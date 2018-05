Beach House o el séptimo prodigio de la eterna juventud

¿A qué edad uno debería dejar de emocionarse por la aparición de una esperada obra de arte? ¿En algún momento el modo de vida adulto puede comerse a la manera en que funcionan las emociones adolescentes? ¿Con el paso de los años se pierde sensibilidad y capacidad de sorpresa? ¿Se trata de un asunto aislado o es parte de la sensación de todas las generaciones?

En algún momento de la historia apelar y optar por cierto tipo de música decía mucho de la persona y su posicionamiento. No me parece menor lo que las elecciones estéticas aportan para la construcción del sentido de pertenencia y la identidad. Quizá todo se resume fácilmente con el dicho: “Uno es lo que come”. Culturalmente ocurre lo mismo.

Aun así es muy sencillo tener la sensación que uno puede quedarse solo con sus pasiones y percepciones; no resulta sencillo encontrar complicidades. En torno a Beach House un buen día me topé con uno de los sensacionales cartones del genial dibujante español Juanjo Sáez; en cada una de sus entregas no sólo aparece su marcado estilo gráfico sino que se planta y muestra de qué lado del mundo de las ideas está y cómo es que entiende las cosas.

El autor Hit emocional le dedicó una entrega al disco Teen Dream (2010) y la canción “Real Love”; me dejó perplejo porque inmediatamente solté: -¡pues si pienso y siento lo mismo!-. En aquel cartón, publicado por la revista Rockdelux, más que dibujos anotó ciertas ideas que también suscribo con vehemencia: “La mente no tiene edad, las emociones no tienen edad”.

Esa canción de Victoria Legrand y Alex Scully le hacía tener esa certeza y le aportaba la fortaleza para enfrentar el paso del tiempo y el envejecimiento. Juanjo afirmaba: “El que es joven lo es siempre… Hoy he decidido que nunca voy a ser mayor”. Él proponía seguir buscando la novedad y hacer cosas por vez primera… mantener ardiendo la brasa de las ilusiones y, sencillamente, no parar.

Al poco tiempo, recorté la página dedicada a Beach House y la mandé enmarcar para colgarla delante de la computadora en que escribo estas líneas. Sin duda, se trataba –y se trata- de un mensaje al que no se puede pasar por alto y que conviene recordar todos los días: “La mente no tiene edad, las emociones no tienen edad”.

Lo tengo muy presente justo en los días en los que estaba por aparecer el séptimo álbum del grupo de Baltimore. ¡Cómo se va el tiempo! Si la pareja luce tan deslumbrante como dos adolescentes románticos que apenas y comenzaran a tocar cuando en verdad llevan largo camino recorrido.

Decidieron darle al disco por nombre el del número cabalístico que le tocaba en su discografía y así subrayar ese gusto porque surja una magia musical espontánea. ¿Deberemos seguir llamándole dream pop? Aunque la verdadera interrogante se concentraba en la calidad misma de la música. Hemos de reconocer que sus dos discos anteriores no alcanzaron las cotas de ensueño que los primeros. Incluso cabía pensar en cierto agotamiento en el proyecto.

Como es usual, llegaron los temas de adelanto. Puse especial atención en “Lemon Glow”, pero no develaba las claves enteras acerca del lote de canciones que entregarían en el 2018. Siempre he pensado que muchísimas veces lo mejor no está en los sencillos, que se eligen a través de férreas discusiones con los ejecutivos discográficos que pretenden imponer sus razones.

Beach House siempre establece formas determinadas de trabajar para cada disco, por ejemplo, prescindir de la batería o bien montar las canciones en el estudio de una manera que se pudieran tocar igualitas durante los directos. En esta ocasión no quisieron seguir normas fijas y según sus palabras de lo que se trató el proceso de 7 fue de: “repensar viejos métodos y desechar algunas limitaciones autoimpuestas”.

Tenían que espabilarse después de un antecedente tan titubeante como Thank You Lucky Stars (2015) y nuevamente ampliar sus horizontes. Para lograrlo convocaron a un músico que no conoce de restricciones y que rebosa de entera libertad creativa. Sonic Boom (ex Spacemen 3) habiendo trabajado con gente como Panda Bear y Triángulo de Amor Bizarro no conoce de ataduras. La pareja ha descrito muy bien el tipo de ayuda recibida de parte de alguien que hizo mucho más de lo que un productor al uso: “mantener las canciones vivas, frescas y protegidas de las fuerzas destructivas de sobreproducción y sobreperfección del estudio de grabación”.

Hizo bien en remarcarles que ellos tienen la capacidad para producir una belleza espontánea de la que no deben dudar. Algunos de los discos anteriores nos permitieron conocer la manera obsesiva con la que enfrentan el asunto de la perfección. A la postre lograron distenderse y 7 contiene algunas de los temas más hermosos que hayan compuesto nunca.

He dejado correr el disco en varias ocasiones y ya luego he leído algunos comentarios. Claro que llegué a reconocer la influencia de New Order en “Dive”, misma que encuentran cercana también a Broadcast en su principio y coincido. Tiene una energía más desatada y distinta. Pero pegada a ella se encuentra una auténtica joya.

Quizá tengamos que tomar a “Black Car” como la maravilla principal de 7; posee gran trabajo de estudio –esa batería procesada en la que James Barone suena como nunca- y una secuencia inicial de teclado que nos conduce hasta un profundo misterio. La canción nos interroga, nos conduce por parajes ignotos en los que nos sentimos deslumbrados. No conocemos el entorno del todo, pero nos fascina. Una vez más aparece ese poder de elevarnos que caracteriza a su música.

No podemos dejar de lado “L’Inconnue” en la que Victoria canta en francés y regresa a sus orígenes. Desde el comienzo, las capas de voz se van sumando para conformar un coro angelical que luego se entrecruza con un teclado que casi quisiera ser barroco. ¿Alguien podrías negar esa sensación de estar ante algo de naturaleza mística?

Escribo muy temprano, regodeándome en 7 (editado entre Sub Pop y Bella Union), me dejó llevar por “Woo”, otra experiencia suculenta de lo etéreo. No quiero todavía enterarme de lo ocurrido en el Auditorio Blackberry, donde la banda tocó la noche del viernes 11 –mismo día de la salida del disco-.

Cualquier temor por la grandeza de Beach House se ha esfumado; estás 11 canciones los muestran una vez más en estado de gracia. Han buscado mayor libertad creativa y en el esfuerzo han construido sueños con forma de canciones. Una vez más nos han devuelto la confianza en el arte.

