Ya se viven los últimos capítulos de la judicialización de la elección de gobernador del cuatro de junio, y no puede ser de otra manera, pues en un mes más habrá nuevo mandatario estatal en Coahuila. No había habido unos comicios tan impugnados ni autoridades electorales tan faltos de credibilidad. Para el PRI son panistas los consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron a favor de las impugnaciones presentadas por el ex candidato Guillermo Anaya y su coalición Alianza Ciudadana por Coahuila; para el PAN son priistas los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que desestiman y desechan las resoluciones del INE.

Para la ciudadanía coahuilense la elección se definió el cuatro de julio por el candidato que obtuvo mayor número de votos. Así lo demuestra la escasa convocatoria de la coalición anayista, correspondiente sobre todo a los dos últimos mítines, realizados uno en Saltillo y otro en Torreón. Si Guillermo Anaya recibe nuevamente palo por parte de los magistrados, lo cual es muy previsible, se descarta que ello genere efervescencia. La demanda de anulación y nuevas elecciones está muy lejos de constituir un clamor popular. Seguramente considerando que el tiempo apremia, el TEPJF resolvió este lunes emplazar al INE a que concluya los casos pendientes. Previamente los consejeros por apenas seis votos a favor y cinco en contra aprobaron la impugnación blanquiazul para elevar el rebase de gastos de campaña del gobernador electo Miguel Angel Riquelme a un 9.2.

La correspondiente impugnación se presenta esta semana para que el Tribunal Electoral resuelva en definitiva sobre el caso de la elección de gobernador. Como lo hizo el PAN ante las conclusiones del Tribunal Electoral de Coahuila, que desechó todas las impugnaciones presentadas ante ese órgano.

La coalición encabezada por Anaya Llamas deberá actuar con madurez política. Si la última resolución les es adversa tendrán que admitirlo. De no ser así, se darán cuenta de que la mayoría de los coahuilenses estarán felices de que la judicialización del proceso al fin llegue a su término y que no mostrarán interés en mítines de protesta.





