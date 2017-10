Dialogan taxista y cronista sobre la madre Natura

No, mire, mi buen —así, con un susurro monologante, el taxista (que antes era profe de biología en una escuela ahora derrumbada) le responde al cronista, quien se apresura a grabar lo que oye, mientras ruedan por entre ruinas de edificios tumbados por recientes temblores de tierra—, no me venga con esas fantasías tontas de "la inocencia de la naturaleza", como si la susodicha Natura no fuera más vieja que el pájaro que roza con un ala la roca de los siglos (ya habrá usted escuchado esa historia, y si no, se la contaré, pero en otra ocasión). Es grave error, como si la astuta madre Natura no dispusiera de todas las malas mañas que, al decir de los mariachis (que suelen ser algo machistas), anidan en los corazones de las mujeres. La vieja madre Natura, pues, tiene artimañas que debemos conocer sus hijos para evitar sus crímenes. ¿Sabía usted que algunos malévolos insectos se disfrazan de otros inofensivos para picarnos con su veneno? ¿Y qué de la acechante mariposa Calima, que imita las hojas de una planta para disimular su verdadera vileza? ¿Y qué de la dañina larva de Nabis que nos hace creer que es una indefensa hormiga? Etcétera, etecé, etc. Y ahora (como muchísimas veces, ¡a poco no!) la rugosa y ruda bruja Natura, tan calmosa como si jugase al meneo pacá y pallá, nos agrede mediante los temblores de tierra y los cabrones socavones. Por cierto, los temblores hay que nombrarlos con palabra más científica, y en consecuencia asustadora: son terremotos, pues. Y resulta, para que los tengamos duraderos en la lista de nuestras pesadillas y de nuestra sufriente memoria, que los terremotos han comenzado a repetirse anualmente, con fecha igual, acerca de lo cual somos tan pendejos que creemos que eso no puede ocurrir... porque ¡es tan natural la maldita madre Natura!

(Una madre tan natural y vieja y maga, o bruja —piensa el cronista por su cuenta—, que ejerce la hechicería de la corruptibilidad humana, y arteramente prometemos casas y edificios y hasta palacios y escuelas... y entregamos ruinas y mortandad.)