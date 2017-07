Con la seguridad de que no prosperarán las impugnaciones del panista Guillermo Anaya Llamas y compañía, el gobernador electo Miguel Angel Riquelme Solís se advierte con total tranquilidad paseándose por los municipios de la entidad cumpliendo la promesa de llevarles a los Ángeles Azules en la gira de agradecimiento.

Los del Frente Digno siguen elevando sus quejas y explicaciones a los medios, con el propósito de meter presión más que argumentos sólidos, toda vez de los 111 juicios de impugnación que se presentaron ante el Instituto Electoral de Coahuila y el Tribunal Electoral de Coahuila, por parte del PAN y la Coalición todo parece reducirse a que el PRI y sus aliados rebasaron el tope de gastos de campaña. Habrán que probarlo.

¿Y las actas? “Tenemos las actas y en cada una de ellas tenemos el triunfo en la mano”, ha dicho Anaya Llamas en entrevistas. “Es que no tenemos todas las actas”, ha pretendido justificar cuando le piden el número de votos que obtuvo. “No tengo de momento los números”, declara. Y nomás no muestra las actas.

Los hechos son que Riquelme Solís es el gobernador electo, que en las elecciones del cuatro de junio participaron 14 mil ciudadanos como funcionarios de casilla, a los que se sumaron otros 12 mil como representantes de partido, que no falló el PREP, sino que hubo actas con inconsistencias, que las elecciones fueron confiables y que éstas se ganan con votos, que se abrieron el 92 por ciento de los paquetes electorales para revisarlos, lo que permitió que el PRI elevara su votación. Es un hecho que el líder nacional panista Ricardo Anaya está más preocupado que su ex candidato en que prosperen las impugnaciones pues prácticamente se juega la candidatura presidencial. Además, las marchas y mítines nunca han podido revertir un resultado.

Y menos entregando agua no potable, como le ocurrió al ex candidato panista al llevar este tipo de líquido Viesca. Ahí están los videos de amas de casa tirando el agua recibida porque no era apta para consumo humano, ni siquiera para bañarse. “Tiene tepocates”, dijo una de ellas.







