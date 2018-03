Calexico o de cuando la política es un asco y sólo el arte puede salvarnos

Cada disco de la banda norteamericana es todo un acontecimiento y no lo es menos la aparición de su noveno álbum; una obra de plenitud creativa y, como es usual en ellos, cargada de contenido interesante y trascendente. 15 canciones en la versión normal –que se extienden hasta 22 en la edición de lujo- y que de golpe me llevan a pretender enterarme de qué van ahora el guitarrista Joey Burns y el baterista John Convertino; el primero de ellos, durante una conversación con José Carlos Peña, ofrece un excelente punto de partida, un dardo envenenado acerca de buena parte de la música que se produce en nuestros días: “Cuando escucho gran parte del pop que se hace ahora -aunque no considero esta canción pop, en absoluto: es una canción rock- me parece que todo está demasiado controlado, producido y medido. De vez en cuando me gusta que las cosas estén algo más relajadas”.

Y es que me pasa con ciertos artistas que encuentro que todo está calculado al máximo, demasiado cerebral, excesivamente perfecto –especialmente me pasa con St. Vincent-. Comparto plenamente ese punto de vista del 50% de Calexico. En ese sentido, más allá de la búsqueda formal que concentra la actividad de muchos creadores –algo muy respetable, además-, deberá ser el escucha o receptor quien debe elegir si es que se queda con todo ese rigor y control o se decanta por propuestas en las que la magia brota de una manera más espontánea y en las que incluso el error es parte importante de ellas.

Calexico siempre han sido elusivos, huidizos, algo nómadas y músicos exigentes y propositivos alrededor de un rock casi siempre marcado por el desierto y el polvo, por la aridez que caracteriza a Arizona, su centro de operaciones. Es por ello que usualmente salen de viaje para cambiar de atmósferas durante la grabación; se empeñan en modificar el mood de las sesiones para que aparezcan vibraciones y energías distintas, tal vez hasta impensadas. Y así ocurrió con The Thread That Keeps Us (City Slang, 2018), que se veía venir como el disco de molestia, inconformidad y algo de furia por el triunfo en las elecciones presidenciales de Donald Trump hace poco más de un año. Los dos miembros principales se preguntaron cómo es que había sucedido y hasta se dieron un tiempo para ventilar su mal humor y frustraciones varias. Posteriormente, se reencontraron para hacer planes y la decisión principal se concentró en marchar a California a grabar el disco y dejar que la inspiración brotara en un entorno completamente distinto al habitual; y así lo hicieron.

Stinson Beach, en el norte de California, no se parece ni a Tucson, Arizona; ni a El paso, Texas, donde residen con sus familias, pero allí se encuentra Panoramic House, que es un estudio totalmente inusual, pues no se encuentra cerrado como la inmensa mayoría sino que tiene grandes ventanales que dan hacia la naturaleza, lo que hizo muy disfrutable el proceso e influyó en el acabado final de las canciones –mucho menos amargo de lo esperado-; Convertino contó un poco de tal experiencia: “Es un estudio que tiene grandes ventanales a través de los que puedes ver mientras tocas, lo cual es bastante raro. Porque normalmente los estudios están aislados, para capturar el sonido, y no suelen tener ventanas. Incluso si las tienen, suelen ser dobles, como las de los barcos, pero éste tiene unas vistas increíbles. Lo disfrutamos muchísimo. Fue muy inspirador”.

Por ahí fueron pasando varios de sus colaboradores habituales; porque recordemos que Calexico funciona como un gran taller multinacional y estilístico que nutre muchísimo su música y le da una enorme variedad. Ahora sorprendieron de arranque con un tema en el que se remontaron a los mejores años del indie y el college rock; ellos citan con insistencia a Pavement como punto de partida de “End of the World With You”, pero que también nos remonta hasta R.E.M. y The Replacements, al tiempo que nos hace creer que el amor aporta una posible escapatoria a través del tiempo y de la luz. Justo para que en el siguiente corte, “Voices in the field” se desplacen hasta esos espacios más oscuros y cerrados que ya les conocemos y donde la variación de intensidades se debe a la conducción de la guitarra –que parece cabalgar en la planicie-.

The Thread That Keeps Us es abundante y generoso; son notorias las aportaciones del multiinstrumentalista alemán Martin Wenk y del trompetista Jacob Valenzuela –ambos con un rol muy destacado- y que en “Under the Wheels” –una de las maravillas del disco- son más que evidentes, siendo una incursión en un ritmo reggae y en la que el instrumento de viento aparece para conducir el viaje.

Pero también están ahí el músico español Jairo Zavala (que tiene su propio proyecto Depedro) y quien trajo desde Madrid una cumbia en la expresa su fascinación por la cultura mexicana y la expone en “Flores y Tamales”, que recorre una senda que ya ha marcado la banda anteriormente con gran atingencia, pero pronto volvemos a las sorpresas y los nuevos hallazgos; “Another Place”, muestra a la banda tocando con virtuosismo y pulsando un teclado a lo Medeski, Martin and Wood que se lleva las palmas; Calexico se dedican a groovear y se muestran hasta levemente progresivos. Ahí está luciendo a pleno el contrabajista Scott Golberg, que suma todo lo que ha aprendido en el mundo del jazz. Burns acota como se dio aquello, durante una larga charla con el periodista Fernando Navarro: “En este caso, mi idea era hacer algo muy de trance, repetitivo para ver qué pasaba. Por supuesto, no era tan disfrutable grabar una guitarra del tirón con un solo acorde, pero luego añadimos un par de texturas y un groove hipnótico. Teníamos algo interesante, pero una vez que tienes la idea básica tienes que pensar qué demonios pones encima. Y ahí es donde entró la banda, que grabó algunas partes estupendas. Básicamente nos divertimos mucho siendo experimentales, nuestro ingeniero en WaveLab, Craig, utilizó un pedal fuzz para manipular el sonido de mi guitarra. Hicimos un par de tomas, con muchísimo ruido, y resultó fantástico”.

Por si todo lo anterior no bastara, habremos de consignar que en la lenta “Eyes Wide Awake” existe un vínculo evidente con “Where is my Mind?” de Pixies; lo dicho, en esta ocasión les ha apetecido dejar que las guitarras crujan con mayor fuerza.

Si lo deseamos, podemos quedarnos con esa parte política, explícitamente anti-Trump y que es todo un alegato ante la inmigración. Calexico han sabido reponerse del tremendo golpe bajo que las elecciones les asestaron y convertir en arte el tenso clima de la vida pública no sólo de su país sino del mundo entero.

Pero también es tentador hurgar en esa parte íntima y energética que volcaron en el disco y en la que nos enseñan que los seres humanos siempre encontramos formas de trasponer la adversidad. Una vez más queda en claro que el arte y el amor consiguen salvarnos e inyectarnos vida nueva.

