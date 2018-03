Mariposa Monarca: no mejoran las noticias

Cada invierno, miles de entusiastas de la conservación de la naturaleza, específicamente preocupados por la conservación del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca en Canadá, Estados Unidos y México, esperamos la notificación de la “Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas” y del “Fondo Mundial para la Vida Silvestre” de la superficie de bosque con colonias de Monarcas en México. Este lunes 5 de marzo, se anunció que para el invierno 2017-2018, se tuvieron sólo 2.47 hectáreas de bosque con Monarcas. Eso es, media hectárea menos que el invierno anterior y muy lejos de las cerca de 6 ha del promedio histórico de los 24 inviernos de conteo. Claramente, el fenómeno migratorio sigue a la baja. Al abuso en el empleo de plaguicidas, destrucción del hábitat y enfermedades se sumó en el cambio climático un otoño-invierno muy caliente en EU y Canadá que retrasó notablemente la migración y evitó que buena parte de las mariposas alcanzaran los sitios de hibernación.





Desde hace cuatro años, un grupo de laguneros amantes, de la naturaleza y ocupados en la conservación de los polinizadores y en particular la Mariposa Monarca, creamos una agrupación a la que llamamos “Monarcas Laguna”; donde hemos buscado establecer y promover jardines con flores a fin de que tengan sitios de existencia estos organismos. Ello nos ha llevado a establecer dos jardines: uno en la Facultad de Agricultura y Zootecnia de la UJED, en Venecia, Dgo. y el otro en el predio de un particular en Sierra Hermosa, ambos en el Municipio de Gómez Palacio, Durango. El jardín de Sierra Hermosa se ha certificado ante dos organizaciones no gubernamentales con sede en Estados Unidos: “Monarch Joint Venture” y “Monarch Watch”; el de FAZ-UJED, sólo ante la primera. “Monarch Watch” cuenta con un programa de 18,679 jardines como “Estaciones en el camino” a través de la ruta migratoria; 729 en Canadá, 17,939 en los Estados Unidos y 6 en México. Fuera de la ruta hay uno en Costa Rica, Bahamas, Perú, Australia y la India.





En “Monarcas Laguna”, promovemos la ciencia ciudadana, damos charlas y talleres en escuelas, promovemos el establecimiento de jardines para polinizadores y nos ocupa la conservación. La liga para el informe completo CONANP-WWF y el contacto para saber de nuestras actividades los puede encontrar en la página de Facebook “Monarcas Laguna”.





mavazna@hotmail.com