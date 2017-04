¿Triple homicidio o ritual de brujería?

La madrugada del 28 de julio de 2015, Richard Thomas Smith, de 49 años; su hermano John William Smith, de 47, y la madre de ambos, Voncile Smith, fueron asesinados en su hogar en Deerfield Drive, ciudad de Pensacola, Florida.

El sheriff del Condado Escambia (ECSO), David Morgan, quien fue el primero en acudir a la llamada que alertó sobre una posible agresión en el interior del domicilio de los Smith, y por lo tanto, vio los cuerpos en su contexto inmediato, señaló en conferencia de prensa que el triple homicidio tenía características de un ritual de brujería.

Los tres elementos de la familia Smith fueron atacados con un martillo. Una vez en el piso, el agresor les rebanó la garganta con una navaja. Uno de ellos, Richard, al parecer opuso más resistencia que sus dos consanguíneos, ya que el asesino, además de los golpes de martillo y la herida de garganta, le tuvo que disparar a la cabeza.

De acuerdo con el sheriff Morgan, el ataque era propio de la brujería, además de la forma en la que el asesino dejó colocados los tres cuerpos, sin obviar lo más importante: el triple homicidio ocurrió un par de días antes de la Luna Azul.

La “Luna Azul” es cuando una luna llena ocurre dos veces en un mes, lo que proporciona al año 13 lunas llenas en lugar de 12.

Los medios locales tenían una gran historia en sus manos: un triple homicidio ritual, el nombre mediático del agresor, El Asesino de la Luna Azul, incluso un crimen que de alguna manera recordaba al de la familia Clutter, en Holcomb, Kansas, que sirvió de base para que Truman Capote escribiera A sangre fría.

La familia Smith era trabajadora, uno de ellos se interesaba en la política regional, otro trabajaba en el Walmart de la comunidad. La madre, quien era llamada cariñosamente Bonnie, vivía con sus dos hijos.

Pero, a diferencia de los Clutter de Kansas, que no guardaban dinero en casa, la familia Smith tenía en la alcancía doméstica unos 7 mil dólares, los cuales no fueron sustraídos por el asesino.

El desinterés por el dinero por parte del criminal reforzó la tesis del asesinato por ritual, solo que las declaraciones del sheriff Morgan convocaron a una especie de aquelarre en Pensacola. Los brujos locales llegaron primero, después los representantes de los grupos más poderosos de la Wicca.

Y al sheriff Morgan le fue como en feria con los ataques paganos. Por ejemplo, Peg Aloi escribió en The Witching Hour: “Estoy completamente segura de que no existe algún libro de Wicca que haya sido publicado en el planeta Tierra que describa posiciones corporales consistentes con el ritual de muerte”.

La Liga de las Damas de la Libertad dio a conocer su postura: “Estamos profundamente preocupadas por las tergiversaciones de la Wicca, la brujería y el paganismo... Pedimos que todos los wiccanos, paganos e interesados envíen sus oraciones y energía para sanar a los afectados por los asesinatos, la policía local y la comunidad local, al tiempo que solicitamos comprensión religiosa y respeto a las libertades civiles paganas de todo el mundo”.

La reverenda Selena Fox publicó en un artículo de The Guardian: “El ritual del asesinato no es parte de la religión Wicca, nunca lo ha sido y no lo es ahora”.

En cuanto al triple homicidio, tres meses después de ocurrido fue detenido Wayne Hartung Sr., de 58 años, medio hermano de Richard y John Smith.

Las autoridades de Pensacola no han dado a conocer los motivos que Hartung tuvo para asesinar a sus familiares. Lo que sí anunciaron es que pedirán la pena de muerte contra ese individuo que, después de matar a sus tres familiares, se presentó a las exequias fingiendo un dolor inconsolable.

