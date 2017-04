“Pregúntenle a Luis Fernando”

La denuncia que interpuso el PRI contra el PAN ante la Fepade puede tener un alcance más allá de la simple querella sin mayores fundamentos, la querella que de cajón se presenta en cada proceso electoral, más que nada con fines mediáticos.

Sobre todo si se comprueba que las tarjetas bancarias emitidas por una institución bancaria con nombres falsos fueron utilizadas por activistas de Acción Nacional para cobrar semanalmente a dicho partido y que se dedicaban a distribuir despensas y leche.

Los posibles delitos son muy amplios: coacción del voto, peculado, financiamiento ilegal, lavado de dinero, uso de recursos ilícitos en campañas electorales, violación de los topes de campaña, en los que el denunciante, Rodrigo Hernández, representante del PRI ante el Instituto Electoral de Coahuila.

Habría, pues, en este llamado “lavadero con tarjetas”, un fraude electoral y otro de tipo financiero que motivaría la intervención de la Secretaría de Hacienda. Todo está en manos de la Fepade.

En la denuncia se incluyen tarjetas, videos y audios, entre otras pruebas y se involucra a nueve personas, grupo encabezado por el candidato a gobernador, Guillermo Anaya, y el senador Luis Fernando Salazar. Este último habría desplegado la misma ilegal estrategia el año pasado en Tamaulipas, donde fue delegado de su partido.

Llama la atención la respuesta del dirigente estatal del PAN, Bernardo González.

En realidad no hubo respuesta porque no sale del “es totalmente falso; demuestra la desesperación de los priistas”. Pero no aclara cuál es la situación de las tarjetas bancarias, de las cuentas falsas, de los “consejos ciudadanos”, de los 6 mil activistas, del sindicato involucrado, de la distribución de despensas y leche. “No es cierto” y nadie lo movió de esa postura. Quizá no domina el tema a profundidad, a detalle; quizá estuvo tentado a pedir “pregúntenle al experto, a Luis Fernando”. Lo cierto es que el candidato Guillermo Anaya no se quejará de que el senador lo dejó solo, de que no se metió a la campaña. Vaya que está metidote.







