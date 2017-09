Pequeñas historias

Por esta ocasión, el cartujo permanece callado y escucha.

“El 19 de septiembre revisaba un libro en la computadora, cuando sentí el temblor. Estaba en el sexto piso —el último— del edificio de MILENIO, en Morelos 16, en el Centro. Frente a mí pasaron jóvenes becarios corriendo rumbo a las escaleras de emergencia, salí de mi oficina y caminé de prisa en sentido contrario: en un anexo, al fondo, se encontraban mi hija y Roberto Pliego, editor del suplemento Laberinto. Les grité que salieran. Ella lo hizo, Roberto se quedó en su lugar. Mi hija y yo llegamos a una columna a la que me abracé con fuerza mientras ella me ceñía por la espalda. El edificio se cimbraba, crujía, las lámparas comenzaron a caer del techo y se formó una nube de polvo. Escuchaba la voz de la señora Leticia, auxiliar administrativa en la redacción, pidiendo calma. Junto a mí, una muchacha lloraba en silencio. Mi hija estaba conmigo y eso me daba fortaleza; no había nada que hacer, solo resistir.

“En medio del peligro, vi cómo algunos de los jóvenes de MILENIO Digital, arrimados a un muro, con una mano grababan con sus celulares. Cuando todo terminó y nos ordenaron desalojar el edificio, ellos ya estaban subiendo sus videos a las redes sociales y la editora Natyelly Meneses, rodeada de sus compañeros, escribía la nota”. (JLMS)

Primeras impresiones

“Lo primero que se me ocurrió al levantarme de mi lugar para protegerme junto a un muro, fue tomar mi celular, siempre lo tengo a la mano, con la función de cámara en automático; la activé y al llegar la pared comencé a grabar la redacción, parte de los pasillos, las lámparas que caían del techo. Sabía que esas primeras impresiones eran importantes. Protección Civil nos iba a bajar y teníamos que tener un registro de lo que, desde nuestra perspectiva, estaba pasando, para compartirlo en redes sociales.

“En cuanto el terremoto terminó, hicimos una nota. Estábamos casi todos los de la redacción matutina de MILENIO Digital. Una compañera verificó la cuenta de Twitter del Sismológico Nacional para ver qué había reportado, alguien más consultó otra cuenta oficial y entre todos armamos la nota. Cuando nos dijeron que era estrictamente necesario que abandonáramos el edificio, ya teníamos esa publicación en Facebook para irla actualizando desde los celulares”. (Ángel Soto, editor)

“Breaking news”

“Al empezar el temblor, nos pegamos a la pared, como indica Protección Civil. Cuando las cosas se fueron calmando, pensé: ‘Tenemos que hacer la nota ya; tiene que estar ya en nuestra portada’. Mi trabajo son las breaking news, por lo que tenemos que informar de manera inmediata lo que acontece; siempre queremos ser los primeros, como seguramente lo pretenden todos los medios; cuando no lo somos es porque nosotros buscamos fuentes oficiales. Esa es la instrucción en MILENIO Digital, aunque, como hemos visto, hasta las fuentes oficiales se equivocan, es un riesgo constante en las breaking news.

“En MILENIO Digital estamos muy sensibilizados para registrarlo todo. Lo que sucedió durante el temblor en la redacción, lo grabaron en video los editores Ana Estrada, Jesús Badillo y Ángel Soto. Lo hicieron pensando en que teníamos que informar lo que estaba sucediendo, lo que habíamos vivido”. (Natyelly Meneses, editora de “Home”)

En alerta extrema

“Uno supondría que un veterano habitante de la Ciudad de México lleva consigo una suerte de memoria sísmica: un archivo donde se registran los terremotos inofensivos o devastadores con su cauda de columnas de humo, hierros retorcidos, muros convertidos en polvo, vidas rotas. No tenía esa memoria hasta el pasado 19 de septiembre —no viene a cuento decir por qué—. Mi cuerpo ignoraba lo que significa que el suelo se rebele bajo sus pies, el crujido de las paredes, la danza macabra de sillas, escritorios, libreros y hasta fotocopiadoras. Ignoraba, por supuesto, ese miedo, el que no me hizo correr ni paralizarme pero sí mantenerme en estado de alerta extrema. No me gusta nada haber adquirido esa memoria. Hay recuerdos que no deberíamos tener”. (Editor del suplemento “Laberinto”)

Al otro lado de la calle

“Antes de desalojar el edificio, pasé a mi oficina para recoger mis cosas. No pude hacerlo: el librero, grande y pesado, se había caído y los libros estaban regados por todas partes, cubriéndolo todo. Sobre el escritorio, encontré mi celular y mandé un mensaje a mi casa. Con Pliego y mi hija salí a la calle, al horror de otro 19 de septiembre. La gente llenaba las calles, los autos no podían circular. Llegó mi hijo, quien vive enfrente de la Ciudadela; Pliego fue a buscar un cigarro y nosotros nos fuimos a caminar por esas calles donde las sirenas de las ambulancias y las patrullas anunciaban las malas nuevas. Horas después volvimos a la calle de Morelos, pasé al estacionamiento y el encargado nos dijo: ‘Creímos que el edificio de MILENIO y el de la PGR (en Morelos 18, utilizado por las Fiscalías Especializadas) se iban a caer. Desde aquí veíamos como el de la procuraduría chocaba contra el de MILENIO una y otra vez; se escuchaban tronidos y salía mucho polvo. Tuvieron suerte’. Si —pensé— tuvimos suerte. Lo volví a pensar en la noche, en el auto, con mi hija, en medio del tráfico, reviviendo escenas, palabras, sentimientos de aquella tragedia cuando vi mi ciudad envuelta por la tristeza, pero también por la conmovedora solidaridad de su gente, como ahora”. (JLMS)

Queridos cinco lectores, con admiración para los cronistas de la era digital, El Santo Oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes. Amén.