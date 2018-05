Cuando el insomnio

Al cabo de una larga y casi totalitaria noche de noches sin dormir, salvo en insatisfactorios ratitos, el cronista, dolidamente egoísta en cuanto al asunto a comentar, decide que no hay noticia más importante que su larga experiencia, más profesional que vocacional, que su insomnio, y, disculpándose ante sus lectores, si los hay, trata hoy de su experiencia de insomne.

Según el tumbaburros particular y liricoide de quien esto teclea, el insomnio es como naufragar y nadar y nadar y nadar sin arribar a ninguna playa, es pasarse la noche tejiendo y destejiendo y volviendo a tejer sin cesar la tela de Penélope de no se sabe cuántos bifurcados destinos, es recorrer una y otra vez una ardiente cinta de Moebio, es discutir con seres imaginarios que tienen nuestra misma voz, es como estar con los ojos cerrados, pero con los párpados atrozmente transparentes, es una torre de Babel mental en que se cruzan miles de líneas telefónicas y todos los idiomas y dialectos del mundo, es estar entre las sábanas como entre olas de lija, es como si el pensamiento fuese un rompecabezas en que las piezas no encajan y siempre falta una, es caminar sin descanso por un laberinto de espejismos o por un espejismo de laberintos, es una insurrección en la ciudad sin ley que interiormente somos, es un tiempo en que se nos ocurren innumerables ideas geniales que al día siguiente se nos revelarán o locas o estúpidas...

Y es también mil y una noches desveladas dentro de la gran triste noche en la que una Sheherezada demoníaca nos da la red enredijo de ardientes historias, algunas de las cuales siempre son las que no logran más continuación que continuarse en el infernal desvelumbre del cronista... y... ¡aaaghhh, baaastaaa!