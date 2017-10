TLCAN, negociaciones que no avanzan las veleidades de Trump

La cuarta ronda de negociaciones está en marcha y poco se ha avanzado en los temas sustanciales. Hay un acuerdo sobre la creación de un capítulo especial sobre PYMES y algunos avances magros en tema no medulares; los críticos aún no se tocan.

La posición de Estados Unidos es cada vez más dura y los tweets de Trump parecen cada vez más enrarecer el ambiente en el que se desenvuelven los negociadores. Se dice que Trump quiere eliminar el Capítulo 19 sobre el tema de solución de controversias, que se pondrá en la mesa que el tratado se negocie cada cinco años, que las reglas de origen del sector automotriz se modifiquen para un valor de contenido regional de un 85% en lugar del 62.5% que se tiene hoy y un largo etcétera.

La realidad de lo que quiere Trump ni sus negociadores lo saben y ni él mismo lo sabe. En sus últimas declaraciones dice que México es amigo pero que quiere el muro a como dé lugar, y eso no abona favorablemente en el ambiente de las negociaciones.

De visita en México el Primer Ministro canadiense dice que apoya la continuidad del TLCAN, pero en su visita previa a Washington se dijo que intentaría convencer a Trump de que del matrimonio entre tres hay uno que es el problema y se llama México. Luego entonces creo que estamos solos en esta lucha. Ya se habla de un Plan B y tal vez un Plan C y un Plan de todo el alfabeto, porque la realidad es que esa absoluta dependencia del mercado estadunidense nos asfixia y no ha servido de mucho el tener 12 tratados de libre comercio con 46 países, si la concentración absoluta es hacia un solo país y el resto prácticamente despreciable. Se está negociando con la Unión Europea y con ALADI pero aun cuando se logren buenos acuerdos, la realidad es que no ayudarán mucho porque nuestra mira sigue y seguirá hacia el norte, con o sin TLCAN. El mundo no se acaba para México, se sufrirá un poco pero a ver si nos sirve de escarmiento y aprendemos “no pain, no gain”, como dicen los vecinos…