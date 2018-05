En la gran mayoría de las encuestas el candidato de Morena aparece en primer lugar en las preferencias electorales. El error de Andrés Manuel López Obrador es que ya se siente presidente de la República y da muestras de intolerancia, lo cual pudiera perderlo a dos meses de la elección presidencial.

Desde el primer debate, el Peje se vio mal políticamente al abandonar sumamente irritado la sede del encuentro entre los candidatos presidenciales.

Recientemente declaró que de no ser candidato no votaría por ninguno de los contendientes a los que no les ve cualidad alguna para ser jefe del Ejecutivo Federal. Y que anularía su voto. Pudo haber declarado otra cosa, sin comprometerse, pero le fue imposible ocultar tamaña soberbia.

Y luego el ex jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, tuvo que salir a enmendarle la plana al comunista radical Paco Ignacio Taibo II, quien advirtió que bajo el gobierno de López Obrador se expropiarán las empresas que no apoyen al candidato de Morena.

A dos meses de la elección y con dos debates por llevarse a cabo, la intolerancia, irritabilidad e inestabilidad de Andrés Manuel López es cada vez más manifiesta. Así, los comentarios que no le son favorables proceden de una estrategia sistemática de “la mafia del poder”.

Por supuesto, cuando él lanza críticas éstas están plenamente justificadas por la libertad de expresión.

Por lo demás, se ha dicho y seguirá diciéndose que las propuestas de AMLO son inviables y populistas, imposibles de llevarse a cabo. Además, una oferta de gobierno no puede basarse en comparaciones de aviones presidenciales a manera de chascarrillo, pero es uno de los factores que tienen arriba al tabasqueño.

Y el martes hizo su “aparición” en video el dirigente nacional de los mineros, Napoleón Gómez en una marcha en el Zócalo, con motivo del Día del Trabajo. Gómez Urrutia robó 55 millones de dólares a sus agremiados, huyó a Canadá donde obtuvo la ciudadanía y en uno de esos múltiples casos que no tienen explicación, hoy es candidato a senador, bajo las siglas de Morena, impuesto nada menos que por López Obrador.











