No se adelanten

Hay que esperar lo que digan los tribunales electorales, instó el gobernador Rubén Moreira Valdez, ante la polémica y los juicios adelantados sobre la posible anulación de los comicios del cuatro de junio para renovar la Gubernatura del Estado. Pero qué se puede esperar de los actores políticos en Coahuila, si ni siquiera las autoridades electorales esperan la sesión correspondiente en la que dictaminarán al respecto. Los consejeros del INE, Ciro Murayama y Marco Antonio Baños dieron muestras de porqué este órgano electoral no atraviesa por su mejor momento en términos de credibilidad, prestigio y respeto.

El primero de ellos tuiteó que el INE detectó que el candidato ganador (Miguel Angel Riquelme) rebasó en un 31 por ciento el tope de gastos de campaña, y el segundo lugar (Guillermo Anaya) en un 26.6 por ciento.

El segundo le contestó por la misma vía que el INE lo integran once consejeros y no solamente uno.

Hay otros ingredientes que abonan a la poca seriedad de los consejeros del señalado Instituto: agregan reglas después de concluidas las elecciones, determinan que los apoyos a los representantes de casillas el día de los comicios son parte de los gastos de campaña cuando éstas terminaron cuatro días antes, es decir, rompen el principio de la no retroactividad; arbitrariamente fijan en mil 350 pesos el dinero que supuestamente se les dio a cada uno de ellos, sin comprobarlo. La dirigencia del PRI sostiene que comprobará que no se rebasó el tope mencionado. Y será precisamente mañana cuando el Consejo General del INE se reúna para determinar, entre otros temas, si en Coahuila los ex candidatos a gobernador rebasaron o no los gastos máximos de campaña. Ya se aclaró hasta la saciedad que aun cuando los consejeros dictaminen que sí se rebasaron los topes, ello no implica que en automático se deba anular la elección.

José Luis Vázquez, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvo que intervenir con ánimos de calmar las aguas y señalar que es irresponsable “adelantar” la nulidad de las elecciones. Así es que hay que esperar.







