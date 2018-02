Queremos a Zermeño

Rápidamente transcurrieron los primeros 30 días –de 365- del gobierno municipal que encabeza Jorge Zermeño Infante.

Y en una somera evaluación aparecen más los desaciertos que los aciertos.



Como si tuvieran cuatro años por delante, los funcionarios del gobierno panista no han acabado de sentarse, de evaluar, de proyectar, de emprender acciones para las que los contrataron.

Quizá pensando en que sólo estarán un año en el cargo, varios de los directores se han preocupado más por meter a familiares y amigos a la nómina que a cumplirle a Zermeño Infante.

Otros más, sin actualizarse, quieren retomar las cosas como las dejaron hace 20 años.



Entre todas esas pifias destaca el “oso” del tesorero Hernán Sirgo, que finalmente “halló” el depósito de 122 millones de pesos que supuestamente adeudaba el gobierno estatal y cuyo pago reclamaba.



Pero igual de grave es la falta de mantenimiento que se advierte en las plazas públicas y sobresale el caso del Centro Deportivo y Cultural La Jabonera, que luce con basura. Las patrullas de la Policía Municipal carecen de seguro, los sindicatos se quejan del trato despótico del director de Servicios Administrativos, Antonio Loera; el director del Instituto de Cultura, Elías Agüero, reconoce que incurrió en un error al estimar el presupuesto a ejercer este año.



Jorge Zermeño tuvo el acierto de emprender, apenas rindió protesta, un programa de repavimentación en el centro y colonias de la ciudad, servicio que demandaban los vecinos.



Sin embargo, tiene que exigirles celeridad a sus colaboradores, pues la ciudadanía no sabe de “espérenme tantito”. Precisamente ayer, el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara, se vio sorprendido por un grupo de panistas del poniente de la ciudad que, enarbolando banderas blanquiazules, irrumpieron en el edificio de la Plaza Mayor, no para lanzar porras al gobierno local sino para exigir el cumplimiento de los compromisos de Jorge Zermeño, sobre todo por lo que se refiere a servicios. “Queremos a Zermeño”, gritaban ante un desconcertado Lara Galván. No cabe duda que gobernar desgasta.

Así de simple.



En conclusión, Zermeño inició con el pie izquierdo. Quizá desde que definió a su equipo de colaboradores.







jamb612003@yahoo.com