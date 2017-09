Sismos y memoria

La tragedia de Oaxaca y Chiapas revive en el cartujo el horror del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Escucha historias de damnificados; repasa cifras de muertos y heridos; mira pueblos en ruinas y caminos destruidos; ve el activismo del Presidente de la República; observa la eficacia del Plan DN-III; se conmueve con la solidaridad de ciudadanos del todo país y el altruismo de figuras del espectáculo, el deporte, la cultura.

En un texto publicado en milenio.com, la poeta Araceli Mancilla, radicada en Oaxaca desde octubre de 1986, advierte cómo las imágenes de los medios muestran a gobernantes e instituciones anunciando medidas urgentes de ayuda a las comunidades afectadas por el sismo del 7 de septiembre. “Son los primeros días después del siniestro y es lo usual —escribe—. No se olvidan las críticas que recibió en el 85 el presidente Miguel de la Madrid por su reacción fría y retardada frente a los acontecimientos. En contraste se recuerda que en medio del olor a gas y muerte; del polvo y la angustia de aquellos días, en todo el antiguo Distrito Federal se abrían cocinas comunitarias donde se daba de comer y beber a quien lo pidiera; que en la casa del vecino se albergaba y buscaba consuelo a las personas. Tal fortaleza y resistencia dejarían huella”.

Ese mismo espíritu prevalece en Oaxaca y Chiapas, golpeados por la naturaleza y un ancestral abandono. Ahí está la sociedad civil, acompañando, vigilando, exigiendo de las autoridades el cumplimiento de su deber.

Pronóstico del tiempo

Durante tres décadas el cofrade guardó silencio sobre la catástrofe en su ciudad. Leyó, con admiración y espanto, extraordinarias crónicas periodísticas sobre aquellos días, supo del heroísmo y la generosidad de mucha gente. Pero él enmudeció ante tanto dolor; un dolor tan grande como el de estos momentos en los estados de Sabines y Toledo.

En 2015, en el libro El día que cambió la noche (Grijalbo) decidió, por fin, contar cómo vivió aquella desdicha, y escribió:

“El pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 1985 en el Valle de México decía: Caluroso, medio nublado en la mañana, nublado con lluvias por la tarde o noche, vientos moderados del Este. La temperatura máxima será de 25º y la mínima de 11º.

“He olvidado y no me interesa averiguar si se cumplió la predicción del Servicio Meteorológico Nacional. En el infierno no importa si hace frío o calor, lluvia o viento, y en eso se convirtió la ciudad: en un infierno. En Las ruinas de México (Elegía del retorno), José Emilio Pacheco escribe:

“Nada es eterno” era una simple frase, pero nunca creímos que nos tocaría ver el final de todo en segundos.

“Cada que leo este poema siento que no ha pasado el tiempo, que todo acaba de suceder.

“Esa noche, la del 19 de septiembre, por primera vez, caminé en una ciudad sin luces ni música. No quería irme a mi casa, sentía miedo de lo que pudiera encontrar en el trayecto, de los fantasmas que acechaban por doquier. Tenía los ojos húmedos y el pensamiento en otra parte. (…)

“Sin advertirlo, por costumbre, regresé a la oficina. Subí al tercer piso del edificio de estilo neoclásico que uno o dos años después, debido a irremediables daños estructurales ocasionados por el sismo, sería derrumbado. Al pasar junto a sus enormes ventanales, contemplé Reforma desolada. Cerré los ojos. Imaginé otra ciudad, otra noche.

“La memoria está siempre a las órdenes del corazón, afirma el conde Antoine de Rivarol. Sé que tiene razón. Con frecuencia, aunque me disgusta extraviarme en los laberintos de la nostalgia, el corazón me lleva a la remembranza de la ciudad nocturna de los años ochenta, del siglo XX, cuando la vida todavía no me sacudía con sus desfalcos. Tal vez, sin la maldición de los sismos, ni siquiera hubiera intentado esta crónica, pero la naturaleza me arrebató la ciudad de mi juventud. La memoria, obstinada, rebelde, generosa, me la devuelve en estas páginas”.

Tal vez, dentro de 20 o 30 años, un joven de Chiapas o Oaxaca volverá la vista atrás para recordar cómo era la vida cotidiana allí donde ahora prevalece el sufrimiento. Para contar cómo eran las casas, las calles, los pueblos, las personas. Para hablar de música, romances y fiestas. Para decirle a sus lectores cómo de pronto todo se vino literalmente abajo.

A dos días del 32 aniversario del terremoto de 1985, con las infaustas imágenes de lo sucedido en el sur del país, el amanuense vuelve a las palabras doloridas de su libro y a la remembranza de los amigos con quienes vivió la última noche luminosa de la Ciudad de México. Dejó de verlos a finales de los 80, pero a veces quisiera encontrarse con ellos para compartir impresiones y recuerdos. Quisiera verlos —dice— “descifrando conmigo el mapa de un pasado que nos hace ver el presente de otra manera, lamentando las constantes pérdidas en el patrimonio urbano, solo a salvo de la incuria en las páginas de sus cronistas.

“Quizá, se estremecerían como yo al leer estos versos de José Emilio Pacheco:

“Era tan bella (nos parece ahora)

esa ciudad que odiábamos y nunca

volverá a su lugar”.

Queridos cinco lectores, en una tarde extrañamente silenciosa, pensando en los sismos y huracanes de una naturaleza embravecida, en sus amigos de Chiapas y Oaxaca y en nuestra irremediable fragilidad, El Santo Oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes. Amén.