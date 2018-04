Los candidatos ayer y hoy

El cartujo escarba profundo en la memoria. Quiere hundirse en el pasado en vez de enfrentar el horroroso presente. Pero ni aun ahí encuentra refugio, todo lo remite a estos días de discursos, de promesas, encono, barbarie.

Hace seis años —lo ha recordado en otras ocasiones— conversó con Carlos Fuentes. Hablaron de las elecciones y del futuro del país, sus palabras resultaron proféticas: “Estamos en una democracia en proceso y vamos a ver qué pasa en las elecciones de julio. Hay tres partidos y hay muchos problemas. Lo interesante es que los problemas son muy grandes y los partidos muy pequeños, y sus candidatos también (Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota; a Gabriel Quadri no lo tomaba en cuenta); unos peores que otros, pero ninguno se ve capaz de resolver los problemas de este país. Quién sabe qué vaya a pasar, pero si no se afrontan ahora los problemas de México, tarde o temprano van a presentarse con más virulencia, con más energía, y pondrán en más dificultades a quienquiera que esté gobernando el país a partir de 2013”.

En 2018, de nueva cuenta los partidos son tan insignificantes como sus candidatos (los independientes lo son más todavía, sobre todo el bufón del norte), mientras los problemas continúan agravándose, deteriorando la vida cotidiana, alcanzado niveles inusitados de violencia y crueldad, como se vio con los jóvenes cineastas sacrificados en Jalisco.

Ninguno de los candidatos, como decía Fuentes, “se ve capaz de resolver los problemas de este país”. Les falta generosidad, vergüenza, autocrítica. Nobleza de espíritu, en palabras de Rob Riemen.

Esa pregunta ni se pregunta

Unos días antes de su cumpleaños 70, el amanuense se encontró con Carlos Monsiváis en su casa de la colonia Portales. Como otros intelectuales —José María Pérez Gay, por ejemplo—, Monsiváis apoyaba el proyecto político de López Obrador. Eran los días del calderonismo, con su guerra contra el narco y las puestas en escena del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en la televisión, entre ellas la captura de Florence Cassez e Israel Vallarta en 2007, tan bien documentada por Jorge Volpi en Una novela criminal. “¿Por qué respaldas a López Obrador?”, le preguntó el trapense. La respuesta de Carlos, como era habitual en él, estuvo teñida de ironía: “Esta pregunta no se pregunta, como en los comerciales de 1950. ¿Me crees tan ingenuo como para elogiar a quien, no obstante sus múltiples errores, inferiores a los de sus antagonistas, sigue siendo una referencia fundamental? ¿Podría hallar los rasgos positivos a un ‘peligro para México’? ¿Podrías suponerme tan candoroso como para hablar en un mitin en el Zócalo protestando por la magna operación fraudulenta del 2 de julio de 2006? Sabes bien que no lo haría. Jamás diré que, pese a sus caídas temperamentales, y sus equivocaciones drásticas, como el plantón de 2006, López Obrador, El Peje, es un personaje fundamental del país que sigue allí, no obstante todos los intentos por desaforarlo, legal o mediáticamente. Nunca me acercaré a su elogio porque, además, me consume mi tiempo periodístico observar críticamente a los bailaores del resentimiento, la ignorancia y el autoritarismo calumniador de la derecha”.

El amanuense echa de menos la presencia de Monsiváis en los medios. Le gustaría preguntarle si entre las actuales “equivocaciones drásticas” de AMLO está su promesa de amnistía a los narcos, tan mal planteada por él y tan bien aprovechada por sus adversarios; preguntarle de su empecinamiento en cancelar las obras del nuevo aeropuerto internacional de México, de su simpatía por la CNTE, de su alianza con Encuentro Social, de su desdén por las organizaciones de la sociedad civil.

El próximo 4 de mayo, Monsiváis cumpliría 80 años y el monje extraña su inteligencia, su sentido del humor, su contribución al debate, su capacidad de análisis. Le gustaría volver una vez más a la casa de la calle San Simón para felicitarlo y preguntarle también por los otros candidatos, por su grisura y sus promesas, por la situación de un país donde la esperanza languidece.

La desmemoria y la ambición

El 2 de diciembre de 2017, Agustín Gutiérrez Canet, quien no disfraza su simpatía por AMLO, escribió en MILENIO una opinión devastadora sobre José Antonio Meade. Después de llamarlo “prominente funcionario y beneficiario de un gobierno corrupto”, citó una declaración del candidato oficialista: “Digamos no a esas viejas recetas que no nos han funcionado”, para enseguida fulminarlo con su comentario: “desde hace 20 años, como alto funcionario del sector financiero, (Meade) ha aplicado viejas recetas que no han funcionado: bajo crecimiento económico, alto endeudamiento, miserables salarios y mayor pobreza, aunque también, es verdad, ha producido estabilidad económica y baja inflación”.

En su texto de ayer en estas páginas, Gutiérrez Canet tunde a Ricardo Anaya. Lo llama, entre otras cosas, fanfarrón, mentiroso, iluso. Escribe: “Anaya es una persona brillante, inteligente, articulado, pero es también un joven inexperto, carente de ética, sin principios ni escrúpulos.

“Anaya se mostró capaz de dividir a su partido, traicionar a sus aliados y aliarse con sus enemigos. Todo con tal de llegar a ser presidente de México. ¿Qué se cree Anaya?”.

El fraile lee, observa, recuerda y, como nunca, duda por quién depositará su voto el 1 de julio. Sabe, eso sí y desde hace mucho, por quién no lo hará.

Queridos cinco lectores, desde la hermosa ciudad de Oaxaca, El Santo Oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes. Amén.