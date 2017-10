El pasado ya no es como era

El cartujo vuelve la mirada, y sonríe. Contempla su pasado y todo le parece bien. Su ciudad, con un prodigioso cielo azul, era tranquila y los niños jugaban sin peligro en la calle; los vecinos se conocían, eran solidarios y guardaban las tradiciones; solo los asiduos a la nota roja —en La Prensa o Alarma!— hablaban de violencia y crímenes espeluznantes, no sin antes alejar a los chamacos. En esa atmósfera transcurrió su infancia.

En la adolescencia, viajó por el país con la bendición de su madre, un poco de dinero y absoluta irresponsabilidad: pedía aventones, comía poco, dormía en estaciones de autobuses, parques, atrios de iglesias, o caminaba la noche entera por zonas de bares y cabarets, soltándoles la rienda a imprudentes pensamientos mientras observaba el vaivén de —inalcanzables— mujeres hermosas. Se sentía feliz, veía el futuro con optimismo.

Pocas veces, o casi nunca, recuerda momentos tristes o amargos. Y sin embargo los hubo, en algunos periodos con frecuencia. Era una época de ingentes abusos policiacos, de una sociedad conservadora, de machismo, de una escuela dogmática, de pésimos servicios sanitarios, de represión política, de censura en la prensa. Todo eso, lamentablemente, atenta contra su pasado fabuloso, por eso prefiere soslayarlo. Como tantos otros, es víctima de la “epidemia global de nostalgia”, como la llama Svetlana Boym, citada por Zygmunt Bauman en su libro póstumo Retrotopía (Paidós, 2017).

Para esta profesora de literatura comparada en Harvard, la nostalgia “es un sentimiento de pérdida y desplazamiento, pero también un idilio romántico con nuestra propia fantasía personal”. Cuando el presente no es agradable y el futuro parece amenazador, el mejor refugio está en el pretérito blindado con mentiras y omisiones, editado por el tiempo. Esto sucede con muchos políticos actuales, obstinados en promocionar viajes a los años maravillosos, a la irrealidad del pasado.

La nostalgia irracional

“El siglo XX comenzó como una utopía futurista y concluyó sumido en la nostalgia”, afirma Boym. Una nostalgia cada vez más grande e irracional, fomentada por los promotores del renacer nacionalista, quienes encuentran en Donald Trump su paradigma. ¿Quién no conoce su frase de campaña: Make America Great Again? No hablaba de una época específica de esplendor estadunidense, no la situaba en el calendario, pero machacaba —y lo continúa haciendo de manera incesante— su promesa de “Hacer grande nuevamente a Estados Unidos”. Decía: “El sueño americano murió. Yo lo voy a revivir. La mayoría silenciosa volvió, y vamos a recuperar el país”.

Estremeció corazones, alentó delirios; sus simpatizantes salieron a la calle, fueron a las urnas y lo convirtieron en presidente del país más poderoso del mundo. Esa es la fuerza de la nostalgia, del deseo de tantos por regresar a un pasado grandioso, aunque nadie sepa con exactitud dónde se encuentra, ni siquiera sus propagandistas.

La oferta de volver al pasado se ha convertido en buen negocio, en una próspera industria —dice Boym—, de “mitos antimodernos de la historia a través de la vuelta a los símbolos y la mitología nacionales y, a veces también, de la reutilización de las teorías de la conspiración”.

Está de moda apostar por los sentimientos, por la nostalgia; renegar del futuro, tan lejano y ominoso. Vivimos el apogeo de las retrotopías, definidas por Bauman como “mundos ideales ubicados en un pasado perdido/robado/abandonado que, aun así, se ha resistido a morir, y no ese futuro todavía por nacer (y, por lo tanto, inexistente) al que estaba ligada la utopía dos grados de negación antes”.

El tiempo presente

La convenenciera vuelta al pasado, prometida por tantos políticos en el mundo, paradójicamente es una negación de la memoria, de la reflexión histórica. Es una entelequia, una coartada nacionalista, populista, una evasión de los problemas y retos del presente.

En una entrevista telefónica realizada en 2011, Carlos Fuentes le dijo al cofrade: “El futuro está ocurriendo ahora. Usted me está llamando este viernes, en Londres son las siete y media de la noche, dentro de diez minutos quizá sigamos hablando y ya va a ser el futuro. ¿Cómo se compagina esto con nuestra acción en el mundo? Para una mujer inteligente, para un hombre inteligente, es necesario hacer del pasado presente, hacer del futuro presente, actualizar el presente. Para mí, el presente es lo más importante, es el lugar donde se dan cita los tiempos, el pasado ocurre ahora y el futuro también”.

La memoria es imprescindible y la nostalgia ha dado lugar a libros maravillosos como El mundo de ayer, de Stefan Zweig, conmovedora apología del Imperio austrohúngaro; en ella se localizan imprecisiones y lagunas sobre esa época, pero no importa, Zweig escribió de un mundo espléndido, con fronteras abiertas, intempestivamente selladas por la fiebre nacionalista, y lo hizo con el corazón. No lo hizo como un panfleto, no lo vio como un medio para alcanzar el poder encendiendo hogueras nacionalistas, al contrario, si algo nos enseña ese libro es la maldición de los nacionalismos, tan útiles a los populistas de nuestros días.

Por cierto, en una reciente entrevista le preguntaron a Fernando Savater: “¿Qué entiende por populismo?” Su respuesta fue contundente: “Es la democracia de los ignorantes. El populismo trata de obtener el liderazgo democrático a partir de sentimentalismos, en lugar de basarse en razones y argumentos. Apuesta por la revancha, la justicia o el deseo de castigar a alguien”. Apuesta, lo sabemos, por la regresión, y eso es un horror.

Queridos cinco lectores, El Santo Oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes. Amén.