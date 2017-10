La historia de Karla

El cartujo se envuelve en el manto de la suspicacia y cierra los ojos ante el escándalo suscitado por las acusaciones cruzadas entre Yrindira Sandoval, defensora de los derechos de las mujeres, y la policía municipal de Tlapa, Guerrero, Claudia Juárez Gómez. Prefiere mirar a otro lado y no enredarse en un asunto en el cual la presunta víctima culpa al Estado de haberla violado (a través de la policía) y recurre a todas las instancias para lograr justicia, sin importarle la distorsión de su imagen en los videos donde aparece ebria, prepotente, clasista —la borrachera, bien lo sabe el sediento monje, pasa, pero lo otro se queda, con frecuencia camuflado por lo políticamente correcto y la militancia en las buenas causas.

El amanuense piensa en las mujeres asesinadas en este país en llamas, en aquellas agredidas física y emocionalmente en la casa, en el trabajo, en la calle; repasa los casos ocurridos este año negro y lamenta cómo se relativiza el problema cuando todo se echa en el mismo saco. Cualquier violación a los derechos humanos es grave, pero no todas son iguales. Eso debería saberlo la aguerrida antropóloga para quien los policías son unos “jodidos”.

Sucedió en Silao

Para no hacer el inventario estremecedor de mujeres muertas, secuestradas, torturadas en 2017, el monje recuerda el caso de la reportera Karla Silva, a quien el presidente municipal de Silao, Guanajuato, Enrique Benjamín Solís Arzola, ordenó golpear.

El 4 de septiembre de 2014, tres sujetos, contratados por los jefes policiacos del municipio por indicaciones del edil, irrumpieron en las oficinas de El Heraldo de León, donde ella se encontraba con una compañera, a quien uno le puso un cuchillo en el cuello, otro se dedicó a robar y el tercero golpeó a Karla con saña, mandándola al hospital con fracturas en el cuerpo y moretones y heridas en la cara.

El 21 de julio de este año, durante una audiencia, el ex alcalde Solís Arzola reconoció su delito y pidió una disculpa pública. Su molestia, dijo, “fue derivaba de las notas periodísticas” de Karla, quien, en vez de amedrentarse, buscó justicia, contó con el apoyo de organizaciones gremiales y de derechos humanos, mandó a la cárcel a sus victimarios y sigue ejerciendo su carrera, sin echarle la culpa al Estado de la salvaje agresión en su contra.

En la actualidad, Karla tiene 27 años. Tenía uno de haber comenzado como reportera cuando fue atacada. Continúa en El Heraldo, donde se ocupa de cubrir la información de León y Silao, de tomar fotografías y elegir las notas para cada edición.

El cofrade habla con ella por teléfono, le pregunta sobre esa espantosa experiencia y, con voz pausada, responde: “En un sentido negativo, la veo con terror; nunca creí que un reportero local podría sufrir un atentado o una agresión de esa naturaleza; pensé que eso lo vivían los corresponsales nacionales o los periodistas con muchos años en el oficio, no una joven como yo, que apenas comenzaba en el periodismo. Ahora, si la veo positivamente, significa que mi trabajo estaba teniendo tanto peso como para incomodar a las autoridades”.

Desdén y acoso

Karla ve en todas las cosas un lado positivo y otro negativo. Después de tres años en los tribunales, por fin se le hizo justicia. ¿Cómo viviste este proceso?, se le pregunta. “Fue difícil —responde—, fue muy difícil que las autoridades me creyeran y aceptaran que, no por ser funcionario, el ex presidente municipal podía salvarse de la justicia, que había cometido un delito y debían sancionarlo, como a cualquier otro ciudadano. Fue complicado también porque en mi labor tuve acompañamiento policiaco mucho tiempo y de repente tenía que cubrir, por ejemplo, una manifestación en la que los ciudadanos estaban siendo agredidos por la policía y yo llegaba acompañada por agentes policiacos. Además, dejé de salir, durante tres años solo me dediqué a mi trabajo, a mi casa, a los juzgados, a las audiencias”.

En sus primeros meses como reportera, Karla vivió una situación problemática. Recuerda: “Era la única mujer que hacía periodismo en Silao y sufría malos tratos, no solo de parte del presidente municipal, sino de otros funcionarios. Uno de ellos me buscaba constantemente y trataba de acercarse a mí a un nivel de acoso, estuve a punto de denunciarlo en Derechos Humanos, pero, afortunada o desafortunadamente, ocurre la agresión y ya no continuó tratándome de esa manera”. Hace una pausa y agrega: “Creo que, en general, las periodistas estamos en desventaja, y más aquellas que no aceptamos ciertas situaciones con los funcionarios, generándose una relación ríspida. Lamentablemente, en ocasiones permitimos o creemos que es normal que nos traten de esa manera, lo cual para ninguna mujer es digno”.

Como periodista en un estado conservador y en ciudades relativamente pequeñas, Karla advierte otro problema: “Las autoridades no están preparadas para aceptar los cuestionamientos y las preguntas enérgicas de las mujeres; no se dan cuenta que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos”.

La conversación continúa, Karla comenta el crecimiento de la violencia en Guanajuato, habla de la violencia contra las mujeres, de su defensa de un periodismo sin ataduras. Más tarde, por escrito, alude a la obligación de las autoridades de investigar el caso de Yrindira Sandoval, por el bien de todos.

