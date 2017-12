El precandidato del PRI afronta una singular situación: habiendo sido parte de dos gobiernos, titular de secretarías de Estado de alto nivel en el panismo calderonista y en el peñismo priista, se encuentra en una encrucijada: cómo defender, en la campaña presidencial, los actos presuntamente corruptos del gobierno de Calderón así como los cometidos durante la administración peñista. Anaya y López Obrador no tendrán tapujos para afirmar que México está corrompido hasta la médula. Como opositores al actual gobierno priista, cubierto de escándalos, más temprano que tarde empezarán a aflorar los señalamientos respectivos y la evidencia que los soporta. Mucho dinero público se administró, sin la debida transparencia, en las secretarías de Sedesol y Hacienda. Una explicación convincente de cómo se gastaron esos recursos públicos será clave para evaluar su talante como candidato presidencial. Una “sana distancia” tendrá que diseñar el doctor Meade con el partido que lo “hizo suyo”.

Como secretario de Relaciones Exteriores (2012-2015), Meade dio el visto bueno, que sin duda tuvo el aval “de arriba”, para hacer efectivo un fondo de 900 millones de pesos para la panista Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial en 2012. Un fondo diseñado para ayudar a los mexicanos que migraron al país vecino. Mucho se ha discutido sobre ese dinero; en particular su opacidad. Poco se ha aclarado al respecto. Por su integridad política, y para ganar legitimidad electoral, haría bien en aclarar este difuso caso.

Durante el gobierno de Calderón, siendo secretario de Hacienda (2011-212), no puso objeción alguna para que se aprobara el incremento al presupuesto del monumento conmemorativo del segundo centenario de nuestra Independencia. En 1910, el Ángel de la Independencia fue nuestro emblema conmemorativo; en 2010 esa cosa llamada la Estela de Luz se convertiría en su símil. Se retrasó el proyecto, más que se duplicó el presupuesto original y, simplemente, se pagó. Su antecesor, el hoy senador Ernesto Cordero, podría aportar alguna explicación adicional para un pago que excedió todos los límites y los retrasos para una obra pública de tanto simbolismo.

Como “comodín” político de alto nivel, el doctor Meade saltó de Relaciones Exteriores a la Secretaría de Desarrollo Social (2015-2016). Algunos deslizaron la hipótesis de que desde ese cargo obtendría la visibilidad para llegar a la candidatura presidencial por el PRI: no se equivocaron. Esa dependencia gubernamental, que encabezaba Rosario Robles (2012-2015), tenía, y tiene, diversos señalamientos de actos irregulares. Uno de ellos, la Estafa Maestra. Desde esa institución se canalizaron miles de millones de pesos a diversas universidades públicas del país para proyectos que resultaron en nada, excepto que fueron recursos cobrados y desviados de su objetivo original. Ahora es el momento de aclarar los señalamientos hechos a su antecesora para que no se carguen a la cuenta del precandidato priista. Para insistir, de eso depende en gran medida su legitimidad. Es mejor dejar de ser cómplice del sistema para no definir, como lo hizo al diario El País (4/XII/17), su posición ante la corrupción: “Tenemos que movernos en un esquema en el que la pregunta no sea válida” (¿¿??).

