Periodismo: críticas y complacencias

El cartujo se tiende bocarriba en su destartalado camastro. Mira las manchas de salitre en el techo, recorre sus figuras caprichosas y piensa en Frida Sofía. Le habría gustado verla salir de entre los escombros del colegio Rébsamen, en brazos de un marino o un topo, atestiguar la emoción de Danielle Dithurbide, quien durante largas horas narró la historia en Televisa. Pero Frida Sofía fue una invención, nadie sabe de quién en una especie de teléfono descompuesto en el cual a cada momento se agregaban detalles a un relato fascinante, dramático, conmovedor, cancelado de manera implacable, después de dos días de búsqueda incesante de sus propios elementos, por el subsecretario de Marina, Ángel Enrique Sarmiento.

En un video, Danielle contó su sorpresa e impotencia al escuchar al funcionario. Su esfuerzo se convertiría desde ese momento en motivo de críticas, sospechas y burlas, en otros medios y en las infatigables redes sociales. Televisa salió a defender su transmisión del suceso, con Carlos Loret de Mola y Denise Maerker, a quien alguien, por cierto, debería ilustrar de manera urgente sobre el arte de la conversación; le duele escuchar, arrebata la palabra a sus interlocutores o solo los deja intercalar algunos silencios, como dijo Jorge Luis Borges de Juan José Arreola después de su encuentro en 1978 en un hotel de Ciudad de México.

Desde la tribuna

En su columna Cambio de frecuencia, al reflexionar sobre la cobertura periodística del sismo del 19 de septiembre, Fernando Mejía Barquera escribió.

“El periodismo más difícil es el informativo. Quienes lo ejercen —reporteras y reporteros— luchan por reprimir el deseo de opinar —normal en el ser humano— para no editorializar, tratan de controlar las emociones para no contaminar la nota, adicionalmente buscan que ésta sea clara, breve, concisa y con datos confirmados. Así debe ser la nota. Cuando no consiguen alguna de esas exigencias quedan inermes ante la crítica de quienes no estuvieron en el lugar de los hechos, pero se asumen con autoridad para cuestionar el trabajo de sus colegas a veces, incluso, en nombre de las audiencias.

“Algunos articulistas regañan desde su tribuna: A ver, jóvenes —las reporteras y los reporteros tienen generalmente menos edad que quienes ejercen como articulistas—, por qué no aplicaron las reglas básicas del reporteo: confirmar el hecho; recurrir a todas las fuentes posibles; contrastarlas; recordar que las fuentes oficiales o institucionales no son las únicas...”. Lo hacen desde la comodidad de sus oficinas, sin arriesgar nada ni ensuciarse los zapatos. En el periodismo de opinión cabe todo —dice Mejía Barquera— desde los deseos hasta la especulación. En el informativo “solamente los hechos, por eso informar es lo más difícil en el periodismo, pero precisamente por eso la información confirmada es la base de esta actividad”. Sin embargo —nos recuerda— nadie está exento de cometer errores, aunque unos los reconocen y se disculpan por ellos, y otros los niegan. Esa es la diferencia.

El gusto de las masas

En el periodismo de opinión se encuentran reflexiones serias, análisis rigurosos, críticas fundadas, pero también la desfachatez de quienes buscan complacer a la audiencia para aumentar su rating o número de likes. Lo hemos visto siempre y más ahora, cuando los comentarios se multiplican a través de las redes sociales, desde donde se erigen despiadados tribunales de lo políticamente correcto y tantos periodistas reprimen sus pensamientos para no ser víctimas de los inquisidores del ciberespacio; escriben o hablan para darles gusto, traicionando sus propias ideas.

En el extraordinario libro La eternidad de un día. Clásicos del periodismo alemán (1823-1934), publicado por Acantilado en 2016, se incluye un texto de 1889 de Maxilian Harden, un periodista valiente y hasta temerario en la defensa de “su” verdad. Un día recibió la carta de un lector indignado por sus comentarios; un lector furibundo y anónimo, un censor digno de estos tiempos. Harden la leyó y quedó aniquilado durante 10 minutos —“un simple mortal no resiste tanto tiempo en estado de aniquilación”, pensó orgulloso—. Sus textos eran impopulares, pero eso no lo hizo cambiar de rumbo, al contrario, por eso escribió: “Aquellas personas comodonas que se siente orgullosas de expresar lo que piensa hoy el gran público, o lo que va a pensar mañana, obtienen fácilmente gran estima, ya que el que adula el gusto de la masa acaba siendo adulado por cada uno de los miembros de esa misma masa. ¡Es tan agradable compartir la opinión con un hombre célebre! Uno se cree tan sagaz como él, aunque solo sea porque éste ha condescendido a hacerse el tonto. Sin embargo, estos ‘guías’ que desfilan en perfecta formación —se les podría llamar escritores uniformados— no ejercen una influencia concreta, y su huella terrena se borra en el mismo instante en que el paladar del público privilegia otros manjares. Es entonces cuando se percatan de que no guiaban, sino de que eran guiados”.

En el caso del colegio Rébsamen, las críticas a Televisa fueron tan severas como arrogante la reacción de esta empresa, tratando de escurrir el bulto en vez de aceptar su error, como escribió Mejía Barquera. Muchos de los críticos más inclementes se montaron en la impopularidad de la televisora para complacer a sus audiencias, lanzando acusaciones imprudentes o falsas sobre un presunto montaje. Pero opinar es fácil, el cofrade sabe.

Queridos cinco lectores, mientras oye llover, El Santo Oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes. Amén.