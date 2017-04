Debate y debatitis

Dice el candidato priista a la Gubernatura, Miguel Angel Riquelme Solís, que sin él no hay debate. Una postura que podría pasar por jactanciosa y petulante, sobre todo si se toma en cuenta que en Coahuila son siete los aspirantes a suceder a Rubén Moreira Valdez, dos de ellos con el carácter de independientes.

Sin embargo, resulta que todo mundo, incluidos los demás candidatos, están atentos a la respuesta del abanderado por el PRI a las invitaciones para debatir. El debate convocado por la Ibero Torreón no es la excepción.

En un comunicado la institución educativa dice que lamenta la decisión de Riquelme Solís de no acudir a su ejercicio democrático que califica de trascendente. En realidad no tiene nada de trascendente porque no es el único, y si hay debates que garanticen la equidad y el trato igualitario son los organizados por el Instituto Electoral de Coahuila. Y no es uno sino dos los autorizados por el Consejo General del IEC, previstos el primero para el día 19 de abril en Saltillo y el segundo para el cuatro de mayo precisamente en Torreón. El de la Ibero se realizará el 20 de abril, es decir, un día después del organizado por el órgano electoral.

El que se realizará en Saltillo abordará los temas de seguridad y justicia, educación y salud pública. En Torreón el IEC incluye los aspectos de desarrollo económico, finanzas públicas, transparencia, rendición de cuentas y desarrollo social. Los temas son prácticamente los mismos que los manejados por la mencionada universidad, solo que con diferente nombre.

¿Dos debates son suficientes en una campaña de dos meses?

¿Hacen falta otros ocho? Dice el candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro que aparte de los dos organizados por el IEC lo han invitado a otros ocho y que él tiene su agenda proselitista llena. Sin embargo, no ha descartado acudir al de la Ibero. Y es que una cosa son los indispensables debates y otra caer en la debatitis. Por esta última se inclinan quienes saben que no encabezan las encuestas y buscan la pública confrontación de ideas –que en realidad son solo acusaciones- como tablita salvadora para subir en las preferencias electorales.







jamb612003@yahoo.com