30 novelas en diferentes versiones y múltiples traducciones. Aira es un universo escritural en expansión; una rara y fascinante supernova que nos deslumbra con su brillo narrativo y su conocimiento de los misterios que dirigen la vida: “En general se desconfía del azar por su cualidad de imprevisible; lo que no se tiene en cuenta es que el azar, por su funcionamiento mismo, no falla nunca”.

circozonico@hotmail.com