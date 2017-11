Los dignos y la ratificación

A solo unos días de que las autoridades electorales determinen la validez o la nulidad de la elección de gobernador del cuatro de junio las partes en conflicto tuvieron una última entrevista con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última y definitiva instancia, por cierto, a 14 días de que se renueve el Poder Ejecutivo Estatal.

Después de la reunión, con ánimo derrotista los autollamados “dignos” están quejándose de antemano en contra de las autoridades electorales. Por ejemplo, el morenista Armando Guadiana dijo de plano que no confía en ellos, en este caso en los magistrados a quienes acusó de “andar buscando cómo ayudarle a Rubén Moreira”.

Más prudente, el ex priista Javier Guerrero, quien calculó mal y se lanzó por la vía independiente, expuso que confía en los ciudadanos a los que conminó “a seguir luchando”.

Con una postura que ni él se la creyó, Guillermo Anaya, ex candidato a gobernador y cabeza del Frente Digno, dijo que están “a punto de hacer historia”. Pero igual atrás quedaron sus poses triunfalistas de “la impugnación más documentada de la historia” y lo inminente de la anulación.

En un tono que pretendía ser chantajista, por su parte, Lucho Salinas “advirtió” a los magistrados que “en sus manos está dar continuidad a un estado corrupto o restituir la democracia en Coahuila”.

En la otra parte, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa y el gobernador electo, Miguel Ángel Riquelme, mantuvieron su actitud de seguridad en la ratificación del triunfo. Con la certeza de que Riquelme cumplió puntualmente todos los requisitos establecidos por la ley, que no hubo rebase en los topes de campaña y que los 84 videos publicados en Facebook, en los que se basan los dignos para demandar la anulación, ya fueron fiscalizados, los priistas muestran confianza en la confirmación de los resultados del cuatro de junio.

Mientras tanto, la transición estatal continúa adelante, y como un reconocimiento a su experiencia en el servicio público, Eduardo Olmos, ex alcalde, ex diputados federal y otros ex, recibió nombramiento como subsecretario de Gobierno, cargo en el que empezó a desenvolverse como pez en el agua.

