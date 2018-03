Simas y la escasez que viene

La temporada calurosa en la región apenas se asoma como anunciando las elevadas temperaturas del próximo verano y el consiguiente incremento en el consumo de agua potable.

En el Simas, organismo operador de aguas y saneamiento, los funcionarios acumulan deficiencias y problemas que no auguran nada positivo para los meses venideros.

En la pasada administración, el entonces gerente general Xavier Herrera se quejaba de vandalismo, de los cortes del fluido eléctrico, de sillones y llantas encontrados en el drenaje, de la falta de mantenimiento a los pozos de agua potable de anteriores autoridades, para justificar las deficiencias del servicio.

El gerente general Juan José Gómez Hernández se queja hoy exactamente de lo mismo. Dice que la CFE deja sin agua a los ciudadanos, que 37 pozos no recibieron mantenimiento, que otros ocho han sido presa de los vándalos.

El funcionario, que 20 años después retoma las riendas del Simas, a tres meses de hacerlo no le encuentra la cuadratura al círculo.

La temperatura aumenta, con ella el consumo del vital líquido y los problemas se le acumulan. Antes de los 90 días al frente del Simas ya presentó su renuncia, misma que le fue rechazada. Pero ello habla de que no ha sabido sortear los obstáculos y que el equipo conformado en las diversas gerencias no ha estado a la altura de las circunstancias.Trabajadores del Simas que se desentienden de una enorme fuga de agua en la colonia La Fe para irse a almorzar, un asesor jurídico sumamente cuestionado, paro de sindicalizados porque no les pagaron su sueldo completo, vecinos de las colonias Las Luisas y Las Dalias que este miércoles bloquearon el bulevar Rodríguez Triana quejándose de que empleados del organismo les exigen 300 pesos para no dejarlos sin agua.

Y encima, un regidor comisionado como Enrique Sarmiento vigilando con lupa la actuación de Gómez Hernández y acusando que se trata de un Consejo de Administración “a modo”, pero con dedicatoria para el secretario técnico Eduardo Castañeda y para Ricardo Montaña.

Cuando aparezcan los meses más calurosos del año, ¿a quién culpará Juan José Gómez de la escasez de agua? ¿Volverá a presentar su renuncia? ¿Habrá renunciado para entonces?





