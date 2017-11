Mejoramos como país... falta por avanzar

“Doing Business” es una publicación anual que hace el Banco Mundial desde 2005, con el fin de medir el nivel de regulaciones en los negocios no solo para su apertura sino también para su adecuado funcionamiento. Es importante señalar que esta evaluación solo se realizó en la Ciudad de México, por lo que los indicadores deben tomarse con reserva para el resto de las entidades federativas del país.

Banco Mundial evalúa 10 indicadores a 190 países y México se situó por su indicador global en el lugar 49 con 72.27 contra un 72.09 obtenido en 2017, aún lejano de Nueva Zelanda que resultó ser el mejor posicionado con 82.25. De cualquier manera, nuestro país fue el mejor posicionado de América Latina.

Si bien la mejora en 2018 con respecto al año previo es importante, no menos importante es que de los 10 indicadores evaluados solo mejoramos en tres de ellos, mientras que en cuatro permanecimos igual y en tres empeoramos, lo que significa que no nos fue bien en el 70% de los indicadores.

A manera de ejemplo citemos que el mejor indicador en el que estamos posicionados es en el de obtención de crédito -no referido a lo fácil de obtenerlo sino a la información, cobertura y aspectos legales- en donde nos ubicamos en el lugar número 6, mientras que nuestro peor desempeño está en los procesos de pago de impuestos que nos ubica en el lugar 115.Otros indicadores que presentan muy pobre desempeño son el de registro de la propiedad (99), electricidad (92), apertura de empresas (90) y permisos de construcción en el lugar 87. Lejos todavía y con mucha tarea por hacer.

Es bueno que seamos el mejor posicionado en AL pero, ¿por qué no compararnos con las mejores economías? Por encima de nosotros tenemos 48 países que son mejores. Si nos empeñamos en compararnos hacia abajo veremos como victoria lo que en realidad no lo es, y eso nos pone en una zona de confort que no es deseable para un país que aspira atraer mayores flujos de inversión.