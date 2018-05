Cosechar tempestades

Dice la Biblia: “Quien siembra vientos cosecha tempestades” (Oseas, 8:7). No se puede abusar de la libertad de expresión con el ejercicio cotidiano del insulto ni rebajar constantemente al periodismo a un lenguaje de carretoneros (con perdón de los esforzados carretoneros) ni confundir la crítica con ajustes de cuentas personales ni justificar los propios desatinos con errores ajenos, no puede hacerse nada de esto impunemente, sin sumergirse hasta el fondo en las aguas turbulentas del encono.

Hay quienes hacen de la ofensa costumbre y en vez de argumentos esgrimen injurias o, aún peor, medias verdades. Hay quienes un día sí y otro también llaman “idiotas” o “estúpidos” o “imbéciles” a quienes no comparten sus creencias o intereses, con eso —como cómicos de carpa— provocan, azuzan, ganan presencia en la monumental arena del agravio. Pero quien se lleva se aguanta; lo saben en el barrio, lo sabían los carperos, deberían saberlo los bravucones y perdonavidas de los medios y las redes sociales, ese territorio sin ley donde todo vale y —tantas veces— la cordura no llega ni a quimera.

Deberían saberlo quienes a la menor oportunidad se ejercitan en el siniestro deporte del odio y el linchamiento desde la comodidad del anonimato: tiran la piedra y esconden la mano, son cobardes sin nombre, intolerantes, fanáticos sin remedio como suelen serlo los santurrones. Ninguno de ellos compartiría la certeza de Berta Vias Mahou quien, al comentar Masa y poder, de Elias Canetti, escribió en El País Semanal: “La masa más silenciosa es la de los enemigos muertos, dice Canetti a propósito de la guerra. Cuando lo que se quiere es un oponente mudo… En la política deberíamos buscar lo contrario. Escuchar al otro. E incluso alguna que otra vez hacerle caso” (el subrayado es del ensordecido monje).

La peleonera plaza pública

En un país de agobiado por la violencia hay quienes se atreven a sugerir la muerte de algún candidato, el fusilamiento o el exilio de los “enemigos” de su bendita causa. Pueden hacerlo y lo hacen, así es la democracia, aunque algunos se nieguen a la pluralidad del pensamiento, a la existencia de ideas ajenas, así parezcan o sean detestables, como a veces lo son, o provengan de aquellos a quienes se desprecia.

En una entrevista con el historiador Enrique Krauze, principal estudioso del poder en México, el amanuense le preguntó: “Llegue quien llegué a la Presidencia de la República, ¿qué piensa del ejercicio permanente de la crítica?” Su respuesta fue categórica: “Que es como el aire que respiramos, que sin el ejercicio permanente de la crítica no tiene sentido ni tu trabajo ni el mío y que esperemos que no se vea coartado, pero que si se ve coartado, de cualquier forma, no solo por el presidente, sino por el gabinete o los simpatizantes del presidente, en las calles o en las redes sociales, tendremos que resistir. México requiere ante todo de libertad de crítica, mientras tengamos libertad de crítica creo que tendremos aire para que esta democracia respire y pueda seguir construyéndose, porque esto que vivimos, esta rijosa y difícil y compleja y peleonera plaza pública, eso es la democracia”.

Resulta aterrador atisbar en el horizonte comités de salud pública, sucumbir al poder creciente de los sectarios en todas partes. Al monje no le gustan los periodistas barbajanes, pero nunca buscaría censurarlos; están en su derecho de ser mentecatos, como lo son tantos otros en los medios tradicionales y electrónicos y en las omnipresentes redes sociales. No le gustan y disfruta cuando alguien —con nombre y apellido— los enfrenta y derrota en el campo de la ideas, cuando los rebate con argumentos y exhibe sus miserias, sobre todo cuando lo hace con sentido del humor, no cuando les echan montón desde el anonimato y los sepultan con insultos y amenazas —o cuando de igual manera promueven sin vergüenza boicots contra quienes se atreven a manifestar opiniones como la de Eugenio Derbez cuando en respuesta a una pregunta de Ciro Gómez Leyva sobre por quién va a votar, dijo: “Estoy con dudas. No estoy seguro de que López Obrador pueda ser una buena opción”. Eso bastó para encender la mecha de los devotos de AMLO, para impulsar desde las redes el repudio a su película ¡Hombre al agua!

Las covachas de los partidos

En su columna El ruido de la calle, publicada en el diario español El Mundo, Raúl del Pozo escribe: “En la nueva plaza pública, un tuit puede acabar en horas con un político”. También con un periodista o con cualquier otra persona, piensa el monje, recordando los espantosos ejemplos expuestos por Jon Ronson en su libro Humillación en las redes.

En una época cuando la reputación parece serlo todo, “las redes sociales nos vuelven más dependientes de las opiniones y los juicios de terceras personas”, dice Del Pozo. Desde ahí surgen con frecuencia, entremezclando verdades y mentiras, campañas de asedio y escarnio, muchas veces promovidas desde “las covachas de los partidos políticos que tienen de guardia batallones de activistas en las redes”. Desde ahí, lo sabemos, se fabrican o tuercen los hechos, se sobredimensionan los errores de los adversarios, se reclutan ejércitos cibernéticos dispuestos a eliminar sin compasión —“con boots y hashtags desde perfiles falsos”— a quien se les ponga enfrente. Dios nos proteja.

Queridos cinco lectores, desde la soledad de su pequeña celda, El Santo Oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes. Amén.